Guerra en Irán, en directo: última hora | EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se avecina el fin del alto el fuego

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se avecina el fin del alto el fuego Estados Unidos e Irán intercambiaron amenazas el lunes a menos de dos días de que expire su alto el fuego, mientras reina la incertidumbre sobre una posible reanudación de las conversaciones entre ambas partes en Pakistán. Una fuente cercana al asunto confirmó a la AFP que una delegación estadounidense tiene previsto partir "pronto" hacia Islamabad con miras a los nuevos contactos con Irán, aunque sin precisar una fecha o su cronograma. El objetivo de los diálogos es poner fin a la guerra en Oriente Medio desatada el 28 de febrero por ataques israeloestadounidenses contra Irán, que deja miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha estremecido la economía mundial. Este ultimátum expira "el miércoles por la noche, hora de Washington", advirtió el presidente Donald Trump a la agencia Bloomberg, al calificar de "muy improbable" una prórroga de la tregua. En teoría, el cese de hostilidades debía terminar en la madrugada del miércoles, hora de Teherán. "No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas y, en las últimas dos semanas, nos hemos estado preparando para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla", respondió en la red social X el presidente del Parlamento de la república islámica, Mohamad Baqer Qalibaf.

Daniel Ortega tilda de "desquiciado mental" a Donald Trump El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tildó este lunes de "desquiciado mental" al mandatario estadounidense, Donald Trump, contra quien cargó por sancionar a sus hijos, por "secuestrar" al exjefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, y amenazar "con desbaratar" a Cuba a través de una operación militar. En un acto oficial en ocasión del Día Nacional de la Paz, Ortega demandó a Trump, a quien no mencionó por su nombre, de terminar "de una vez por todas con las políticas terroristas que aplica en el mundo" y demuestre que es un hombre de paz. "Hasta el Nobel de la Paz estuvo peleando, pero no se lo dieron (...) Es un problema, diríamos, de desquiciamiento mental. Como decimos aquí: no está en sus cincos sentidos", lanzó el gobernante sandinista, de 80 años y en el poder desde 2007. "Y el presidente de una potencia que no está en sus cinco sentidos va a acabar con su pueblo, y está acabando con la paz y la estabilidad del mundo", continuó Ortega.

Balance de la jornada a estas horas | Negociación, tregua o guerra La tregua de la guerra de Irán está a punto de expirar. Solo un acuerdo 'in extremis' entre Irán y EEUU podrían aportar un bálsamo de tranquilidad a un contexto de incertidumbre acumulada y reguero de muerte. Mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, asegura que no levantará el bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos de Irán hasta que no haya un acuerdo con Teherán, la cúpula iraní se reafirma en que no aceptará una rendición humillante. Queda por ver si la economía será capaz de sobreponerse a la batalla cultural. Una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente, JD Vance, debe lograr el fin de la carrera nuclear iraní y el respeto al comercio internacional. El jueves se espera que el Líbano e Israel mantengan otra reunión para fijar los términos del futuro. Los ataques israelíes en Líbano mataron a al menos 2.387 personas desde que estalló la guerra contra el movimiento proiraní Hezbolá el 2 de marzo. Pero el holocausto ya se ha producido y los países de la UE debatirán este martes si siguen o no su acuerdo de asociación con Israel, a petición de varios de ellos, entre ellos España.

Los Veintisiete tantean este martes la posible suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel como pide España Los ministros de Exteriores de los Veintisiete debatirán este martes el estado de las relaciones entre la Unión Europea e Israel por sus violaciones del Derecho Internacional en Palestina y Líbano, en una reunión en Luxemburgo en la que al menos tres países, entre ellos España, pedirán que se debata la revisión del Acuerdo de Asociación con el país gobernado por Benjamin Netanyahu. En una cita del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), los jefes diplomáticos de los estados miembro evaluarán la ofensiva israelí contra el partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano --que en algo más de un mes ha dejado ya más de 2.300 muertos--, la recién aprobada ley de pena de muerte para terroristas --que solo se aplica para palestinos-- o los nuevos planes de asentamientos y desplazamientos forzosos en Cisjordania.

Trump afirma que el acuerdo con Irán se concretará "relativamente rápido" El presidente estadounidense afirma que no está "bajo ninguna presión" para llegar a un acuerdo con Irán, pero que este se producirá "relativamente rápido". Culpó a las "noticias falsas" y a los demócratas de difundir rumores de que estaba siendo presionado para llegar a un acuerdo. Por parte de Irán, trascienden noticias de que no aceptarán una rendición a secas sino un acuerdo aceptable.

Trump envía una delegación encabezada por Vance a Pakistán para dialogar con Irán El presidente Donald Trump señaló que una delegación de Estados Unidos, que incluye al vicepresidente JD Vance, se dirige a Pakistán para mantener conversaciones con Irán y se espera que aterrice en las próximas horas, después de que nuevas tensiones en la guerra sembraran dudas sobre futuras negociaciones. "Van camino ahora", afirmó Trump en una entrevista con el 'New York Post', poco después de las 9 a.m., hora de Nueva York. Trump señaló que el equipo incluirá a Vance, al enviado especial Steve Witkoff y al yerno del presidente, Jared Kushner. "Se supone que vamos a tener las conversaciones", añadió el mandatario. "Así que supondría que a estas alturas nadie está jugando".

Pezeshkian: "El pueblo iraní no se va a doblegar" El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reprochado este lunes a Estados Unidos su comportamiento "no constructivo y contradictorio" en medio de los intentos diplomáticos para una nueva ronda de contactos entre ambos países. "El comportamiento no constructivo y contradictorio de los responsables de Estados Unidos durante los últimos días nos dejan un amargo mensaje: quieren que Irán se rinda. El pueblo iraní no se va a doblegar", ha advertido Pezeshkian en un mensaje publicado en redes sociales. Más concretamente con respecto a las conversaciones, el mandatario iraní ha argumentado que "el cumplimiento de los compromisos es la lógica de cualquier diálogo" y ha recordado la "histórica desconfianza" que existe en Irán con respecto al comportamiento y la actuación del Gobierno de Estados Unidos.

Guterres pide a "todas las partes" respetar navegación en Ormuz tras cruce de acusaciones El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este lunes que se restablezca la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, cuya apertura parecía hecha al comienzo del pasado fin de semana, y que "todas las partes lo respeten". El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, expresó en rueda de prensa la "preocupación" del secretario general por la situación en el enclave. "Seguimos preocupados por las restricciones que se han impuesto, así como por los incidentes marítimos que hemos presenciado en las últimas 48 horas", dijo el portavoz sobre el ataque estadounidense a un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

Las negociaciones de Irán de mañana en duda, mientras que las de Líbano serán el jueves La ronda de negociación entre Irán y Estados Unidos que se iba a celebrar mañana martes en Islamabad está aún en el aire, sin confirmación ni claridad de ninguna de las partes, mientras que Washington confirmó que Israel y Líbano se volverán a sentar el jueves. Con más dudas que claridades, las dos partes mantienen las acusaciones cruzadas después del incidente del domingo, cuando Estados Unidos abrió fuego y abordó un carguero iraní y desde Teherán se mantienen desconfiados y critican "las contradicciones" de Washington.