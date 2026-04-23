Trump ordena "disparar y destruir" cualquier buque que coloque minas en el estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha ordenado este jueves a la Armada de Estados Unidos que "dispare y destruya" cualquier embarcación de Irán que coloque minas en aguas del estrecho de Ormuz, en pleno alto el fuego con el país persa. "No debe haber vacilación alguna", ha añadido Trump en un mensaje publicado en su red Truth Social.

Según ha explicado el republicano, "en este preciso momento" dragaminas estadounidenses están "despejando el estrecho" de artefactos marinos y ha ordenado que continúe esta actividad "¡pero a una intensidad tres veces mayor!".

El mensaje de Trump llega en plena tregua entre EEUU e Irán, prorrogada este martes por el mandatario para hasta que EE UU reciba "una propuesta unificada" y "concluya su negociación, de una u otra manera".

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Durante el alto el fuego, ambas partes continúan lanzándose amenazas mútuas y mantienen sus respectivos bloqueos en Ormuz, una vía estratégica por el que antes de que se iniciara la guerra, el pasado 28 de febrero, circulaba el 20% del comercio mundial de petróleo y gas.