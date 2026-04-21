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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Zelenski se fija un plazo de un año para construir un sistema antibalístico en Europa
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
AI sigue denunciando torturas y ataques rusos a zonas pobladas en el cuarto año de guerra
Amnistía Internacional (AI) denunció en su informe sobre la situación de derechos humanos en el mundo en 2025 torturas habituales a prisioneros de guerra y civiles ucranianos y bombardeos rusos constantes contra infraestructuras civiles en zonas ucranianas densamente pobladas "con la aparente intención de atacar a la población civil". Estos dos tipos de abusos ya habían sido denunciados por la organización no gubernamental en los años anteriores de guerra. AI cifra el número de víctimas civiles en cerca de 15.000 muertos y más de 40.000 civiles heridos desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia comenzó su invasión a gran escala, hasta septiembre de 2025. La mayor parte de muertos civiles murieron, según el informe, cerca del frente. Una parte significativa de estas personas perdieron la vida al ser atacadas con drones rusos de corta distancia.
Francia respalda un tribunal especial para juzgar la agresión rusa contra Ucrania
El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo este lunes ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo (Francia) que su país apoya la creación de un tribunal especial para juzgar el crimen de agresión contra Ucrania, en complemento de la Corte Penal Internacional. "Los dirigentes rusos deben rendir cuentas", afirmó Barrot, y subrayó que no basta con reparar los daños causados por la guerra, sino que es necesario perseguir también la responsabilidad por su planificación y ejecución. El jefe de la diplomacia francesa precisó que su país participará en el comité de dirección de este futuro tribunal, cuyo impulso podría concretarse en una próxima reunión ministerial del Consejo de Europa, que está prevista el 14 y 15 de mayo próximo en la capital de Moldavia. La iniciativa busca cubrir el vacío jurídico existente para juzgar el crimen de agresión, que actualmente no entra plenamente en el ámbito de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.
Los Veintisiete intentarán reactivar el miércoles el préstamo de 90.000 millones a Ucrania
Los estados miembro de la Unión Europea intentarán este miércoles reactivar el desembolso del préstamo de 90.000 millones de euros que en diciembre acordaron conceder a Kiev, pero que permanece bloqueado hasta ahora por el veto del primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, que en mayo dejará el poder tras perder las elecciones la semana pasada. Según ha informado la presidencia chipriota del Consejo, los embajadores de los Veintisiete han incluido en su agenda de la reunión del miércoles la reforma legal necesaria que permitiría autorizar el envío de los fondos si se confirma el consenso entre las capitales. Este paso legislativo es el último de los tres requisitos técnicos necesarios para activar la ayuda financiera y la única que exige la unanimidad de todos los socios, lo que ha permitido a Budapest mantener paralizada la operación hasta el momento, pese a que los líderes de los 27, incluido Orbán, dieron su visto bueno a este paso en el Consejo Europeo de diciembre. En concreto, la medida que se quiere conformar el miércoles sirve para dar cobertura presupuestaria al crédito tras la adopción formal el pasado febrero de los otros dos elementos del paquete: el préstamo de apoyo y el reglamento del Mecanismo para Ucrania.
Beatriz Ríos
La UE espera desbloquear el préstamo a Ucrania esta misma semana
La Unión Europea espera que Hungría levante esta misma semana el veto sobre el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev, que el ahora primer ministro en funciones, Viktor Orbán, mantenía en respuesta al corte de suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba que atraviesa Ucrania. Fuentes diplomáticas han confirmado que el punto volverá a la agenda de los embajadores de los 27 países del bloque este mismo miércoles, después de meses de incertidumbre por el bloqueo de Hungría. El objetivo es completar el proceso legislativo y empezar a desembolsar el dinero cuanto antes. Más información, aquí.
