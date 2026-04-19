Condenada a muerte Bita Hemmati, la primera mujer iraní acusada de las "violentas" protestas contra el régimen en enero

Irán estuvo inmersa en una violenta y paralizante oleada de protestas desde el 28 de diciembre y hasta mediados de enero, con lemas como "Muerte al dictador" o "Seyyed Ali será destituido". Unas multitudinarias manifestaciones que fueron frenadas con fuego y munición real de las fuerzas iranís, que llevaron a cabo detenciones masivas y generalizadas en algunas ciudades. Aunque la conexión telefónica y de internet fue completamente bloqueada, las oenegés de derechos humanos confirmaron la muerte de al menos 544 personas en esas tres semanas.

La oenegé HRANA afirmó que al menos 490 manifestantes y 48 miembros de las fuerzas del Estado murieron durante la ola de protestas y cifró en 10.000 los detenidos. Sin embargo, lamentan que los números son mucho más elevados por el bloqueo informativo impuesto por Irán.

Las manifestaciones estallaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán organizaron una protesta contra el aumento de los precios y el colapso del rial, lo que desencadenó una ola de acciones similares en otras ciudades. Pero Reza Pahlaví, el hijo del último shah de Persia, llamó a una enorme manifestación en todo el país a través de sus redes sociales. Pahlaví, figura controvertida dentro de la oposición iraní y en el exilio desde 1978, y lo logró: las protestas se volvieron multitudinarias y paralizantes.

Cuatro condenados a muerte

Tres meses después, la Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán ha condenado a muerte a cuatro manifestantes, Mohammadreza Majidi-Asl, Bita Hemmati, Behrouz Zamaninejad y Kourosh Zamaninejad, por "acción operativa en favor del gobierno hostil de Estados Unidos y grupos hostiles", según HRANA. Hay un quinto acusado, Amir Hemmati, que ha sido condenado a cinco años de prisión discrecional por el cargo de "reunión y conspiración contra la seguridad nacional". Bita es la primera mujer condenada por las protestas de enero.

Irán acusó desde el principio a Estados Unidos de incitar a la violencia y el terrorismo con sus "engañosas" declaraciones de apoyo a las protestas. Durante esas semanas, , Donald Trump, ya divagaba en sus discursos cn atacar a Irán "si el régimen dispara contra los manifestantes", algo que ocurre en todas las jornadas de protestas, cuando aseguró que Washington "está lista para ayudar [a los manifestantes iraníes]".

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Los cinco han sido acusados de “participación en concentraciones de protesta los días 8 y 9 de enero de 2026”, “coreo de consignas de protesta”, “lanzamiento de objetos, como botellas, bloques de hormigón y materiales incendiarios, desde azoteas” y “destrucción de propiedad pública”. Sus arrestos se produjeron simultáneamente por la relación que mantienen: “Mohammadreza Majidi-Asl y Bita Hemmati son una pareja que vive en Teherán, y Amir Hemmati es pariente de ambos. Kourosh Zamaninejad y Behrouz Zamaninejad vivían en el mismo edificio residencial”.Iran Human Rights recogeque al menos 1.639 personas fueron ejecutadas en 2025, entre ellas 48 mujeres, al ser condenados a pena de muerte.