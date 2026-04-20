Macron y Tusk aseguran que “Rusia sigue siendo la amenaza más grave para la UE y la OTAN”

Emmanuel Macron se desplazó este lunes hasta Gdansk (Polonia), para encontrarse con el primer ministro, Donald Tusk, y reforzar la cooperación franco-polaca con el fin de crear “una Europa más fuerte frente a Rusia y Estados Unidos”. Un viaje cargado de simbolismo en el lugar que vio nacer al mandatario polonés, y donde empezó la Segunda Guerra Mundial.

Esta cumbre es la primera materialización concreta del tratado de amistad y cooperación reforzada firmado en Nancy el 9 de mayo de 2025, que elevó a Polonia al nivel de los principales aliados de Francia, incluida Alemania. En el centro de la reunión figuraba una ampliación de la disuasión nuclear francesa, en un contexto de tensiones internacionales y de reconfiguración del equilibrio de seguridad en Europa. “Lo nuclear está en el corazón del modelo francés”, insistió Macron durante su comparecencia de prensa, haciendo hincapié en la intención de ofrecer a Polonia soluciones integrales que abarquen la investigación científica, la cooperación industrial y el desarrollo de capacidades y sistemas de seguridad.

A su lado, Tusk reafirmó la misma visión sobre cuestiones geopolíticas y su objetivo común de “fortalecer la soberanía de Europa”, mediante la inversión en defensa, en la seguridad de las redes, en el desarrollo de la inteligencia artificial y en el apoyo continuo a Ucrania. "Francia es un socio potencial muy serio para la construcción de esta segunda central nuclear. Actualmente nos encontramos en la fase exploratoria para determinar quién presentará la oferta más atractiva para Polonia", declaró el primer ministro, quien además no dudó en lanzar un dardo a Estados Unidos; "Necesitamos socios en quienes podamos tener una confianza inquebrantable, y por eso Francia será considerada uno de los socios más importantes en todos estos proyectos exigentes: militares, energéticos y espaciales".

Tras el encuentro, ambos países firmaron una declaración conjunta, donde enfatizan en la importancia de adoptar una “postura agresiva contra Rusia” con medidas que “garanticen un nivel sólido de disuasión y defensa”. “Rusia sigue siendo la amenaza más grave y persistente para la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”, alertaron. Entre los objetivos definidos por Polonia y Francia se halla aumentar la contribución de Europa a la disuasión y defensa colectivas de la OTAN, especialmente en lo que respecta a sus capacidades militares europeas críticas como la defensa aérea y antimisiles integrada.

Un satélite geoestacionario para las Fuerzas Armadas polacas

La delegación francesa estuvo acompañada por la ministra de Defensa, Catherine Vautrin, quien se reunió con el viceprimer ministro y jefe del Ministerio de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, quienes participaron posteriormente en la firma de un acuerdo entre Airbus, Thales Alenia Space y la empresa polaca, Radmor.

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Esta colaboración tiene como objetivo desarrollar un satélite geoestacionario de telecomunicaciones para las necesidades del Ministerio de Defensa Nacional de Polonia. “El nuevo satélite geoestacionario proporcionará comunicaciones seguras a las fuerzas armadas polacas, garantizando un alto nivel de robustez y resistencia”, anunció Airbus. No es la primera vez que Airbus colabora con el Ejército polaco. En 2022 ya ofreció su ayuda suministrando a la armada el sistema de reconocimiento por satélite Pleiades Neo.