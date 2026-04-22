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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia anuncia la toma de 1.700 kilómetros cuadrados de Ucrania este año
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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Reproches
El oleoducto de Druzhba ha sido objeto de reproches cruzados entre Hungría y Ucrania por la falta de voluntad de Kiev para proceder con su reparación en medio de los choques continuos con el Ejecutivo de Viktor Orbán, a su vez principal obstáculo al acercamiento de Ucrania a la UE. En este sentido, el dirigente ucraniano ha subrayado que ahora Kiev espera "el desbloqueo del paquete de apoyo europeo a Ucrania", de 90.000 millones de euros que ya aprobó en un primer momento la UE pero cuyo visto bueno formal mantenía bloqueado Hungría en pleno rifirrafe con Orbán. Al mismo tiempo, ha insistido en que espera pasos adelante en la adhesión de Ucrania a la UE, con la primera ronda de negociaciones todavía pendiente. "Esperamos que nuestros socios adopten las medidas necesarias en relación con los capítulos de negociación de la UE para Ucrania: ya hemos cumplido nuestra parte del trabajo en los primeros capítulos", ha incidido. Igualmente, Zelenski ha reclamado seguir con la "presión sistemática" contra Rusia a través de sanciones y ahondando en la diversificación del suministro energético a Europa. "Europa debe ser independiente de quienes buscan destruirla o debilitarla", ha resumido.
Ucrania confirma la reparación del oleoducto Druzhba y espera el desbloqueo del préstamo europeo
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este martes la finalización de las obras de reparación del oleoducto Druzhba, arteria más importante para el transporte de petróleo ruso al centro de Europa y que lleva meses sin funcionar debido a un ataque ruso, al tiempo que ha expresado su esperanza en que este gesto desbloquee el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev que precisamente mantiene bloqueado Budapest. "Tal como se acordó con la Unión Europea, Ucrania ha completado las obras de reparación en el tramo del oleoducto Druzhba que resultó dañado por un ataque ruso", ha indicado el dirigente ucraniano en un mensaje en redes sociales en el que ha ofrecido una actualización sobre la situación energética del país. Según ha dicho Zelenski, el oleoducto ahora "puede reanudar su funcionamiento". "Aunque actualmente nadie puede garantizar que Rusia no repita ataques contra la infraestructura del oleoducto, nuestros especialistas han asegurado las condiciones básicas para restablecer el funcionamiento del sistema de tuberías y del equipo", ha señalado.
Kallas espera que Hungría desbloquee fondos a Ucrania "en 24 horas" tras la reparación del oleoducto Druzhba
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha compartido su deseo de que Hungría desbloquee su veto al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, después de que su presidente, Volodimir Zelenski, haya anunciado la reparación del oleoducto Druzhba, que llevaba meses sin funcionar debido a un ataque ruso. En una rueda de prensa desde Luxemburgo tras una reunión de ministros de Exteriores de la UE, Kallas ha felicitado a Kiev por cumplir con su promesa de reparar la infraestructura energética, y ha señalado la necesidad de que Budapest levante su bloqueo ahora que "todos los obstáculos han sido eliminados".
Rusia no descarta anexionar Transnistria para proteger a los ciudadanos rusos en Moldavia
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, aseguró este martes que Moscú no descarta anexionar la región separatista de Transnistria para proteger a los ciudadanos rusos que viven en Moldavia. "Nunca se puede descartar nada y estamos barajando todos los escenarios posibles" respondió Shoigú en una entrevista para el diario amarillista ruso 'Komsomólskaya Pravda'. El exministro de Defensa, cuyos antiguos viceministros han sido todos encarcelados por corrupción, según los medios rusos, señaló que unos 220.000 ciudadanos rusos viven en la región separatista moldava y "sus intereses y seguridad se encuentran actualmente amenazados debido a las acciones irreflexivas e irresponsables de Kiev y de Chisinau". "Si surge la necesidad, Rusia tomará todas las medidas necesarias y utilizará todos los métodos disponibles para protegerlos (a los ciudadanos rusos en Transnistria)", advirtió.
Ucrania confirma la reparación del oleoducto Druzhba y espera el desbloqueo del préstamo europeo
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este martes la finalización de las obras de reparación del oleoducto Druzhba, arteria más importante para el transporte de petróleo ruso al centro de Europa y que lleva meses sin funcionar debido a un ataque ruso, al tiempo que ha expresado su esperanza en que este gesto desbloquee el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev que precisamente mantiene bloqueado Budapest. "Tal como se acordó con la Unión Europea, Ucrania ha completado las obras de reparación en el tramo del oleoducto Druzhba que resultó dañado por un ataque ruso", ha indicado el dirigente ucraniano en un mensaje en redes sociales en el que ha ofrecido una actualización sobre la situación energética del país.
Zelenski ofrece a Kast un acuerdo en materia de seguridad por diez años
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ofreció este martes al nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast, un acuerdo de seguridad por diez años similar al que Ucrania tiene con Arabia Saudí, Emiratos y Catar, sobre tecnología de drones y otros equipos. "Hemos hablado con detalle de todas las áreas posibles para profundizar la cooperación bilateral entre nuestros países. Ucrania ya tiene acuerdos de seguridad por diez años con tres países de Oriente Medio, y estamos preparados para una alianza similar con Chile", tras mantener escribió Zelenski en X tras mantener hoy su primera conversación telefónica con Kast. El presidente ucraniano agregó que también habló con Kast de las oportunidades de colaborar con Chile en materia de metalurgia, agricultura y exploración de minerales, sectores que tienen importancia en las economías de ambos países.
Bruselas acogerá en mayo una cita internacional para reclamar a Rusia la vuelta a Ucrania de niños secuestrados
Bruselas acogerá el próximo 11 de mayo la primera reunión de alto nivel internacional para apoyar a Kiev en su reivindicación para que Rusia devuelva a los miles de menores ucranianos que mantiene secuestrados desde que lanzó la invasión y que Ucrania cifra en "más de 20.000 menores". Esta iniciativa, coordinada por la Unión Europea y Canadá, busca apoyar la labor de Ucrania en "la localización, el retorno y la reintegración de los niños", al tiempo que la comunidad internacional respalda los esfuerzos para exigir la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por parte del régimen de Vladimir Putin. Del mismo modo, se espera que los participantes, cuya lista no ha sido comunicada aún, avancen en los debate sobre cómo "intensificar" las sanciones coordinadas contra los responsables de los crímenes derivados de la guerra de invasión.
Europa deberá asumir en Ucrania el desgaste militar de EEUU en Irán, admite un comisario de la UE
Estados Unidos ya no puede abastecer a Ucrania por haber gastado sus reservas en Irán, advirtió este martes el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, que instó a Europa a construir sus propios "habilitadores estratégicos". "La industria de defensa estadounidense necesitará varios años -tres o cuatro- para reponer esas reservas. Por eso debemos concentrarnos mucho más en nuestra propia producción", afirmó en una entrevista con el consorcio de agencias europeas ENR, del que forma parte EFE. Hasta ahora, la UE compraba cerca del 40% de sus armas a EE.UU., incluidos sistemas clave como los Patriot y los misiles suministrados a Ucrania a través del programa PURL.
Rusia anuncia la toma de 1.700 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en lo que va de año
El jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Gerasimov, ha anunciado este martes que el Ejército ruso ha logrado hacerse con el control de unos 1.700 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en lo que va de año, lo que supone un total de 80 localidades y la "liberación total" de la autoproclamada República Popular de Lugansk. Gerasimov ha indicado en una rueda de prensa que, sin embargo, la parte ucraniana, que "intenta cubrir su fracaso" en el campo de batalla, ha apuntado a la recuperación del control sobre 480 kilómetros cuadrados de territorio en este mismo periodo de tiempo, un dato que considera falso, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS. Así, ha especificado que durante los meses de marzo y abril, las tropas rusas han tomado 34 localidades y unos 700 kilómetros cuadrados en la zona del Distrito Militar Norte. "Desde que comenzó el año, esto asciende a 1.700 kilómetros cuadrados", ha afirmado, al tiempo que ha incidido en que las fuerzas rusas están llevando a cabo una "ofensiva en todas direcciones" en el marco de esta "operación especial militar".
Putin advierte de la posible injerencia extranjera en las legislativas rusas de septiembre
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido este martes de la posibilidad de que los "adversarios extranjeros" del país pretendan influir en las elecciones legislativas del 20 de septiembre, en las que, por primera vez desde el inicio de la invasión rusa, participaran electores de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Putin ha afirmado que las elecciones a la Duma Estatal --la Cámara Baja de la Asamblea Federal bicameral-- "se desarrollarán en condiciones difíciles", en un contexto en el que los "adversarios, especialmente extranjeros, intentarán aprovechar cualquier oportunidad para dividir y desestabilizar la sociedad rusa". "Por primera vez, participarán los residentes de nuestras cuatro regiones históricas reunificadas", ha destacado en una ceremonia de entrega de distinciones, en relación a estas cuatro provincias del este de Ucrania ocupadas por Moscú, en el caso de Lugansk, en su totalidad. Aún con todo, el presidente ruso confía en que los resultados acaben frustrando estas supuestas maniobras para influir en el electorado y se decante "por programas e ideas políticas constructivas, patriotas y personas de acción", informa Interfax.
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