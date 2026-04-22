Guerra en Irán, en directo: última hora | Irán amenaza a países de Oriente Próximo con despedirse del petróleo si recibe ataques desde sus territorios

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TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 19/04/2026.- Iranians walk past a large-scale billboard referring to the Strait of Hormuz and reading in Persian, “Forever on Iran’s hand,” in a square in Tehran, Iran, 19 April 2026. Tensions between the United States and Iran continue as the Strait of Hormuz remains blocked. (Estados Unidos, Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 19/04/2026.- Iranians walk past a large-scale billboard referring to the Strait of Hormuz and reading in Persian, “Forever on Iran’s hand,” in a square in Tehran, Iran, 19 April 2026. Tensions between the United States and Iran continue as the Strait of Hormuz remains blocked. (Estados Unidos, Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

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La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

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