Guerra en Irán, en directo: última hora | Irán amenaza a países de Oriente Próximo con despedirse del petróleo si recibe ataques desde sus territorios

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La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.
China resalta que Oriente Próximo está "en una coyuntura crítica de transición entre la guerra y la paz"
El Gobierno de China ha manifestado este miércoles que Oriente Próximo está "en una coyuntura crítica de transición entre la guerra y la paz", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el martes una prórroga del acuerdo de alto el fuego con Irán para intentar sacar adelante una segunda ronda de contactos en Pakistán para alcanzar un acuerdo de paz.
La Guardia Revolucionaria iraní apresa dos buques en el estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz por operar supuestamente sin los permisos necesarios y "poner en peligro la seguridad maritima", lo que definó como una linea roj para Irán.
La Guardia Revolucionaria iraní apresa dos buques en el estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz por operar supuestamente sin los permisos necesarios y "poner en peligro la seguridad maritima", lo que definó como una linea roj para Irán.
Un tercer buque de carga ha sido atacado en Ormuz
Un tercer buque de carga ha sido atacado mientras intentaba transitar el Estrecho de Ormuz, según ha informado a BBC Verify la empresa de inteligencia marítima Vanguard. El barco, el 'MSC Francesca' con bandera de Panamá, fue atacado a unas seis millas náuticas de la costa de Irán mientras se dirigía hacia el sur, saliendo del estrecho y entrando en el Golfo de Omán. Vanguard afirma que el MSC Francesca fue interceptado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y “se le ordenó echar el ancla”.
Dos buques han sufrido ataques en el estrecho de Ormuz
La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, ha registrado el miércoles el ataque a dos buqyes en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.
En un primer caso, una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní se acercó a un buque portacontenedores a 15 millas naútucas al noreste de Omán sin establecer contacto previo por vía radiofónica y abrió fuego contra él. El organismo apunta que el ataque ha causado graves daños en el puente de mando pero no a la tripulación.
En el segundo caso, la agencia comunicó a través de la red social X haber recibido la notificación de un incidente a ocho millas náuticas al oeste de la costa de Irán. El capitán de un buque de carga saliente dijo que el navío había sido atacado a tiros y que estaba detenido en el agua, sin para el portacontenedores o a la tripulación. En este caso, no se hace ninguna mención sobre la autoría del ataque.
Los ataques se han producido ataques llega al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con el régimen de los ayatolás. Trump aseguró, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán, que, según el Comando Central estadounidense, mantiene detenido el 90 % del comercio marítimo de Irán desde hace 10 días.
Irán asegura que "no hay problemas" en el suministro de alimentos pese al bloqueo de EEUU en el estrecho de Ormuz
El Gobierno de Irán ha asegurado que "no hay problemas en el suministro de bienes básicos y alimentos" a causa del bloqueo impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, citando como mecanismos de respuesta la capacidad productiva del país asiático y la existencia de rutas de importación desde otros países.
El Ibex 35 abre con alzas moderadas y el petróleo cae tras el alto el fuego en Irán
El Ibex 35 abre con alzas moderadas y el petróleo cae tras el alto el fuego en Irán, por Pablo Gallén.
Registrados ataques contra dos buques en los alrededores del estrecho de Ormuz
Dos buques han sido objeto de disparos en las últimas horas en los alrededores del estrecho de Ormuz, incidentes que se han saldado sin víctimas pero con daños "graves" en el puente de mando de uno de ellos, según ha denunciado este miércoles la Agencia de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente de la Armada británica.
Irán subraya que las conversaciones con EEUU se retomarán dolo cuando se levante el bloqueo al estrecho de Ormuz
Las autoridades de Irán han subrayado que las conversaciones con Estados Unidos en Pakistán se retomarán únicamente después de que Washington retire su bloqueo al estrecho de Ormuz, después de que la segunda ronda prevista en Islamabad no se materializara y en medio de unos contactos diplomáticos a tal fin que han llevado al presidente estadounidense, Donald Trump, a extender el alto el fuego pactado el 8 de abril.
Leticia Fuentes
Macron exige a Israel "renunciar a sus ambiciones territoriales en el Líbano”
Macron exige a Israel "renunciar a sus ambiciones territoriales en el Líbano”, por Leticia Fuentes.
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