Hallados los restos mortales de 50 menores arrojados a un cementerio de Trinidad y Tobago

La Policía de Trinidad y Tobago ha puesto en marcha una investigación inmediata tras el hallazgo de los restos mortales de 50 menores, cuatro hombres y seis mujeres en un cementerio a unos 40 kilómetros de Puerto España, la capital de la nación caribeña.

El descubrimiento ha ocurrido concretamente en la localidad de Cumuto, en la isla de Trinidad, una de las dos que conforman el país.

Según el comunicado policial recogido por la televisión estatal trinitense, TTT, los agentes han encontrado etiquetas de identificación forense en todos los restos de adultos, excepto en el de un hombre. Dos presentaban indicios de haber sido sometidos a autopsia.

Este indicio apunta a la posibilidad de que se trate de un caso de "inhumación de cuerpos no reclamados", en palabras del comisario jefe de la Policía Nacional del país, Allister Guevarro.

"La naturaleza de este descubrimiento es profundamente preocupante, y comprendemos el impacto emocional que tendrá en las familias y en toda la comunidad nacional", ha añadido la Policía en su comunicado.

Una hipótesis que baraja la Policía es la posible relación con la enorme violencia criminal que azota al país desde hace años y que llevó a las autoridades a declarar el estado de emergencia en diciembre de 2024 y que esta misma semana fue ampliado tres meses más.

Solo este año el país ha registrado 60 asesinatos y países como Estados Unidos han recomendado a sus ciudadanos que extremen las precauciones durante su estancia.

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Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, con fecha de marzo de 2025, una tasa de homicidios de 37 por cada 100.000 habitantes convirtió a Trinidad y Tobago en la sexta nación más peligrosa del mundo en 2023.