El presidente de Irán recuerda a Trump que no puede privar al país de su derecho a desarrollar energía nuclear

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha recordado este domingo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el mandatario norteamericano no está capacitado en modo alguno para privar al país de su "derecho" a desarrollar la energía nuclear, uno de los puntos más difíciles de resolver en las delicadas negociaciones en curso entre ambos países para poner fin a la guerra.

"Trump dice que Irán no debería usar sus derechos nucleares, pero ¿por qué delito?", ha declarado el presidente iraní durante una visita al Ministerio de Deportes, en comentarios a la agencia semioficial iraní ISNA. "¿Cómo es posible que sea capaz de privar a una nación de sus derechos legales?", ha añadido.

La cuestión nuclear iraní se remonta años. En 2015, Irán firmó un histórico acuerdo internacional por el que se comprometía a garantizar las constantes dudas sobre la naturaleza pacífica de su programa a cambio de su reincorporación a los mercados internacionales.

Trump se fue del acuerdo tres años después y, en lo que concierne a este conflicto, Estados Unidos e Israel comenzaron el ataque a Teherán del pasado 28 de febrero con el argumento recurrente (como ya ocurrió en sus bombardeos del verano pasado) de que el país estaba cerca de fabricar una bomba atómica.

Tras dirigirse a Trump, Pezeshkian ha llamado a la población a mantenerse firme ante "un enemigo sanguinario y salvaje" pero siempre dejando claro que la respuesta de Irán a los ataques, que también dirigió contra posiciones estadounidenses en los países de la región, siempre debe caracterizarse como un acto de defensa propia.

"Tenemos que gestionar el ambiente de tal forma que no dé la impresión de que estamos incitando a la guerra. Nos estamos defendiendo", ha declarado.

Irán eleva a cerca de 3.500 las víctimas mortales en la guerra

La Fundación de Mártires y Asuntos de los Veteranos de Irán ha situado en torno a 3.500 el número de ciudadanos iraníes fallecidos a consecuencia del conflicto armado con Estados Unidos e Israel, iniciado el pasado 28 de febrero con el lanzamiento de la operación conjunta bautizada como 'Furia Épica', ha declarado este sábado su responsable, Ahmad Mousavi.

En declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticas ISNA, Mousavi ha asegurado que "en el sistema de la Fundación de Mártires se están registrando actualmente los casos de 3.468 personas fallecidas como resultado de la guerra con Estados Unidos e Israel".

Estas cifras difieren de las difundidas anteriormente por el Ministerio de Salud iraní, que --según recogió la cadena Al Jazeera-- elevaba el balance a 2.076 muertos y unos 26.500 heridos desde el inicio de los ataques.

La creciente tensión en Oriente Próximo se ha seguido intensificado, hasta alcanzar límites sin precedentes, tras la ofensiva estadounidense-israelí de finales de febrero, cuyo objetivo declarado es frenar el programa nuclear iraní, debilitar su capacidad militar y favorecer, según sus impulsores, un eventual cambio político interno en el país.

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Teherán respondió a esa ofensiva con ataques de represalia dirigidos contra territorio israelí y contra bases estadounidenses desplegadas en distintos puntos de Oriente Medio, ampliando así la escalada regional.