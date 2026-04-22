Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia anuncia la toma de 1.700 kilómetros cuadrados de Ucrania este año

Reproches

El oleoducto de Druzhba ha sido objeto de reproches cruzados entre Hungría y Ucrania por la falta de voluntad de Kiev para proceder con su reparación en medio de los choques continuos con el Ejecutivo de Viktor Orbán, a su vez principal obstáculo al acercamiento de Ucrania a la UE. En este sentido, el dirigente ucraniano ha subrayado que ahora Kiev espera "el desbloqueo del paquete de apoyo europeo a Ucrania", de 90.000 millones de euros que ya aprobó en un primer momento la UE pero cuyo visto bueno formal mantenía bloqueado Hungría en pleno rifirrafe con Orbán. Al mismo tiempo, ha insistido en que espera pasos adelante en la adhesión de Ucrania a la UE, con la primera ronda de negociaciones todavía pendiente. "Esperamos que nuestros socios adopten las medidas necesarias en relación con los capítulos de negociación de la UE para Ucrania: ya hemos cumplido nuestra parte del trabajo en los primeros capítulos", ha incidido. Igualmente, Zelenski ha reclamado seguir con la "presión sistemática" contra Rusia a través de sanciones y ahondando en la diversificación del suministro energético a Europa. "Europa debe ser independiente de quienes buscan destruirla o debilitarla", ha resumido.