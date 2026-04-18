Irregularidades con votos alimentan la narrativa de fraude electoral del ultraderechista Aliaga en Perú

La narrativa de fraude electoral lanzada sin pruebas en Perú por el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga se vio alimentada este viernes tras al conocerse una serie de deficiencias e irregularidades en el traslado y conservación de los votos emitidos en los comicios, mientras el escrutinio sigue casi sin avanzar.

Después de los problemas en el reparto del material electoral en Lima, que llevaron a que numerosos centros de votación abriesen con hasta cinco horas de retraso el domingo, y otros incluso el lunes en un precedente inédito, han salido a la luz también deficiencias en el traslado y cadena de custodia de los votos a sus respectivos almacenes.

Un total de cuatro cajas con unas 1.200 papeletas de votación de cuatro mesas electorales fueron supuestamente halladas en una esquina de una calle de Lima aparentemente desechadas como basura, según aseveró en la noche del jueves el programa Beto A Saber, del canal Willax.

En esa misma emisión, una funcionaria de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explicó que esas cajas se había extraviado en el taxi que se contrató para trasladarlas hasta el almacén junto a otras cajas similares, y que desde el domingo trataban de comunicarse sin éxito con el conductor para que las devolviese.

Si bien los votos de esas mesas ya estaban contabilizados a través de sus actas, las cédulas de votación deben ser guardadas en almacenes hasta la proclamación de resultados, dentro de una cadena de custodia, para recontar votos en caso de que lo requieran los jurados electorales.

Esta disposición es inédita en Perú y se introdujo a partir de las denuncias de fraude emitidas sin pruebas en las elecciones de 2021 por la candidata derechista Keiko Fujimori, tras su derrota frente al izquierdista Pedro Castillo.

Seguidamente, han salido a la luz casos de material electoral transportado en vehículos particulares y sin la cadena de custodia correspondiente, conforme confirmó este jueves el presidente del Jurado Nacional de Elecciones Roberto Burneo, quien compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El jefe del máximo ente electoral del país señaló que los fiscalizadores de la entidad pudieron comprobar que los votos fueron trasladados en automóviles que no era oficiales.

En ese sentido, Burneo aseveró que "existen serias irregularidades respecto al manejo y función del ente encargado de la organización de proceso (ONPE), y eso hace que se tengan que tomar las medidas más radicales que correspondan".

La autoridad eletoral consideró que esas irregularidades "no pueden pasarse por alto" al recordar que "nunca antes se había presentado en un proceso electoral una demora" en el reparto del material electoral, lo que motivó que el JNE denunciase ante la Fiscalía a la ONPE y a su jefe, Pierto Corvetto, para quien López Aliaga pide su captura inmediata.

Asimismo, Burneo acusó a la ONPE de mentir cuando dijo que las cajas de votos aparecidas en la televisión iban resguardadas por personal del JNE y de la Policía, lo cual según el funcionario "es falso, es un hecho totalmente corroborable y tiene que ser materia de una investigación penal".

Escrutinio congelado

Mientras, el escrutinio sigue prácticamente congelado al 93,40 %, con la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en primer lugar con el 17,05 % de los votos válidos, seguido del izquierdista Roberto Sánchez y de López Aliaga, quienes están separados por menos de 14.000 votos y se disputan de manera intensa el pase a la segunda vuelta.

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Las actas impugnadas ascienden a 5.600, lo que implica alrededor de un millón de votos en juegos en el sistema de justicia electoral, cuyos procesos de decisión pueden prolongarse hasta la primera semana de mayo.