Zelenski se fija un plazo de un año para construir un sistema antibalístico en Europa
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este lunes que está trabajando con varios países europeos para fabricar un sistema de misiles antibalísticos propio, y se fijó el plazo de un año para que este proyecto encaminado a reducir la dependencia de Estados Unidos sea una realidad. "Estamos en conversaciones con varios países europeos y trabajamos en esa dirección", dijo Zelenski en una entrevista en la televisión ucraniana. "Necesitamos construir nuestro propio sistema de misiles antibalísticos en un año", agregó el presidente ucraniano, que habló con los líderes europeos con los que se reunió en su gira por el continente la semana pasada, durante la que visitó Alemania, Noruega, Italia y Países Bajos.
MSF alerta de que la guerra en Ucrania convierte "enfermedades controlables" en "afecciones mortales"
La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este lunes de que la guerra en Ucrania, que empezó hace más de cuatro años, está convirtiendo "enfermedades controlables" en "afecciones mortales" debido al retraso y las interrupciones a la hora de recibir tratamiento médico. "En Ucrania, la inseguridad derivada de la guerra, unida a unas condiciones de vida extremadamente estresantes, están provocando una preocupante tendencia de retraso en las consultas médicas, lo que hace que los pacientes desarrollen complicaciones que podrían haberse evitado con una atención oportuna", ha aseverado la organización.
Alemania convoca al embajador ruso para protestar por "amenazas" contra fábricas de drones
El Ministerio de Exteriores de Alemania convocó este lunes al embajador ruso en Berlín para transmitirle su protesta por "amenazas directas de Rusia contra objetivos en Alemania", después de que el Gobierno ruso publicase una lista de empresas europeas que fabrican drones para Ucrania. "Las amenazas directas de Rusia contra objetivos en Alemania son un intento de debilitar nuestro apoyo a Ucrania y de poner a prueba nuestra unidad", informó el Ministerio de Exteriores germano en X. "Nuestra respuesta es clara: no nos dejamos intimidar. Estas amenazas y todo tipo de actividades de espionaje en Alemania son completamente inaceptables. Por ello fue convocado hoy el embajador ruso", concluyó el breve mensaje.
Ucrania potencia los drones desde barcos para interceptar drones Shahed
Las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania (USF) emplearon un dron interceptor este fin de semana lanzado desde un buque de superficie no tripulado (USV) para interceptar por primera vez un dron de ataque de largo alcance ruso Shahed. Fuentes de ICW aseguran que Ucrania está creando batallones de drones navales de la USF. Los blogueros militares rusos se quejan en respuesta de que la USF rusa está rezagada en términos de adaptación de drones y atribuyeron la situación al nepotismo desenfrenado, explica ICW.
Rusia responderá si EEUU lleva a cabo ensayos nucleares
Rusia responderá proporcionalmente si Estados Unidos u otros países violan la moratoria sobre ensayos nucleares, comunicó este lunes el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. "Rusia, por su parte, se adhiere estrictamente a la moratoria nacional sobre ensayos nucleares, declarada en 1990. Sin embargo, si Estados Unidos u otros países realizan tales ensayos, la respuesta de Rusia será, sin duda, adecuada y proporcional", se lee en el comunicado publicado por el PIR Center. Esta postura se basa "en las declaraciones de Washington sobre una posible reanudación de los ensayos nucleares a gran escala, con consecuencias fatales para el Tratado de Prohibición Total de los Ensayos Nucleares", explicó Riabkov.
Rusia culpa a Ucrania del último derrame de fuel en el mar Negro
Las autoridades regionales de Krasnodar culparon este lunes a Ucrania de provocar los derrames de crudo detectados recientemente en el mar Negro con sus ataques contra la infraestructura petrogasífera y portuaria. "El 19 de abril, una imagen satelital captó una mancha de petróleo en el mar, a dos kilómetros y medio del puerto de Tuapsé. Esto es consecuencia de un ataque con drones ocurrido la noche del 16 de abril, que dañó la infraestructura de la terminal marítima", informaron a través de Telegram. Las autoridades regionales estiman que el área contaminada abarca unos 10.000 metros cuadrados. "Se han desplegado barreras flotantes para contener el derrame. Seis embarcaciones del puerto de Tuapsé participan en las labores de limpieza", añadieron.
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