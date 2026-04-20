Última hora del caso Epstein, en directo: Starmer se juega esta semana su futuro político cuando explique el polémico caso Mandelson

Críticas de la oposición contra Starmer

Los partidos de la oposición cuestionan la capacidad de Starmer como primer ministro y consideran que engañó al Parlamento cuando el pasado febrero dijo que se había seguido el "debido proceso" de indagación de antecedentes antes de designar a Mandelson embajador.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, ha acusado a Starmer de incompetencia, de haber engañado al Parlamento y considera que su posición es ya "insostenible".

El portavoz conservador del Gabinete, Alex Burghart, dijo hoy a la cadena Sky que "resulta difícil de creer cualquier cosa que diga el primer ministro" y agregó que éste quiere "culpar a todos menos a sí mismo. Fue un nombramiento y debe asumir la responsabilidad".