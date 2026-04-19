Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora

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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Un hombre abre fuego en Kiev y deja varios muertos y heridos
Un hombre armado, que ya ha sido abatido, mató a varias personas e hirió a un número indeterminado de vecinos de Kiev, antes de atrincherarse en un supermercado, donde se escucharon también disparos, informó el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó.
"Una operación para detener al hombre que abrió fuego, que está actualmente dentro del supermercado, está en curso", escribió Klichskó en su cuenta de Telegram, en la que informó que el suceso dejó "varios muertos y heridos" por el tiroteo.
Las defensas ucranianas derriban 190 drones en ataque nocturno ruso
La Fuerza Aérea de Ucrania informó del derribo de 190 drones lanzados por Rusia contra su territorio en la noche del viernes a este sábado.
"Según datos preliminares, hasta las 8.30 (5.30 GMT), las defensas aéreas derribaron o suprimieron 190 drones de tipo Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos en el norte, sur y este del país", indicó la Fuerza Aérea de Ucrania en su cuenta de Telegram.
Según la Fuerza Aérea ucraniana, en el ataque, que se desarrollaba aún en el momento de la publicación del mensaje, Rusia empleó 219 drones.
Eslovaquia presenta una demanda ante el TJUE contra el veto de la UE a las compras de combustible ruso
El Gobierno de Eslovaquia ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el veto de la UE a los combustibles rusos, después de que los Veintisiete aprobaran esta medida para cortar gradualmente desde 2027 las comprar energéticas rusas. "La República eslovaca ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE por la prohibición de las importaciones de gas ruso", ha anunciado en sus redes sociales el primer ministro del país, Robert Fico, quien ha criticado el veto ratificado a finales de enero por el Parlamento Europeo al considerarlo "extremadamente perjudicial para toda la Unión Europea". Fico ha afirmado que el veto debería haber recibido los votos de los Veintisiete por unanimidad, en lugar de la mayoría cualificada, como requisito para salir adelante. "Nos preocupa la forma en que se ha adoptado este reglamento. Estamos convencidos, y creo que esta no es solo nuestra opinión, sino que también la comparten otros primeros ministros, de que en este caso se trata de un régimen de sanciones, de una medida sancionadora. Por lo tanto, esta decisión debería haberse adoptado por unanimidad", ha manifestado al respecto.
EEUU prorroga el permiso para la sancionada petrolera serbia de propiedad rusa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos renovó este viernes por dos meses el permiso de actividad para la compañía petrolera serbia NIS, sancionada por Washington por ser de propiedad mayoritaria rusa, informó la ministra de Energía serbia, Dubravka Dedovic Handanovic. "Hemos recibido buenas noticias de Estados Unidos sobre la prórroga de la licencia de funcionamiento de NIS por 60 días, lo cual es muy importante para una planificación más estable de las compras de crudo, (...) y el suministro confiable de productos petrolíferos en el país", declaró la ministra, citada por la televisión pública RTS. NIS, la única compañía de Serbia dedicada a la exploración, producción y refinado de petróleo, había solicitado el pasado jueves la extensión del permiso temporal que expiró hoy, para poder seguir operando mientras espera la salida de Rusia del accionariado. Las compañías rusas Gazprom Neft y Gazprom, que poseen el 56,1% de las acciones, acordaron el pasado enero con la petrolera húngara MOL un borrador de acuerdo sobre la venta de la participación rusa, cuya ejecución aseguraría que NIS ya no esté bajo las sanciones estadounidenses.
Zelenski confía en reforzar la Fuerza Aérea ucraniana con cazas suecos una vez se desbloquee la ayuda de la UE
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este viernes que "tan pronto como se desbloquee el paquete de ayuda europeo" para su país, la Fuerza Aérea ucraniana podrá contar con nuevos cazas suecos Gripen, unas declaraciones que ha emitido con motivo de la visita a Kiev el rey Carlos Gustavo de Suecia. "Tenemos mucha cooperación con Suecia y estamos listos para expandir nuestra fuerza aérea gracias al Gripen", ha expresado Zelenski en redes sociales, en un mensaje en el que ha agradecido a otros socios europeos su respaldo para evitar que Ucrania se debilite, en un momento en el que el foco está puesto en Irán.
