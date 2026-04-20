Machado también las rechaza
La Embajada de Venezuela pide disculpas por el "Fuera la mona" de Carlos Baute contra Delcy Rodríguez en el acto de Corina
Califica de "discurso de odio" el grito de 'Fuera la mona' que alentó el cantante y "una forma de violencia política basada en misoginia y racismo". El Gobierno venezolano calificó lo ocurrido de "racismo".
Europa Press
La Embajada de Venezuela en España ha pedido perdón por los cánticos racistas y las declaraciones de Carlos Baute que tuvieron lugar en el acto de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, celebrado este sábado en Madrid.
"Esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio", ha expresado la embajadora venezolana, Gladys Gutiérrez, en un comunicado emitido este domingo.
En momentos previos a la aparición de Machado en el balcón de la Real Casa de Correos, el cantante Carlos Baute, que se encontraba ofreciendo una actuación en el escenario habilitado en la plaza, alentó a los miles de asistentes allí presentes con el grito de "¡Fuera la mona!", en referencia a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La embajada ha condenado especialmente que las expresiones se dirigieran contra una mujer, al considerar que ello configura "una forma de violencia política basada en misoginia y racismo". El comunicado señala además que llamar "mona" a una mujer constituye "un acto de deshumanización incompatible con los principios del derecho internacional de los derechos humanos".
Según el escrito, Venezuela "denuncia categóricamente estos hechos" y reafirma que sus mujeres, "como figuras históricas y políticas, no pueden ni serán objeto de discursos de odio, venga de donde venga".
La legación ha recordado que Venezuela es "una nación profundamente mestiza, forjada en la diversidad y en el encuentro de raíces indígenas, africanas y europeas", y que cualquier intento de "degradar, deshumanizar o estigmatizar desde esa diversidad" representa, a su juicio, "una agresión directa a la esencia misma de lo venezolano".
Machado los rechaza
La propia María Corina Machado ha rechazado los cánticos: "Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza. Y eso es lo que ha hecho el régimen (de Nicolás Maduro) en Venezuela, dividirnos por esos motivos".
"Nosotros planteamos un proceso de sanación y de rencuentro que se basa en el respeto a la dignidad y al derecho de cada quien a vivirlibremente en base a sus ideas", añadió.
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