Guerra en Oriente Medio
Trump ordena "disparar y destruir" cualquier buque que coloque minas en el estrecho de Ormuz
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha ordenado este jueves a la Armada de Estados Unidos que "dispare y destruya" cualquier embarcación de Irán que coloque minas en aguas del estrecho de Ormuz, en pleno alto el fuego con el país persa. "No debe haber vacilación alguna", ha añadido Trump en un mensaje publicado en su red Truth Social.
Según ha explicado el republicano, "en este preciso momento" dragaminas estadounidenses están "despejando el estrecho" de artefactos marinos y ha ordenado que continúe esta actividad "¡pero a una intensidad tres veces mayor!".
El mensaje de Trump llega en plena tregua entre EEUU e Irán, prorrogada este martes por el mandatario para hasta que EE UU reciba "una propuesta unificada" y "concluya su negociación, de una u otra manera".
Durante el alto el fuego, ambas partes continúan lanzándose amenazas mútuas y mantienen sus respectivos bloqueos en Ormuz, una vía estratégica por el que antes de que se iniciara la guerra, el pasado 28 de febrero, circulaba el 20% del comercio mundial de petróleo y gas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalunya abre nueve expedientes sancionadores a vecinos que se saltaron las restricciones de la peste porcina
- Catalunya aprueba el pago de 50 euros por noche a los docentes que se vayan de colonias a partir del próximo curso
- Elena Bianca Ciobanu, de 41 años y la nota más alta del MIR, elige Dermatología en el Hospital Clínic: 'Hay mujeres que rompemos moldes
- La estimulación cerebral profunda salva a un joven con síndrome de Tourette: 'Tenía un alto riesgo de suicidio y vivía aislado; ahora estudia y va al cine
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Sánchez se ofrece a los gigantes de las renovables en plena crisis: 'España es el mejor país para que sus inversiones sean rentables
- El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
- Estafados y sin habitación medio centenar de turistas que reservaron en un hotel de la Rambla de Barcelona