Lagarde (BCE) alerta de que las perspectivas de inflación en Europa podrían incrementarse todavía más
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha sostenido que las perspectivas de inflación en la zona euro, ya elevadas recientemente, se inclinan al alza, sobre todo en el futuro próximo, ante la incierta evolución del conflicto en Oriente Próximo. "Los riesgos para estas perspectivas (de inflación) se inclinan al alza, especialmente a corto plazo, mientras que las implicaciones a medio plazo dependerán de la intensidad y la duración del conflicto", ha indicado la 'guardiana del euro' ante el Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI. En este sentido, Lagarde ha advertido de que la inflación podría ser superior a lo previsto si el aumento de los precios continúa y las revisiones salariales crecen, mientras que todavía mantiene su confianza en que se mantengan estables si las consecuencias de la guerra "se disipan con mayor rapidez".
Un alto cargo de la OTAN ve la presión sobre Rusia como la "única" forma de llevar a Putin a negociar una paz "justa"
El representante especial del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur y subsecretario general adjunto para Asuntos Políticos y Política de Seguridad, Javier Colomina, ha defendido el aumento de la presión sobre Rusia como la "única" forma actualmente de llevar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a negociar una paz "justa" y "duradera". "Aumentar la presión sobre Rusia sigue siendo hoy la única manera de llevar a Putin a la mesa de negociaciones con el fin de alcanzar una paz justa y duradera", ha declarado este viernes durante su intervención en el foro económico 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!', organizado por 'El Español' en Madrid. Colomina ha lamentado que, mientras Ucrania "busca la paz", Rusia no haya mostrado "ninguna intención de detenerse", advirtiendo que el resultado de la guerra "tendrá sin duda consecuencias de gran alcance". "Rusia depende de las tropas, las armas y las municiones de Corea del Norte, así como de la tecnología de doble uso de China y el apoyo de otros actores facilitadores como Irán", ha explicado, alegando que "esto ilustra los estrechos vínculos entre la seguridad euroatlántica y la global".
Lukashenko dice que si EEUU no pudo con Irán "mejor que no se meta con China"
El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó este viernes en una entrevista que si Estados Unidos no pudo vencer a Irán, será mejor "que no se meta con China". "En términos de poder, son una superpotencia, pero no tienen superfuerza", dijo Lukashenko a la cadena RT. Según el mandatario bielorruso, el principal enemigo de EEUU es China. "Si los estadounidenses no pudieron controlar Irán, como ya dije hace mucho tiempo, mejor que no se metan con China", agregó. A la vez, según Lukashenko, la situación actual da esperanza de que Washington tenga en cuenta no solo los intereses de otras grandes potencias, como China y Rusia, sino también los de países pequeños.
El Kremlin niega rumores de que Putin no está bien informado por sus subordinados
El Kremlin negó este viernes los últimos rumores generados a raíz de varios vídeos de blogueros rusos que afirman que el presidente ruso, Vladímir Putin, no está bien informado de la situación del país y que por ello la situación se agrava actualmente. "No, eso no es cierto", respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov tampoco quiso seguir discutiendo los rumores generados por los últimos vídeos virales de las blogueras Victoria Bonya y Liluna Jamzatovna (Aiza).
Gobernador de la región de Leningrado anuncia medidas para fortalecer la defensa antiaérea
La región de Leningrado, victima de numerosos ataques de drones ucranianos contra sus terminales portuarias e infraestructura petrolera responsable de la exportación de crudo ruso, fortalecerá su defensa antiaérea, anunció este viernes el gobernador local, Alexandr Drozdenko. "Se tomó la decisión sobre la necesidad de fortalecer e incrementar la defensa del cielo sobre la región de Leningrado contra ataques de drones ucranianos", escribió en su canal de Telegram. Esta región ha sufrido en las últimas semanas ataques contra las terminales del puerto de Ust-Lugá y otras instalaciones energéticas que han reducido considerablemente la capacidad de exportación rusa de petróleo. Drozdenko anunció que las autoridades ofrecerán apoyo material y técnico adicional al Sexto Ejército de la Fuerza Aérea y las Defensas Antiaéreas emplazados en la región.
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