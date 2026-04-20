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Última hora del caso Epstein, en directo: Starmer se juega esta semana su futuro político cuando explique el polémico caso Mandelson

MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta

Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa

Jeffrey Epstein, pocos antes de suicidarse en una cárcel de Nueva York, según la versión oficial.

Jeffrey Epstein, pocos antes de suicidarse en una cárcel de Nueva York, según la versión oficial. / E. D.

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
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A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. El hermano del rey Carlos III fue detenido e interrogado durante 10 horas sobre su relación con el financiero pedófilo muerto en prisión. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.

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