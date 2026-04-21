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Última hora del caso Epstein, en directo: El polémico caso Mandelson complica la existenca política de Starmer
MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta
Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. El hermano del rey Carlos III fue detenido e interrogado durante 10 horas sobre su relación con el financiero pedófilo muerto en prisión. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.
Exalto cargo de Exteriores critica a Starmer por seguir con elección de Mandelson pese a riesgo reputacional
El exsubsecretario de Exteriores británico Olly Robbins ha criticado este martes la decisión del primer ministro, Keir Starmer, de continuar con el polémico nombramiento de Peter Mandelson como embajador de Reino Unido en Estados Unidos pese a una primera investigación llevada a cabo por la oficina de gabinete que revelaba posibles riesgos reputacionales si continuaba con el proceso. "Siento pena de que las (primeras) diligencias, que según tengo entendido revelaron graves riesgos para la reputación, no influyeran en el juicio del primer ministro", ha señalado Robbins, recientemente despedido en el marco de la polémica, ante una comisión de Exteriores de la Cámara de los Comunes.
Un funcionario británico denuncia presiones para aprobar el nombramiento del diplomático vinculado a Epstein
El Gobierno británico ejerció "presión" sobre funcionarios para que aprobaran el nombramiento de Peter Mandelson, vinculado al fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, como embajador en Washington, declaró el martes un asesor del Ministerio de Exteriores, despedido por este caso. La oficina del primer ministro, el laborista Keir Starmer, tenía una "actitud desdeñosa" hacia el proceso de verificación de seguridad de su candidato a embajador en Estados Unidos, afirmó Olly Robbins, asesor del Foreign Office, al frente de los servicios diplomáticos y cesado la semana pasada. La presión sobre Starmer creció desde el viernes con llamamientos a su dimisión, al ser acusado de haber mentido tras la aparición de nuevas revelaciones sobre el proceso de nombramiento de Mandelson como embajador. Un portavoz del primer ministro negó el martes que hubiera habido cualquier presión por parte de Downing Street en el proceso.
Starmer critica a los funcionarios por no alertarle del veto de seguridad a Mandelson
El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este lunes que los funcionarios del Ministerio de Exteriores "pudieron y debieron" informarle de que Peter Mandelson no había superado el máximo control de seguridad antes de asumir el cargo de embajador en Estados Unidos en febrero de 2025. Starmer compareció ante el Parlamento entre presiones de la oposición para que dimita, después de que el diario 'The Guardian' revelara la semana pasada que el exministro laborista no había pasado el filtro de la agencia gubernamental UKSV.
Críticas de la oposición contra Starmer
Los partidos de la oposición cuestionan la capacidad de Starmer como primer ministro y consideran que engañó al Parlamento cuando el pasado febrero dijo que se había seguido el "debido proceso" de indagación de antecedentes antes de designar a Mandelson embajador.
La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, ha acusado a Starmer de incompetencia, de haber engañado al Parlamento y considera que su posición es ya "insostenible".
El portavoz conservador del Gabinete, Alex Burghart, dijo hoy a la cadena Sky que "resulta difícil de creer cualquier cosa que diga el primer ministro" y agregó que éste quiere "culpar a todos menos a sí mismo. Fue un nombramiento y debe asumir la responsabilidad".
Starmer admite su error al nombrar embajador británico en EEUU a político vinculado a Epstein
El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, admitió el lunes en el Parlamento que no debería haber nombrado al exministro Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, por sus vínculos con el fallecido criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein. La presión sobre Starmer creció desde el viernes con nuevos llamamientos a su dimisión, tras ser acusado de haber mentido tras la aparición de nuevas revelaciones sobre el proceso de nombramiento de Mandelson como embajador.
Starmer tilda de "desconcertante" que le ocultaran información clave sobre el nombramiento de Mandelson
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha calificado este lunes ante la Cámara de los Comunes de "desconcertante" que funcionarios del Ministerio de Exteriores le ocultaran que el exembajador en Estados Unidos Peter Mandelson, investigado por el caso Epstein, no había superado una evaluación de seguridad sobre sus antecedentes personales, financieros y profesionales.
Starmer justifica el nombramiento de Mandelson
Desde septiembre de 2025, el primer ministro ha tenido que justificar una y otra vez, tanto ante el Parlamento como ante los medios de comunicación, por qué nombró a Mandelson embajador a pesar de su oscuro pasado. Mandelson se hizo cargo de la embajada británica en Estados Unidos en febrero de 2025.
El caso Mandelson se ha profundizado aún más después de que el periódico The Guardian reveló el pasado jueves que el antiguo ministro no superó una revisión interna de antecedentes de seguridad, algo que el primer ministro dijo desconocer por completo.
Esa indagación de antecedentes estuvo a cargo del Departamento de Escrutinio de Seguridad del Reino Unido (UKSV, en inglés), un organismo independiente que evalúa el historial personal de un candidato propuesto para ejercer un cargo público, informa Efe
Starmer admite ante el Parlamento que "no debió" nombrar a Mandelson embajador en Estados Unidos
El primer ministro británico, Keir Starmer, en el centro de una tormenta política, admitió nuevamente ante el Parlamento el lunes que "no debió" nombrar a Peter Mandelson embajador en Estados Unidos. "En el fondo de todo esto hay un error de juicio por mi parte. No debí haber nombrado a Peter Mandelson. Asumo toda la responsabilidad por esa decisión y pido disculpas nuevamente a las víctimas del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein", declaró ante la Cámara de los Comunes.
Starmer se juega esta semana su futuro político cuando explique el polémico caso Mandelson
El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, se juega esta semana su futuro político cuando comparezca este lunes ante el Parlamento del Reino Unido para explicar cómo el exministro Peter Mandelson fue nombrado embajador en Estados Unidos a pesar de no haber superado una exhaustiva prueba de antecedentes de seguridad.
Mandelson, apodado "Príncipe de las tinieblas", ha sido siempre una figura controvertida por su capacidad para maniobrar, urdir intrigas y ejercer influencia en el laborismo, así como por sus vínculos con el pederasta estadounidense convicto Jeffrey Epstein.
El Gobierno de Starmer destituyó a Mandelson como jefe de la misión diplomática en Washington en septiembre de 2025 tras salir a la luz que había facilitado a Epstein documentos sensibles del Gobierno británico cuando era titular de Empresa en 2010, algo por lo que le investiga la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés), informa Efe.
Melania Trump niega haber tenido una relación cercana Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell
La primera dama de EEUU, Melania Trump, negó este jueves en una inusual comparecencia pública haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell, en lo que ha supuesto su primera declaración pública desde que retornara el foco sobre el caso del fallecido pederasta el año pasado. "Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", aseguró la exmodelo en una declaración a los medios realizada en la Casa Blanca en la que también aseguró que no conoció a su marido, el presidente Donald Trump, a través del financiero. Más información, aquí.
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