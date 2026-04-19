Guerra en Irán, en directo: última hora | Irán afirma haber cerrado nuevamente el estrecho de Ormuz

La situación en el estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del mundo, sigue siendo el mayor punto de fricción entre Washington y Teherán. Irán había anunciado la apertura del estrecho, pero volvió a imponer un "control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que EEUU persiste en obstaculizar su tránsito marítimo. Los contactos diplomáticos se iniciaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

EUROPA PRESS Trump elogia el carácter "valiente y leal" de Israel: "Ha demostrado ser un gran aliado de EEUU" El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ensalzado este sábado este sábado la buena relación existente entre EEUU e Israel, país al que ha elogiado por su lealtad para con la Administración Trump, virtud que le diferencia de "otros" y le posiciona como aliado firme de la Casa Blanca. "Guste o no Israel, ha demostrado ser un gran aliado de los EEUU. Son valientes, audaces, leales e inteligentes y, a diferencia de otros que han mostrado su verdadera naturaleza en momentos de conflicto y tensión, ¡Israel lucha con ahínco y sabe cómo ganar!", ha expresado Trump en una escueta publicación en su red social. Si bien el mandatario no ha hecho alusión a ningún otro Estado, este mensaje llega en un momento de gran tensión internacional en relación con el conflicto que enfrenta a EEUU e Israel contra Irán.

AFP Soldado israelí muerto en el sur del Líbano El ejército israelí anunció el domingo la muerte "en combate" de uno de sus soldados en el sur del Líbano, la segunda desde que entró en vigor el alto el fuego el viernes. El sargento primero Lidor Porat, de 31 años, "murió en combate en el sur del Líbano", informó el ejército en un comunicado, añadiendo que otros nueve soldados resultaron heridos en el mismo incidente, uno de ellos de gravedad. Esta es la segunda vez que Israel anuncia la muerte de un soldado en el sur del Líbano desde que entró en vigor el viernes la tregua de 10 días anunciada por EEUU. El sábado, un comandante de la reserva de 48 años murió en la región, donde Israel ha establecido una "zona de seguridad" de diez kilómetros de ancho a lo largo de su frontera.

AFP El presidente del Parlamento iraní afirma que las negociaciones han avanzado, pero el acuerdo está "lejos" Las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos han "avanzado", pero un acuerdo final "aún está lejos", declaró el sábado Mohammad Bagher Ghalibaf, el influyente presidente del Parlamento iraní. "Aún estamos lejos de concluir las conversaciones", afirmó Ghalibaf, quien participó en las conversaciones celebradas los días 11 y 12 de abril en Islamabad con una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance, durante una extensa entrevista en la televisión iraní. "Hemos avanzado en las negociaciones, pero persisten muchas diferencias y algunos puntos fundamentales siguen sin resolverse", añadió. En la reunión de Islamabad, el encuentro de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución iraní de 1979, "enfatizamos que no tenemos absolutamente ninguna confianza en EEUU", concluyó Ghalibaf.

EFE Varios cruceros sin pasajeros cruzan el estrecho de Ormuz por primera vez desde su cierre Varios cruceros sin pasajeros que permanecían atrapados en el golfo Pérsico desde el inicio del conflicto en Irán atravesaron por primera ocasión este sábado el estrecho de Ormuz. "El MSC Euribia zarpó de Dubái, cruzó el estrecho de Ormuz sin contratiempos y ahora se dirige al norte de Europa. La travesía se realizó en estrecha coordinación con las autoridades competentes", informó MSC en un comunicado. "El MSC Euribia está listo para reanudar su temporada en el norte de Europa, y dado que el barco podrá regresar antes de lo previsto, MSC Cruceros confirma que el crucero con salida el 16 de mayo desde Kiel (y el 17 de mayo desde Copenhague) operará según lo programado originalmente", agregó la compañía.

La ONU condena el ataque que acabó con la vida de un casco azul francés en el Líbano

Israel demuele edificios en el sur del Líbano El ejército israelí volvió a demoler edificios este sábado en Bint Jbeil, en el sur de Líbano, según informó la agencia oficial libanesa ANI. La localidad, situada a unos cinco kilómetros de la frontera con Israel, fue escenario de intensos combates entre las fuerzas israelíes y Hizbulá en los días previos a la entrada en vigor del alto el fuego el viernes. La agencia libanesa aseguró además que también hubo demoliciones en otras zonas fronterizas donde siguen presentes tropas israelíes. Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, sostuvo tras la tregua que la operación militar en Líbano “no ha terminado” y que Israel seguirá eliminando infraestructura de Hizbulá en la franja de seguridad que quiere establecer en el sur del país.

Israel confirma la muerte de uno de sus soldados en el sur de Líbano El ejército israelí ha anunciado la muerte de un soldado en el sur del Líbano, en un incidente ocurrido el viernes y en el que también resultaron heridos otros tres militares. Según medios israelíes, todo sucedió durante una operación de desminado cerca de la frontera. Con esta muerte, ya son 14 los soldados israelíes fallecidos en las hostilidades en Líbano desde comienzos de marzo. Todo esto ocurre mientras desde el viernes está en vigor una tregua de diez días anunciada por Washington.

Irán reporta 3.468 muertos por la guerra La Fundación de los Mártires de Irán informó este sábado de al menos 3.468 muertos por las casi seis semanas de guerra contra Estados Unidos e Israel.

Israel anuncia haber establecido una "línea amarilla" de demarcación en el Líbano, como en Gaza El ejército israelí anunció el sábado haber establecido una "línea amarilla" de demarcación en el sur del Líbano, como en la Franja de Gaza, y haber llevado a cabo ataques contra sospechosos que se acercaban a sus tropas, a pesar de una tregua. "En las últimas 24 horas, las fuerzas al sur de la línea amarilla, en el sur del Líbano, han detectado terroristas que violaban los acuerdos del alto el fuego y se habían acercado a las fuerzas desde zonas al norte de la línea amarilla de una manera que representaba una amenaza inmediata", indica un comunicado militar, mencionando por primera vez esta "línea amarilla".