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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Los 27 aprueban un préstamo de 90.000 millones a Ucrania y nuevas sanciones a Rusia
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Al menos dos muertos y un desaparecido en ataque ruso en el centroeste de Ucrania
Al menos dos personas murieron, una desapareció y ocho resultaron heridas en un ataque ruso en Dnipró, en el centroeste de Ucrania, anunciaron el jueves las autoridades regionales. "Dos personas murieron y ocho más fueron heridas (...). Una persona permanece desaparecida", publicó en la plataforma de mensajería Telegram el jefe de la administración regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja. Precisó que un edificio residencial, una tienda y un vehículo fueron alcanzados. La ciudad industrial de Dnipró se encuentra a más de 100 kilómetros de la línea de frente en el este y sur de Ucrania. Un bombardeo ruso había matado a cuatro personas en la localidad el 14 de abril. Las negociaciones entre Kiev y Moscú bajo mediación estadounidense permanecen en punto muerto desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, que acaparó la atención de Washington.
Ucrania prevé reforzar la cooperación antiaérea con Bahréin e India desde su experiencia con drones iraníes
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha reunido este miércoles con el secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, tras sus negociaciones con representantes de India y Bahréin para cooperar en materias de seguridad ante "los retos" que ha presentado la guerra en Irán, particularmente los ataques de drones iraníes en la región, empleados también por Rusia contra territorio ucraniano. "Basándonos en la experiencia concreta que ya han adquirido nuestros equipos de expertos en Arabia Saudí y Qatar, nos estamos preparando para reforzar determinados ámbitos de la cooperación bilateral, y existe un claro consenso sobre qué aspectos concretos deben reforzarse en primer lugar y mediante qué medidas", ha explicado el presidente ucraniano en una publicación en sus redes sociales.
Lagarde (BCE) valora la emisión de eurobonos para impulsar la inversión de la Unión Europea
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha considerado como una posibilidad la emisión de deuda conjunta de los países de la Unión Europea (UE) --eurobonos-- para financiar los retos más importantes para la región, entre ellas la transición energética, la defensa y la inversión en inteligencia artificial. "Esta es una postura común adoptada por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo: creemos que, ante los importantes retos y las enormes necesidades de inversión que tenemos en Europa (...) que superan el billón de euros, es necesario un esfuerzo común", ha sostenido Lagarde en una mesa redonda junto con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, en la London School of Economics.
Lituania desmiente a Zelenski sobre un posible ataque ruso al Báltico y sugiere evitar este tipo de retórica
La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, ha descartado este miércoles, como ya hicieran desde Estonia, que Rusia tenga previsto atacar la región del Báltico, tal y como afirmó la semana pasada el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien ha recomendado evitar este tipo de declaraciones. Ruginiene ha asegurado que "no hay señales" ni existen condiciones previas que sugieran estas supuestas pretensiones de Rusia y que en caso de que tuvieran conocimiento de ello serían los primeros en adoptar otro tipo de retórica.
Los líderes UE discuten sobre energía y Ucrania en su primera cumbre sin Orbán
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea examinarán por primera vez este jueves las posibles medidas inmediatas puestas sobre la mesa por Bruselas para atajar la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo --y que mantiene cerrado el estrecho de Ormuz--, la ayuda a Ucraniay el suministro energético en la UE, durante una cumbre informal marcada también por las tensiones geopolíticas con Estados Unidos o China y la necesidad de aclarar las prioridades económicas y de seguridad del bloque. Los líderes viajan para ello a Chipre, país que ejerce la presidencia de turno del Consejo, en un momento convulso en el vecino Oriente Próximo que llegó a activar las alarmas del bloque cuando en los primeros días de la guerra una base británica en la isla sufrió una incursión con drones enviados por Irán.
EEUU prorroga exención de sanciones que permite la venta de petróleo ruso
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este miércoles que había prorrogado una exención de sanciones que permite la venta de petróleo ruso, después de que más de diez países lo solicitaran durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial celebradas la semana pasada en Washington. Bessent, que compareció en una audiencia en el Senado, había afirmado a principios de la semana pasada que la exención no se prorrogaría, pero el viernes por la noche, el Tesoro cambió de rumbo y anunció una nueva prórroga de 30 días que autoriza la venta de petróleo ruso. El secretario del Tesoro abordó también en su comparecencia en el Senado el asunto del alza en los precios de la gasolina, otro de los asuntos más delicados derivados de la guerra en Irán, que empezó el pasado 28 de febrero y que se acerca a los dos meses.
El economista jefe del BCE propone emitir más eurobonos para financiar a Ucrania o bienes públicos europeos
El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el irlandés Philip Lane, ha defendido incrementar el endeudamiento conjunto de los países de la Unión Europea (UE), a través de la emisión de eurobonos, para financiar bienes públicos que afecten al conjunto de los Veintisiete o para respaldar los créditos a Ucrania. "Desde la perspectiva de las finanzas públicas, resulta lógico vincular los bienes públicos de ámbito europeo con la deuda común, a fin de alinear la financiación con los beneficios que dichos bienes públicos aportan a toda la zona", ha asegurado el economista jefe del BCE. De la misma manera, otras "prioridades comunes" como la financiación a Ucrania "también justifican" la emisión de deuda conjunta. Los estados miembros de la UE tienen previsto reactivar en los próximos días el desembolso del préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev.
Hungría defiende que su veto al crédito Ucraniano logró restablecer el suministro de crudo ruso
El Gobierno saliente de Hungría levantó su veto al préstamo comunitario de 90.000 millones de euros a Ucrania tras lograr la reanudación del tránsito de crudo ruso por el oleoducto Druzhba, explicó este miércoles el ministro en funciones de Asuntos Europeos, János Bóka. "El bloqueo del préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania no era la meta, sino un instrumento para hacer valer nuestros intereses", afirmó Bóka en las redes sociales tras el anuncio de que los Veintisiete dieron el visto bueno definitivo al crédito y a la imposición del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. El ministro agregó que el veto húngaro se dio debido al "comportamiento ucraniano malintencionado" y sostuvo que fue Kiev quien bloqueó el tránsito del crudo ruso hacia Hungría y Eslovaquia, por motivos políticos.
España anuncia la donación de "un número importante" de vehículos tácticos blindados a Ucrania
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado este miércoles que España suministrará a Ucrania "un número importante" de vehículos tácticos blindados, sin especificar el número, en el marco de las donaciones y entregas para apoyar a Kiev frente a la agresión rusa. Así lo ha hecho Robles en el transcurso de un encuentro mantenido con la Guardia de Fronteras de Ucrania enmarcado en su viaje oficial a Ucrania y Moldavia, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado, donde ha puntualizado que las primeras unidades se enviarán a principios del mes de mayo. El envío se completará con munición de calibre de 155 milímetros.
Eslovaquia prevé que se reanude este jueves el suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba
Las autoridades de Eslovaquia han informado de que está previsto que este jueves se reanude el suministro de petróleo procedente de Rusia a través del oleoducto Druzhba, recién reparado tras sufrir un ataque que lo dejó fuera de servicio. La ministra de Economía eslovaca, Denisa Sakova, ha indicado en un mensaje difundido a través de redes sociales que todo apunta a que el 23 de abril se reanudará el suministro de este crudo. "Se espera que el flujo se restablezca mañana a primera hora del día", ha afirmado.
Así, ha señalado que las autoridades ucranianas han empezado este miércoles a llenar el oleoducto tras casi tres meses de cierre, una suspensión que había provocado un significativo aumento de la tensión en el seno de la UE y numerosas críticas por parte de Hungría y Eslovaquia.
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