Transferencia, dilución... ¿Cuáles son las opciones para el uranio iraní?

Para poner fin de forma definitiva a la guerra en Irán, se requiere un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán y, por lo tanto, sobre el futuro de sus reservas de uranio, cuya ubicación y nivel exacto de enriquecimiento siguen siendo inciertos. ¿Es posible transferirlo a un tercer país y diluirlo hasta niveles inocuos? A continuación, se presentan algunos puntos clave.

¿Qué ocurre con las reservas de uranio de Irán?

Los datos más recientes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se publicaron justo antes de la Guerra de los Doce Días en junio de 2025. Según los inspectores del OIEA, Irán poseía entonces 441 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, cerca del umbral del 90% necesario para fabricar una bomba nuclear; 180 kilogramos enriquecidos al 20%; y más de 6000 kilogramos enriquecidos al 5%.

Las reservas de uranio enriquecido al 60% se encontraban en tres emplazamientos: Fordow, Natanz e Isfahán. Tras los ataques israelí-estadounidenses de junio de 2025 y los de este año, el destino de estas reservas sigue siendo incierto ante la ausencia de inspecciones del OIEA: ¿están enterradas, como afirma Teherán? ¿Se ha trasladado o destruido parte de ellas?

Un equipo de la Organización de Energía Atómica de Irán examina el proceso de enriquecimiento de uranio en una planta nuclear iraní de Natanz. / Kazem Ghane

Otra incertidumbre, señalan varias fuentes occidentales, es si Irán pudo haber establecido uno o más sitios clandestinos antes de la guerra de 2025, especialmente dado que a algunos inspectores se les había prohibido el acceso a dichos sitios antes de junio. Todas estas incógnitas hacen que el regreso del OIEA sea esencial, según fuentes diplomáticas europeas, que lo consideran un requisito previo para cualquier negociación. Esto es particularmente relevante dado que circula la cifra de 1200 kilogramos de uranio enriquecido al 20%, según información de inteligencia estadounidense e israelí, superando con creces los 180 kilogramos registrados por el OIEA antes de las dos guerras mundiales.

La investigadora Héloïse Fayet, del centro de investigación francés Ifri, recuerda que "no existen usos civiles para el uranio enriquecido más allá del 20%". Los usos civiles, por ejemplo en centrales eléctricas, requieren un enriquecimiento del 4% o del 5%. Por esta razón, europeos, estadounidenses e israelíes sospechan desde hace tiempo que los iraníes pretenden adquirir armas nucleares, algo que Teherán siempre ha negado, defendiendo su derecho al enriquecimiento para uso civil.

La opción de reubicación

El jueves, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que los iraníes habían accedido a devolver el "polvo nuclear", refiriéndose a sus reservas de uranio. "Hay muchas probabilidades de que lleguemos a un acuerdo", añadió. Si Washington y Teherán llegaran a un acuerdo, una opción sería retirar la totalidad o parte del uranio altamente enriquecido del país.

Imagen de máquinas centrifugadoras en la planta de enriquecimiento de uranio de la central de Natanz. / EFE

"Hubo un precedente en 2015, cuando parte del uranio enriquecido de Irán se transfirió a Rusia", recuerda la Sra. Fayet, refiriéndose a los términos del anterior acuerdo internacional que regulaba el programa nuclear iraní, el JCPOA, que fue denunciado por Donald Trump en 2018. "Pero aquel nivel de enriquecimiento no era ni mucho menos el mismo que el actual. Sería aún más complicado dado que la relación entre Estados Unidos y Rusia hoy en día ya no es la misma que en 2015, y las reservas de Irán son mucho mayores", explica.

Rusia afirma estar dispuesta a hacerlo. "Esta propuesta fue hecha por el presidente (Vladimir, nota del editor) Putin", dijo la semana pasada el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov, y agregó que "la oferta sigue en pie, pero no se ha actuado al respecto".

La opción de dilución

"Hemos propuesto la dilución dentro del propio país", declaró una fuente diplomática iraní a la AFP, sin especificar detalles. ¿Se llevaría a cabo esta operación bajo la supervisión de inspectores del OIEA? ¿O bajo la supervisión de expertos estadounidenses? En París, se cree que la dilución bajo la supervisión del OIEA tendría la ventaja de recuperar a los inspectores y restablecer cierto grado de transparencia.

Diluir el uranio a un nivel inferior al 5% reduciría significativamente la amenaza del enriquecimiento con fines militares. / EFE

Diluir el uranio a un nivel inferior al 5% reduciría significativamente la amenaza del enriquecimiento con fines militares. Héloïse Fayet señala, sin embargo, que los métodos y el grado de dilución están lejos de estar acordados. "Todo dependerá de que Estados Unidos acepte permitir que Irán enriquezca uranio en su propio territorio", afirma. También se trata de cruzar una línea roja para ambas partes: el enriquecimiento cero, exigido desde hace tiempo por Washington pero rechazado por Teherán.

Para los europeos, cualquiera que sea la opción que finalmente adopten estadounidenses e iraníes, será solo el comienzo de negociaciones a muy largo plazo, ya que será necesario encontrar una manera de regular estrictamente el programa iraní a largo plazo. Porque, a pesar del innegable revés del programa iraní, el conocimiento técnico no se puede eliminar por completo, coinciden los expertos.

"Ahora es imposible lograr que Irán abandone su programa nuclear debido al conocimiento y las instalaciones que posee", observa Héloïse Fayet. "Pero se puede controlar y limitar". Este fue precisamente el objetivo del acuerdo JCPOA, firmado en 2015, tras casi dos años de intensas negociaciones.