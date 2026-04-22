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Guerra en Irán, en directo: última hora | Irán amenaza a países de Oriente Próximo con despedirse del petróleo si recibe ataques desde sus territorios
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
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La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.
EEUU dice que mantendrá sistema de defensa clave en Corea del Sur y no lo enviará a Medio Oriente
Estados Unidos negó haber trasladado de Corea del Sur a Medio Oriente un importante sistema de defensa antimisiles, dijo el martes un alto oficial del ejército estadounidense. El Washington Post informó el mes pasado, citando a funcionarios no identificados, que Estados Unidos trasladó partes de su Sistema de Defensa Terminal Área de Gran Altitud (THAAD, por sus siglas en inglés) fuera de Corea del Sur para utilizarlas en la guerra con Irán. La información causó inquietud en el país asiático, donde el sistema es parte fundamental de la defensa nacional frente a Corea del Norte, que posee armas nucleares. El comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Corea del Sur, Xavier Brunson, dijo que Washington "no ha trasladado ningún sistema THAAD" fuera del país.
El primer ministro de Líbano prefiere evitar un enfrentamiento con Hezbolá aunque "no se dejará intimidar"
El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha asegurado este martes que "prefiere evitar un enfrentamiento directo" con el partido-milicia chií Hezbolá, aunque ha avisado que tampoco "se dejará intimidar" a la luz de las decisiones tomadas por el Gobierno libanés que han confirmado la ilegitimidad de las actividades armadas y piden por ello el desarme de la milicia. Durante una rueda de prensa conjunta en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, Salam ha subrayado que la estabilidad del país pasa por el desarme de Hezbolá, contra el que prefiere evitar un enfrentamiento directo. "La prioridad absoluta es que Hezbolá sea desarmado, pero no podemos tener estabilidad completa sin que Israel retire a sus tropas", ha subrayado, según ha recogido por la Presidencia del Consejo de Ministros libanés en redes sociales.
Trump defiende que Irán "no quiere que se cierre" Ormuz y asegura que solo quiere "guardar las apariencias"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que Irán "no quiere" que "se cierre" el estrecho de Ormuz, principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo por la cual transita alrededor de uno de cada cinco barriles de crudo, al tiempo que ha considerado que Teherán dice que "quiere que se cierre" porque busca "guardar las apariencias", dado el cierre perimetral de ese paso estratégico impuesto por Washington hace una semana. "Irán no quiere que se cierre el estrecho de Ormuz sino que lo mantenga abierto para poder ganar 500 millones de dólares (425,75 millones de euros) al día, que es, por ende, lo que están perdiendo si se cierra", ha defendido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social en el cual, ha añadido, Teherán "solo dice que quiere que se cierre" porque Estados Unidos "lo mantiene totalmente bloqueado (cerrado)".
Irán amenaza a países de Oriente Próximo con despedirse del petróleo si recibe ataques desde sus territorios
Las autoridades iraníes han advertido este martes a sus países vecinos en la región de Oriente Próximo que si reciben ataques desde sus territorios dirán "adiós a la producción de petróleo", poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado la extensión del alto el fuego acordado entre Washington y Teherán a principios de abril. "Los vecinos del sur de Irán deben saber que si su territorio y sus instalaciones se utilizan al servicio de los enemigos --en alusión a Estados Unidos e Israel como países que lanzaron una ofensiva contra la República Islámica el 28 de febrero-- para atacar a la nación iraní, deberán decir adiós a la producción de petróleo en Oriente Próximo", ha subrayado el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, Seyed Mayid Musaví, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim, próxima a la Guardia.
Irán condiciona nuevas negociaciones con EEUU a que Trump levante el bloqueo de Ormuz
El embajador permanente de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, condicionó este martes una nueva ronda de negociaciones entre su país y Estados Unidos a que el presidente Donald Trump levante el bloqueo naval del estrecho de Ormuz. "En cuanto rompan este bloqueo, creo que tendrá lugar la próxima ronda de negociaciones", declaró Iravani a la prensa en la sede de la ONU en Nueva York. El embajador aseguró que el bloqueo estadounidense es "una violación del (acuerdo de) alto el fuego", que ambos países habían acordado hace dos semanas. Después de que la primera ronda de negociaciones en Pakistán concluyera sin acuerdo, Trump ordenó a la Armada estadounidense que bloqueara la vía marítima y acusó a Irán de mantener sus "ambiciones nucleares".
