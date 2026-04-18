La policía investiga un atropello a un grupo de peatones en el entorno de una feria de cómics en Melbourne con al menos un muerto

Una persona ha muerto y otra ha resultado herida de gravedad en el atropello a un grupo de peatones ocurrido en Melbourne, sobre el que la Policía del estado australiano de Victoria, en el sureste del país, anunció este sábado que está investigando.

El suceso tuvo lugar en el barrio de Ascot Vale (noroeste de Melbourne) sobre las 17:00 hora local (07:00 GMT) y ha derivado en la detención del conductor del vehículo, según las autoridades.

El coche, un Toyota, se habría desviado hacia el carril contrario antes de subirse a la acera e invadir una zona peatonal, explicó el inspector Craig McEvoy en declaraciones recogidas por la cadena pública australiana ABC y en línea con el comunicado oficial de la Policía de Victoria.

McEvoy indicó que el automóvil atropelló a un grupo de tres hombres de unos 20 años que regresaban a casa tras haber asistido al evento de cultura pop 'Supanova Comic Con & Gaming', celebrado este fin de semana en el recinto ferial de Melbourne.

"Lamentablemente, uno de los peatones, cuya identidad aún no se ha confirmado, falleció en el lugar del accidente", señala el comunicado policial.

Además de la víctima mortal –un joven, según la información proporcionada por el inspector–, una segunda persona sufrió lesiones graves en las extremidades inferiores que pusieron en peligro su vida.

Tras arrollar al grupo, el coche recorrió otros 120 metros antes de detenerse, indicó McEvoy.

"Es extremadamente inusual que el coche haya cruzado todo un carril antes de subirse a la acera. El sendero no está en la misma dirección en la que circulaba, por lo que atravesar la calzada, subir al sendero y luego recorrer 120 metros entre una valla de dos metros de altura, árboles y postes de electricidad es extremadamente raro", afirmó el inspector, citado por ABC.

Según McEvoy, el conductor del vehículo, un hombre de 33 años conocido por la Policía, fue detenido en el lugar de los hechos con ayuda de varios transeúntes y permanece bajo custodia policial.

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Las autoridades indicaron que las drogas, el alcohol y el exceso de velocidad formarían parte de la investigación y que no había indicios preliminares de que el conductor hubiera sufrido un problema médico, de acuerdo con la información recogida por la cadena pública.