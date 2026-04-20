Guerra en Irán, en directo: última hora | Irán no tiene previsto asistir a las conversaciones con EEUU en Pakistán

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Fin del bloqueo Medios iraníes indicaron que el fin del bloqueo naval estadounidense es condición indispensable para el diálogo. El panorama se complicó por el anuncio domingo de la incautación de un buque cisterna iraní en el golfo de Omán por parte de la marina estadounidense, cuando intentaba evadir el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Un destructor estadounidense "le advirtió que se detuviera", pero ante la negativa de la tripulación, el buque de guerra disparó contra la sala de máquinas. Ahora "tenemos la custodia total del buque", aseguró Trump. El 'Touska' está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló. Irán prometió el lunes "responder pronto" al decomiso del buque, que calificó como un "acto de piratería" y una violación del cese el fuego. Pese a la incertidumbre sobre la presencia iraní, Trump anunció el domingo el envío a Islamabad de la delegación encabezada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno del presidente.

Irán no tiene previsto asistir a las conversaciones con EEUU en Pakistán Irán no tiene previsto asistir a las conversaciones en Pakistán con Estados Unidos el lunes, informó la prensa estatal luego de que el presidente Donald Trump ordenara el envío de negociadores a solo días de que expire el alto el fuego en Oriente Medio. Estados Unidos mantiene un bloqueo a los puertos iraníes, un factor de fricción en las negociaciones, y además Trump anunció el domingo que un destructor estadounidense disparó contra un carguero iraní que trató de eludirlo. La televisión estatal IRIB informó, citando fuentes iraníes, que "actualmente no hay planes para participar en la próxima ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos". La agencia estatal IRNA señaló el bloqueo y las "exigencias irrazonables e irreales" de Washington. Afirmó que "en estas circunstancias, no hay una perspectiva clara de negociaciones fructíferas".

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirma la interceptación de un buque de carga iraní El Mando Central del Ejército estadounidense ha informado en X de que fuerzas de EE. UU. “que operaban en el mar Arábigo hicieron cumplir medidas de bloqueo naval contra un buque de carga con bandera iraní que intentaba navegar hacia un puerto iraní”. “Las fuerzas estadounidenses emitieron múltiples advertencias e informaron al buque con bandera iraní de que estaba violando el bloqueo de EEUU. Después de que la tripulación del Touska no cumpliera con las repetidas advertencias durante un periodo de seis horas, el Spruance ordenó evacuar la sala de máquinas. El Spruance inutilizó la propulsión del Touska disparando varias rondas desde el cañón MK 45 de 5 pulgadas del destructor contra la sala de máquinas”.

EAU negocian con EEUU un posible respaldo financiero, según WSJ Los Emiratos Árabes Unidos han iniciado conversaciones con Estados Unidos sobre un posible mecanismo de apoyo financiero en caso de que la guerra con Irán agrave la crisis en el país, informó The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses no identificados. El gobernador del Banco Central de EAU, Khaled Mohamed Balama, planteó la posibilidad de una línea de intercambio de divisas (swap) con la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de EEUU, incluido el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante reuniones celebradas la semana pasada en Washington, según el informe. Los líderes emiratíes señalaron que han evitado los peores efectos económicos del conflicto, aunque podrían necesitar un respaldo financiero, indicaron los funcionarios al diario.

Pezeshkian cuestiona la voluntad de EEUU de negociar y sospecha de un nuevo ataque este domingo en entredicho la voluntad de Estados Unidos de negociar a pesar del anuncio de que envía a una delegación a Pakistán para una nueva ronda de negociaciones e incluso ha advertido de que cada vez sospecha más de que podría ser una maniobra para encubrir un nuevo ataque. En concreto, Pezeshkian ha mencionado la "falta de compromiso", el "matonismo" y el "comportamiento ilógico" en las negociaciones y durante el alto el fuego, que se suman al bloqueo naval y la "retórica amenazante de los cargos estadounidenses contra Irán", según declaraciones del mandatario iraní durante una conversación con el primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, publicada medios iraníes.

Irán no tiene previsto por el momento participar en nueva negociación con EEUU, según medios estatales Los medios estatales iraníes informaron este domingo que Teherán no tiene previsto participar por el momento, en el nuevo ciclo de conversaciones con Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara el envío de sus emisarios a Pakistán. "Por el momento no hay planes de participar en la próxima ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos", afirmó la cadena estatal de televisión IRIB, citando a fuentes iraníes, a pocos días de que expire el cese al fuego vigente.

El Ejército israelí mata a un individuo armado en el sur del Líbano El Ejército de Israel mató este domingo a un individuo armado que cruzó a la zona ocupada por las tropas en el sur del Líbano, acusándolo de violar "los entendimientos del alto el fuego", según un comunicado castrense. "Soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) identificaron a un terrorista armado que violó los entendimientos del alto el fuego al cruzar la Línea de Defensa Avanzada y aproximándose a los soldados de las FDI, suponiendo una amenaza inmediata", alega el comunicado.

La Marina de EEUU intercepta un buque iraní en el golfo de Omán y toma su control El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en su red social Truth Social que un buque de carga con bandera iraní fue interceptado por la Armada estadounidense en el golfo de Omán tras intentar atravesar el bloqueo naval. Según su mensaje, el barco fue detenido por el destructor lanzamisiles USS Spruance, que le habría ordenado detenerse. “El destructor lanzamisiles de la Armada de EEUU USS SPRUANCE interceptó el TOUSKA en el golfo de Omán y les dio una advertencia clara para que se detuvieran”, ha añadido. Trump asegura que la tripulación iraní ignoró las advertencias, tras lo cual el buque de guerra estadounidense habría inutilizado la embarcación: “Nuestro barco de la Armada los detuvo en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas”. "En estos momentos, los Marines estadounidenses tienen la custodia del buque (...) Tenemos el control total del barco y estamos revisando lo que hay a bordo", añadió.

Irán rechaza los "dictados" de EEUU para una nueva ronda de negociación El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha advertido este domingo de que la delegación iraní rechaza los "dictados" de Estados Unidos con vistas a una posible negociación después de que Washington informara de que su delegación viajará a Pakistán el lunes. "La delegación diplomática iraní no acepta ningún tipo de dictado ni imposición en las negociaciones. Solo es aceptable un acuerdo basado en el interés nacional con resultados tangibles para el país", ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.