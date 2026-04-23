Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Los 27 aprueban un préstamo de 90.000 millones a Ucrania y nuevas sanciones a Rusia

Eslovaquia prevé que se reanude este jueves el suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba

Las autoridades de Eslovaquia han informado de que está previsto que este jueves se reanude el suministro de petróleo procedente de Rusia a través del oleoducto Druzhba, recién reparado tras sufrir un ataque que lo dejó fuera de servicio. La ministra de Economía eslovaca, Denisa Sakova, ha indicado en un mensaje difundido a través de redes sociales que todo apunta a que el 23 de abril se reanudará el suministro de este crudo. "Se espera que el flujo se restablezca mañana a primera hora del día", ha afirmado.

Así, ha señalado que las autoridades ucranianas han empezado este miércoles a llenar el oleoducto tras casi tres meses de cierre, una suspensión que había provocado un significativo aumento de la tensión en el seno de la UE y numerosas críticas por parte de Hungría y Eslovaquia.