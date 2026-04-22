Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TiempoGuerra IránBarcelonaBallenasPedro SánchezMago PopESOMbappéBebé maltratado
instagramlinkedin

Colombia

Un detenido en Buenos Aires por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

"Era intensamente buscado por las autoridades judiciales de su país acusado de planificar y ejecutar un atentado terrorista en Bogotá", informa el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina

Una bandera con la imagen de Miguel Uribe Turbay, que falleció en agosto.

Una bandera con la imagen de Miguel Uribe Turbay, que falleció en agosto. / EP

EFE

Buenos Aires
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La policía argentina detuvo en Buenos Aires a un ciudadano colombiano acusado de participar del asesinato del exprecandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay a mediados de 2025, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

Las autoridades arrestaron "a un ciudadano colombiano sobre quien pesaba un requerimiento de captura a disposición de Interpol. El mismo era intensamente buscado por las autoridades judiciales de su país, como acusado de planificar y ejecutar un atentado terrorista en la ciudad de Bogotá", informó el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina. 

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, identificó al detenido como Brayan Ferney Cruz Castillo y subrayó que fue "partícipe en la logística" del asesinato. "Argentina no es refugio de terroristas. El que las hace, las paga", añadió Monteoliva, a través de una publicación en su perfil de la red social X, en la que anticipó además que ya se iniciaron los trámites para la pronta expulsión del detenido, aunque sin indicar plazos.

Tanto la ministra como el comunicado del ministerio hicieron referencia a la participación del detenido en un ataque con explosivos, pese a que el ataque contra Uribe Turbay fue con disparos de arma de fuego.

La detención se produjo en la sede de un tribunal en la capital argentina, donde el sospechoso se presentaba en el marco de una causa local por hurto automotor, según explicó el comunicado del ministerio. El texto precisó además que el caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 a cargo del Dr. Julián Ercolini, "aguardando las actuaciones procesales de rigor y a la espera de su extradición". Además, explicó que el acusado había ingresado a Argentina mediante un paso fronterizo no habilitado, y que su captura fue fruto del trabajo de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina.

Noticias relacionadas y más

Uribe Turbay, de 39 años, y miembro del partido opositor de derecha Centro Democrático, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el pasado 7 de junio en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en una clínica. Por este asesinato han sido capturadas nueve personas y cuatro de ellas ya fueron condenadas, incluido el adolescente que disparó a Uribe Turbay.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
  2. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  3. Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
  4. Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales
  5. Catalunya busca 30.000 jóvenes para suplir la jubilación de funcionarios 'boomers': 'En una empresa ganaría más, pero por conciliación y motivación me renta más la Administración
  6. El hospital Vall d'Hebron identifica una 'señal clara de correlación' entre la exposición a un pesticida y el cáncer de colon en jóvenes
  7. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  8. El Gobierno diseña un plan de choque en Catalunya para desencallar los expedientes de 46.500 migrantes por vía ordinaria antes de verano

Un detenido en Buenos Aires por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Un detenido en Buenos Aires por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Picardo aclara que el derribo de la Verja comenzará a partir del 15 de julio, cuando ya estén operativos los nuevos controles

Picardo aclara que el derribo de la Verja comenzará a partir del 15 de julio, cuando ya estén operativos los nuevos controles

Irán ataca tres barcos y asegura haber capturado dos cargueros más en Ormuz, horas después de la extensión del alto el fuego de Trump

Irán ataca tres barcos y asegura haber capturado dos cargueros más en Ormuz, horas después de la extensión del alto el fuego de Trump

Albares y Picardo aceleran la puesta en marcha del acuerdo sobre Gibraltar antes de su entrada en vigor en julio

Albares y Picardo aceleran la puesta en marcha del acuerdo sobre Gibraltar antes de su entrada en vigor en julio

Hungría levanta el veto y permite a la UE aprobar el préstamo a Ucrania y el nuevo paquete de sanciones contra Rusia

Hungría levanta el veto y permite a la UE aprobar el préstamo a Ucrania y el nuevo paquete de sanciones contra Rusia

La derecha francesa carga contra la regularización de inmigrantes de Sánchez: "Restableceré la frontera con España"

La derecha francesa carga contra la regularización de inmigrantes de Sánchez: "Restableceré la frontera con España"

Directo | Trump asegura que las conversaciones de paz podrían retomarse este viernes

Directo | Trump asegura que las conversaciones de paz podrían retomarse este viernes

Del vestido de novia al de la coronación: Buckingham abre el armario de Isabel II en una gran exposición por su centenario

Del vestido de novia al de la coronación: Buckingham abre el armario de Isabel II en una gran exposición por su centenario