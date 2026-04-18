Sheinbaum sobre las relaciones con España: "No hay crisis diplomática. Nunca la ha habido"

La cita de líderes progresistas mundiales en Barcelona no solo ha servido para reivindicar juntos el papel de la izquierda en la resolución de los conflictos actuales que afectan al mundo. También ha supuesto un acercamiento entre México y España, cuyas relaciones en los últimos años nunca han sido fáciles. El motivo es el malestar que el gobierno mexicano ha mostrado de manera cíclica por el desdén que considera que las autoridades españolas han tenido ante los desmanes cometidos durante la conquista de América.

Este sábado, las diferencias se han suavizado. La primera en dar un paso ha sido la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, presente en la IV reunión del foro En defensa de la democracia. Al llegar a la cita, en unas breves declaraciones a los periodistas que la esperaban, ha asegurado que "no hay crisis diplomática con España". Es más, ha destacado que "nunca la ha habido". Es sí, también ha reivindicado que "muy importante que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria".

No solo esto, dentro de la cumbre, en el que España ja ejercido el papel de anfitriona, Sheinbaum ha tenido un rol protagonista. Ha sido una de los cuatro líderes que han intervenido en abierto -aparte de Sánchez, Lula y el expresidente chileno Gabriel Boric- y ha anunciado que su país acogerá la siguiente reunión del foro, que será en 2027. México, por lo tanto, se involucra de lleno en este instrumento impulsado desde hace algo más de dos años por España, Brasil y Chile.

Este es el primer viaje de Sheinbaum a Europa desde que es presidenta y se produce después de varios gestos de acercamiento entre ambos países, primero del ministro de Exteriores José Manuel Albares y después del Rey, que recientemente reconoció "mucho abuso" tras la llegada de los españoles al continente americano.

Alegato en favor de la democracia

En su intervención ante el foro, Sheinbaum ha hecho un alegato en favor de la democracia y el derecho internacional. Para ella, son dos elementos que significan "elevar el amor por encima del odio, cultivar la generosidad en lugar de la avaricia y la fraternidad por encima de la guerra". Así, ha defendido la posición de México por "la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza y la igualdad jurídica de los estados".

"La democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos. Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites. No es la de la concentración de la riqueza, sino la de la distribución", ha añadido. La presidenta ha recordado su propuesta ante el G20 para destinar el 10% del gasto mundial en armamento a impulsar un programa global para reforestar millones de hectáreas de bosque en el mundo, y ha añadido que pretende impulsar "una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan".