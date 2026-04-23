Guerra en Irán, en directo: última hora | Pedro Sánchez reivindicará en Chipre ante la UE su postura con Israel y la guerra de Irán

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Medio. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Pedro Sánchez reivindicará en Chipre ante la UE su postura con Israel y la guerra de Irán El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reivindicará este jueves en Chipre ante el resto de líderes de la Unión Europea (UE) la posición que mantiene sobre la guerra de Irán y la necesidad de que los Veintisiete decidan adoptar alguna medida en su relación con Israel. Los jefes de Estado o de Gobierno europeos se reúnen durante dos días en Chipre con motivo de que este país ostenta la presidencia semestral del Consejo de la UE, y mantendrán sendos encuentros en Agia Napa y Nicosia. La guerra en Irán, la situación en general en Oriente Medio, los efectos económicos de la crisis y cómo hacerles frente, la ayuda europea a Ucrania y el próximo presupuesto comunitario son los principales asuntos de la agenda de esta reunión. Sánchez viene defendiendo una negociación que permita el fin de la guerra de Irán, en la que insiste en que no se ha respetado el derecho internacional.

El Ejército de EEUU asegura haber redirigido 31 buques, la mayoría petroleros, a puertos iraníes en su bloqueo El Ejército de Estados Unidos ha cifrado este miércoles en 31 los buques a los que ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto "como parte del bloqueo estadounidense contra Irán" en el estrecho de Ormuz, afirmando que la mayoría eran petroleros y que también la mayor parte "han acatado" las directrices de los militares norteamericanos. Así lo ha anunciado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), que ha afirmado que "las fuerzas estadounidenses han ordenado a 31 buques que den la vuelta o regresen a puerto como parte del bloqueo estadounidense contra Irán" al difundir en redes una infografía acerca del propio bloqueo. En ella, el órgano castrense ha alegado que "la mayoría de los buques han acatado las órdenes estadounidenses" y que, igualmente, "la mayoría de los buques obligados a dar la vuelta han sido petroleros".

United Airlines sube sus tarifas hasta un 20% por alza de combustibles United Airlines ha aumentado sus tarifas entre un 15 y un 20% en su intento de compensar el incremento de los precios de la gasolina y proteger sus ganancias, señalaron directivos el miércoles. La aerolínea estadounidense, que también ha recortado en un 5% sus vuelos para 2026, pretende recuperar el 100% de los costos adicionales derivados del encarecimiento del combustible debido a la guerra en Oriente Medio. El director ejecutivo Scott Kirby calificó los precios del petróleo como "increíblemente volátiles", pero dijo que el plan de la compañía se basa en el supuesto de que "el valor del combustible podría mantenerse al alza durante más tiempo".

La Casa Blanca niega que Trump haya fijado un plazo para la extensión del alto el fuego con Irán La Casa Blanca ha rechazado este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya fijado un plazo límite para la extensión del alto el fuego con Irán, que este mismo anunció a última hora del martes, alegando las supuestas divisiones en el seno de la República Islámica sobre el acuerdo final a negociar con Washington. "El presidente no ha fijado un plazo límite en firme para recibir una propuesta iraní, a diferencia de lo que se ha informado hoy. (...) Sé que algunas fuentes anónimas han informado que hay un plazo de tres a cinco días. Eso no es cierto", ha señalado la portavoz, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa, antes de recordar que el "calendario lo dictará" el propio Trump.

Irán amenaza Ormuz mientras sus petroleros desafían el bloqueo de EEUU Lanchas iraníes dispararon contra dos buques en el estrecho de Ormuz el miércoles mientras Teherán mantenía su control sobre la vital vía energética, al tiempo que dos de sus propios superpetroleros pusieron a prueba un bloqueo de EEUU. La UK Maritime Trade Operations, un enlace naval con la industria naviera, informó en X que un buque de carga y un portacontenedores fueron atacados en la vía marítima. Mientras tanto, la firma de análisis Vortexa señaló que Irán trasladó superpetroleros al mar Arábigo, una zona donde EEUU ha buscado bloquear el transporte iraní. La televisión estatal iraní informó más tarde de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica incautó dos buques en Ormuz —identificados como 'MSC Francesca' y 'Epaminondas'— y los llevó a tierra para inspección. Los administradores de ambas embarcaciones, según la base de datos internacional Equasis, no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Estas acciones subrayan la postura agresiva de Teherán frente a la presión de EEUU en un momento en que las conversaciones entre ambas partes están en punto muerto.

El Consejo de Europa condena la pena de muerte para palestinos aprobada por el Parlamento israelí La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) condenó este miércoles la ley aprobada por el parlamento israelí que extiende la aplicación de la pena de muerte y que "tiene claros efectos discriminatorios contra los palestinos", por lo que pidió su derogación. Tras escuchar un informe de la parlamentaria neerlandesa Gala Veldhoen, la APCE consideró que ese texto, actualmente en estudio en el Tribunal Supremo israelí, supone "un claro retroceso en la tradición del país sobre el uso de la pena de muerte" que es "incompatible con los valores del Consejo de Europa". Por ese motivo, se ha iniciado el proceso para estudiar una posible suspensión de Israel como miembro observador de ese organismo paneuropeo, indicó el Consejo de Europa en un comunicado.

El poder judicial iraní acusa a Trump de difundir "información falsa" sobre mujeres iraníes condenadas a muerte El poder judicial iraní acusó el miércoles al presidente estadounidense Donald Trump de difundir "información falsa" sobre mujeres iraníes que, según él, fueron amenazadas con la ejecución pero se salvaron a petición suya. "Trump no tiene poder real sobre el terreno, lo que le ha llevado a fabricar éxitos basados en información falsa", declaró Mizan, la agencia de noticias oficial del poder judicial iraní, el miércoles por la noche. El miércoles por la mañana, Trump afirmó que, a petición suya, Irán había decidido no ejecutar a ocho mujeres, calificándolo de "muy buena noticia". Mizan ya había negado el martes que varias mujeres iraníes estuvieran a punto de ser ejecutadas, afirmando que algunas de las que figuraban como amenazadas habían sido liberadas y otras solo enfrentaban penas de prisión.

Ricardo Mir de Francia Trump trata de equilibrar los costes de la guerra con su estrategia en el estrecho de Ormuz Donald Trump volvió a dar marcha atrás el martes, esta vez en lo que respecta a su ultimátum para reiniciar la guerra con Irán, un patrón ya familiar en la arriesgada partida geopolítica que libra en Oriente Medio. El líder estadounidense apostó por dar otra oportunidad a las negociaciones mientras mantiene el bloqueo de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, una maniobra que ha servido para quitarle a Irán la ventaja estratégica que mantenía en el estrecho y aumentar los costes para el economía persa durante el alto el fuego. El republicano cree que el bloqueo estadounidense podría obligar a Teherán a rebajar sus pretensiones en las negociaciones, que según él mismo, podrían comenzar a finales de esta semana. En cualquier caso, la Casa Blanca señaló durante la jornada que la tregua no es indefinida y que el presidente está dispuesto a dar a Iran “entre tres y cinco días” para presentar “una propuesta unificada” en la próxima ronda de negociaciones. Más información, aquí.

El Líbano buscará mañana extender el alto el fuego y detener las demoliciones de Israel El Líbano buscará en la reunión prevista para mañana en Washington con Israel la extensión del cese de hostilidades de diez días y el fin de las demoliciones masivas de viviendas llevadas a cabo por el Ejército israelí en el sur del país, informó este miércoles el presidente libanés, Joseph Aoun. "La embajadora libanesa en Washington, Nada Hamadeh Moawad, representará al Líbano en la reunión preparatoria prevista para mañana en el Departamento de Estado de EE.UU. para plantear el asunto de extender el alto el fuego y parar las demoliciones de Israel en los pueblos del sur", dijo ante una delegación parlamentaria. "La posición del Líbano en las próximas negociaciones es clara: ninguna concesión, ninguna transigencia y ninguna rendición, excepto aquellas que garanticen la soberanía del Líbano y los intereses de todos los libaneses", apuntó el jefe de Estado, según un comunicado emitido por la Presidencia.