Guerra en Irán, en directo: última hora | Trump asegura que un acuerdo con Irán está "muy cerca"

La negociación entre Estados Unidos e Irán ha quedado interrumpida este domingo después de 21 horas de diálogo cara a cara en Pakistán, algo que no ocurría desde hace décadas entre ambos países. La negociación y el frágil alto el fuego están tocados. Los contactos diplomáticos se habían iniciado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Trump anticipa una reunión "histórica" con Xi: "¡Se lograrán grandes cosas!"

EFE Trump dice que Xi Jinping está "muy contento" por la apertura del estrecho de Ormuz Donald Trump aseguró este viernes que su homólogo chino, Xi Jinping, está "muy contento" por la apertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán y auguró que su próximo encuentro en Pekín será "histórico". Trump afirmó que "el presidente Xi está muy contento de que el estrecho de Ormuz esté abierto o en rápida apertura", en una publicación en su cuenta oficial de Truth Social. Asimismo, señaló que su próxima reunión con Xi Jinping en Pekín será "especial y, posiblemente, histórica", y aseguró que espera concretar avances significativos en la relación bilateral.mica.

EUROPA PRESS Irán asegura que las negociaciones con EEUU "ya no están centradas en lo nuclear" y priorizan el fin de la guerra Las autoridades iraníes han destacado a última hora de este viernes un cambio de enfoque en las negociaciones mantenidas con Estados Unidos en Pakistán, asegurando que el diálogo entre Washington y Teherán ha dejado atrás el eje nuclear para centrarse en el fin de la guerra y en un marco más amplio de cuestiones regionales, según ha afirmado el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. Qalibaf ha explicado que los contactos ocurridos en Islamabad, con mediación paquistaní y participación del vicepresidente estadounidense, han supuesto una transformación en la naturaleza del diálogo. "Las negociaciones anteriores estaban centradas en la cuestión nuclear, pero ahora están orientadas al fin de la guerra y, naturalmente, el alcance de los temas de conversación se ha ampliado y diversificado", ha señalado.

Diputados británicos apoyan una moción para sancionar a Israel por su actuación en territorios palestinos Un total de 75 diputados del Parlamento del Reino Unido han expresado su apoyo a una moción parlamentaria que reclama la imposición de sanciones amplias contra Israel, en el marco de la ofensiva en Gaza y la situación en los territorios palestinos ocupados. El promotor de la iniciativa, el diputado Richard Burgon, ha asegurado que "75 diputados respaldan ya (su) moción parlamentaria para imponer sanciones generalizadas a Israel", una propuesta que continúa recabando apoyos en Westminster y cuyo plazo de adhesión permanece abierto durante una semana más. En su intervención, Burgon ha vinculado la iniciativa con la situación en Oriente Próximo, al afirmar que, "además del genocidio en Gaza y los crímenes de guerra en el Líbano, