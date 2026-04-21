Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Zelenski se fija un plazo de un año para construir un sistema antibalístico en Europa

Los Veintisiete intentarán reactivar el miércoles el préstamo de 90.000 millones a Ucrania

Los estados miembro de la Unión Europea intentarán este miércoles reactivar el desembolso del préstamo de 90.000 millones de euros que en diciembre acordaron conceder a Kiev, pero que permanece bloqueado hasta ahora por el veto del primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, que en mayo dejará el poder tras perder las elecciones la semana pasada. Según ha informado la presidencia chipriota del Consejo, los embajadores de los Veintisiete han incluido en su agenda de la reunión del miércoles la reforma legal necesaria que permitiría autorizar el envío de los fondos si se confirma el consenso entre las capitales. Este paso legislativo es el último de los tres requisitos técnicos necesarios para activar la ayuda financiera y la única que exige la unanimidad de todos los socios, lo que ha permitido a Budapest mantener paralizada la operación hasta el momento, pese a que los líderes de los 27, incluido Orbán, dieron su visto bueno a este paso en el Consejo Europeo de diciembre. En concreto, la medida que se quiere conformar el miércoles sirve para dar cobertura presupuestaria al crédito tras la adopción formal el pasado febrero de los otros dos elementos del paquete: el préstamo de apoyo y el reglamento del Mecanismo para Ucrania.