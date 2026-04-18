Droga ilegal
Trump impulsa el estudio del LSD para tratamientos de salud mental: "Me complace anunciar reformas históricas"
Una orden ejecutiva pretende potenciar la investigación de psicodélicos como la psilocibina y la ibogaína para quienes sufren depresión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este sábado una orden ejecutiva para impulsar la investigación de psicodélicos como el LSD, la psilocibina y la ibogaína como nuevas opciones de tratamiento para personas con trastornos graves de salud mental.
La directiva establece nuevas orientaciones para que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) amplíe el acceso de los investigadores a estas sustancias, hoy clasificadas como drogas ilegales en EE.UU., en entornos terapéuticos estrictamente controlados.
"Un impacto tremendo en el país"
"Me complace anunciar reformas históricas destinadas a acelerar drásticamente el acceso a nuevas investigaciones médicas y tratamientos basados en fármacos psicodélicos", dijo Trump antes de firmar la orden en un acto en el Despacho Oval.
Flanqueado por personalidades como el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, y el famoso presentador de pódcast Joe Rogan, ambos impulsores de la iniciativa, el presidente estadounidense insistió en que si estas sustancias "resultan ser tan beneficiosos como la gente afirma, tendrán un impacto tremendo en el país y en otros".
"En muchos casos, estos tratamientos experimentales han demostrado tener el potencial de transformar la vida de quienes padecen enfermedades mentales graves y depresión, incluidos nuestros queridos veteranos", resaltó el republicano, al referirse a la tasa de suicidios entre excombatientes, la mayoría con trastorno de estrés postraumático.
Además de enfocarse en buscar cómo crear vías rápidas para su evaluación, aprobación y uso clínico, la orden ejecutiva de Trump también impulsa la coordinación entre la FDA y la agencia antidrogas estadounidense para otorgar permisos especiales a médicos e investigadores para el uso de estas sustancias.
También incluye un compromiso de unos 50 millones de dólares a través de fondos ya existentes del Departamento de Salud para apoyar a estados que desarrollen programas con psicodélicos para enfermedades mentales graves. De igual forma, ordena al fiscal general y al Departamento de Salud revisar rápidamente el estatus regulatorio de las sustancias psicodélicas que completen con éxito ensayos de fase 3, para poder reubicarlos en otra categoría y permitir su uso médico lo antes posible.
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