Macron advierte que EEUU no protegerá más a Europa, mientras los 27 debaten cómo reforzar su defensa

"El desafío de nuestra Europa consiste en ser más fuerte y más independiente, porque Estados Unidos no nos protegerá más a largo plazo", ha dicho el presidente francés Emmanuel Macron, durante un encuentro con estudiantes en Chipre, donde los líderes de la Unión Europea se reúnen este jueves para debatir, entre otras cosas, cómo reforzar su política de defensa.

"Todavía están ahí, es fantástico, son aliados. Pero Europa se construyó pensando que EEUU nos protegería para toda la eternidad”, ha dicho Macron. “Para vuestra generación, creo que eso ya no será verdad", reconoció el presidente francés, que ha apuntado como ejemplo a la postura de Washington respecto a Ucrania, las amenazas contra Groenlandia, o la guerra en Irán.

Precisamente sobre el conflicto en Oriente Medio, a su llegada a la cumbre, Macron ha dicho que “lo importante es que el alto el fuego pueda continuar”, celebrando la extensión anunciada por Estados Unidos. También ha insistido en la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz, reiterando la voluntad de Francia y Reino Unido de contribuir a garantizar la libertad de navegación en la zona.

Macron ha pedido además que el cese de las hostilidades se extienda a Líbano, donde un ataque de Israel ha acabado con la muerte de la periodista Amal Khalil en un bombardeo. Las autoridades libanesas han acusado al ejército israelí de “crímenes de guerra” y “lesa humanidad”.

La seguridad europea

Que Estados Unidos ha dejado de ser el aliado con el que Europa ha contado los últimos cien años es algo que buena parte de los líderes del bloque tiene asumido. Durante la cumbre informal en Chipre que se celebra este jueves y viernes, una de las cuestiones a debate es cómo debe la Unión Europea posicionarse en un mundo sumido en el caos.

En su carta de invitación a los líderes, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, invitó a los líderes a abrir el debate sobre el artículo 42.7 de los tratados. El artículo establece una suerte de cláusula de defensa mutua que obliga a los gobiernos europeos a apoyar a un país del bloque que sufra una agresión.

La cumbre se celebra en Chipre, el único país de la UE que ha sufrido el impacto directo de la guerra en Oriente Medio. El pasado mes de marzo un dron iraní atacó una base británica en el país. "Sin necesidad de este artículo, tuvimos respuesta de cinco países, Grecia, Francia, Países Bajos, España e Italia", ha dicho el presidente chipriota Nikos Christodoulides.

Christodoulides ha destacado la importancia del debate en cualquier caso. "Tenemos que darle un plan operacional con los pasos que se seguirían en caso de que algún país lo active", ha reconocido el chipriota. Una cuestión que suscita debate porque buena parte de los países del bloque también son miembros de la OTAN y, por lo tanto, están protegidos por un sistema de defensa colectiva. Un sistema que, sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en cuestión, precisamente por la negativa de los aliados a involucrarse en la guerra contra Irán.

Crisis energética

Durante la cumbre, los líderes de la Unión Europea abordarán además la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio. La Comisión Europea ha presentado esta semana una batería de medidas para abordar las consecuencias del alza de los precios, pero deja en manos de los gobiernos europeos buena parte de las decisiones.

A ojos de la primer ministra letona Evika Silina, sin embargo, estas medidas "no serán suficientes". Silina ha insistido en la necesidad de buscar más herramientas "porque los precios están subiendo" y la sociedad demanda soluciones rápidas y concretas.

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El otro gran debate de esta cumbre será el futuro presupuesto comunitario. En un mundo cada vez más complejo, a las prioridades habituales del bloque como la cohesión social o la política agrícola, se suman el desarrollo industrial y la capacidad de defensa. La UE cada vez tiene más necesidades, pero no más dinero. Los veintisiete tendrán que empezar a hacer cuentas en Chipre.