En las últimas horas, el bloqueo naval ha reavivado las tensiones entre ambos países después de que Washington atacara un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz que intentó burlar la obstrucción de la Armada estadounidense. Trump mantuvo el cerco incluso después de que Irán anunciara la reapertura parcial del estrecho. "Ellos iniciaron la guerra contra nosotros. Estamos preparados si quieren sentarse a la mesa a dialogar y encontrar una solución política, y nos encontrarán preparados si quieren ir a la guerra", añadió Iravani.
Las declaraciones del embajador se produjeron poco antes de que el mandatario estadounidense anunciara la extensión del alto el fuego y del bloqueo, a horas de que acabara el plazo. Trump declaró que fue Pakistán, país mediador, quien se lo solicitó. En los últimos días, el republicano había negado que fuese a ampliar el plazo. Según dijo, dada la "grave división" de los líderes políticos iraníes, ha ordenado a las Fuerzas Armadas de EE.UU. que "continúen con el bloqueo y, en todos los demás aspectos, se mantengan preparadas y operativas, y, en consecuencia, prolongaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado".
Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que, a petición de Pakistán, ha decidido extender el alto el fuego que debía vencer el miércoles hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.
Irán no asistirá a las negociaciones de paz y se prepara para la guerra
Irán no asistirá a las negociaciones de paz inicialmente previstas en Pakistán, según fuentes iranís (agencia Tasnim). La agencia de noticias apunta a que Irán considera "excesivas" las exigencias de Estados Unidos. Teherán considera que el bloqueo naval contra Irán ha impedido la reanudación de las negociaciones, por lo que está preparada para la reanudación de la guerra con "nuevas sorpresas" en el campo de batalla, según la agencia, con nuevos objetivos y despliegues militares en la zona (quizá en referencia al mar Rojo).
La Casa Blanca sopesa anular el viaje de Vance a Pakistán para negociar
El viaje del vicepresidente JD Vance a Pakistán se está actualmente discutiendo en la Casa Blanca. El presidente de EEUU, Donald Trump, contempla cancelar ese viaje como consecuencia de las reticencias de Teherán de aceptar las propuestas de EEUU sobre el programa nuclear iraní, informa 'The Wall Street Journal'. Además, Irán ha comunicado que la tregua acaba a las 2 de la mañana, hora española, mientras que EEUU y Pakistán contemplaban que la tregua acababa 22 horas después.
EEUU impone nuevas sanciones a Irán mientras crecen las dudas sobre las negociaciones
La Administración de Donald Trump anunció este martes la imposición de sanciones financieras a una red relacionada con el programa de drones de Irán mientras aumenta la incertidumbre sobre una posible segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán. Las sanciones del Departamento del Tesoro afectan a 14 personas, empresas y aroneaves en Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos que estarían, según Washington, implicados en la adquisición de armas, como drones, de la Guardia Revolucionaria Iraní. Estas sanciones, dijo el Departamento de Estado en un comunicado, respaldan la Operación Furia Épica, la ofensiva lanzada por Estados Unidos el 28 de febrero que desencadenó la guerra actual, para "contrarrestar los programas armamentísticos de Irán". El anuncio se produce cuando crece la incertidumbre sobre si se celebrará la segunda ronda de negociaciones entre ambos países en Pakistán este miércoles, cuando vence el alto el fuego de dos semanas declarado a principios de abril y además existe disparidad entre Irán y EEUU de la hora a la que vence la tregua. Irán considera que a las 2 de la mañana hora española mientras que EEUU calculaba que la tregua dura 22 horas más.
Acuerdo político en la UE para poder sancionar a quienes impidan la libertad de navegación
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo político este martes para ampliar el marco legal de sanciones contra Irán y poder imponer medidas restrictivas a quienes violen el derecho a la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. "Hemos alcanzado un acuerdo político para ampliar nuestro régimen de sanciones a fin de incluir a los responsables de las violaciones de la libertad de navegación", anunció la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros celebrado en Luxemburgo. Recordó que la UE "ya ha impuesto sanciones de gran alcance a Irán", a través de regímenes legales que tienen en cuenta violaciones de los derechos humanos o incluso el apoyo que está prestando Teherán a Rusia en la invasión de Ucrania. Uno de los asuntos que trató el Consejo de hoy fue la crisis en Oriente Medio causada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y los ataques de Teherán contra otros países de la región.
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