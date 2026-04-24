Una gigantesca masa de hielo bloquea la ruta al Everest antes de temporada alta: más embotellamiento en la "zona de la muerte"

Un inestable bloque de hielo de millones de toneladas que cuelga sobre la cascada de hielo del Khumbu, en Nepal, ha retrasado la preparación de la principal ruta para ascender al Monte Everest, justo cuando el país espera un gran número de escaladores por la temporada de primavera.

Los "médicos de cascadas de hielo", el equipo especializado de sherpas encargado de fijar cuerdas y escaleras a lo largo de un tramo crítico, llevan dos semanas vigilando la situación, pero aún no han podido iniciar plenamente la construcción de la ruta debido al riesgo.

"No se puede retirar"

Las autoridades afirman que cualquier movimiento de la formación de hielo, cuyo peso se estima en millones de toneladas, podría desencadenar una avalancha en uno de los tramos más peligrosos del ascenso.

"La pared de hielo colgante es enorme e inestable. No se puede retirar, así que estamos a la espera y evaluando la situación", declaró Himal Gautam, portavoz del Departamento de Turismo de Nepal, el organismo autorizado para expedir permisos de escalada.

El Gobierno convocó el jueves una reunión con múltiples partes interesadas para abordar el retraso. En la reunión se decidió desplegar a expertos nacionales e internacionales para llevar a cabo inspecciones aéreas y terrestres y presentar un informe en un plazo de dos días. Una vez hecho esto, las autoridades estudiarán medidas de contingencia, afirmó Gautam.

Más congestión en la "zona de la muerte"

Hasta el jueves, Nepal había expedido 410 permisos para el Everest, acercándose al récord de 479 permisos expedidos en 2023.

Los operadores de expediciones advierten de que un retraso prolongado en la apertura de la ruta podría comprimir el calendario de escalada y aumentar la congestión tanto en la cascada de hielo como en la "zona de la muerte" por encima de los 8.000 metros, donde los niveles de oxígeno son críticamente bajos.

"El riesgo no solo proviene de la cascada de hielo, sino también de posibles atascos más adelante en la temporada", declaró a EFE el secretario general de la Asociación de Operadores de Expediciones, Rishi Bhandari. "Si la ruta se retrasa, los escaladores se verán obligados a aprovechar una ventana meteorológica más estrecha", advierte.

Un tramo de alto riesgo

La cascada de hielo del Khumbu, situada por encima del campamento base del Everest, es un glaciar en constante movimiento lleno de grietas y bloques de hielo gigantescos. Los escaladores suelen cruzarla por la noche o a primera hora de la mañana, cuando las temperaturas más frías reducen el riesgo de derrumbe del hielo.

Los accidentes en la cascada de hielo han sido frecuentes y, a menudo, mortales. En 2014, el derrumbe de un 'serac' (bloques de hielo que se forman en glaciares) provocó una avalancha que causó la muerte de 16 guías sherpas, lo que obligó a cancelar la temporada de escalada. Tras la catástrofe, se modificó la ruta para reducir la exposición a los glaciares colgantes, pero los riesgos persisten.

En 2023, tres escaladores fallecieron tras el derrumbe de una torre de hielo en la zona.

Dawa Steven Sherpa, director general de Asian Trekking, declaró a la EFE que han aconsejado a los "médicos de la cascada de hielo" que comprueben si el hielo se estabiliza. "De lo contrario, habrá que considerar una ruta alternativa, aunque será difícil. Requiere una enorme cantidad de mano de obra y logística", aseguró.

Un bloqueo en cadena

Las expediciones al pico más alto del mundo comienzan con los "médicos de la cascada de hielo", que preparan la ruta hasta el campamento II (6.400 metros) con escaleras y cuerdas fijas.

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Los porteadores y los sherpas transportan botellas de oxígeno, tiendas de campaña y suministros a los campamentos superiores. Mientras tanto, los escaladores comienzan sus rotaciones de aclimatación para adaptarse a la escasez de oxígeno.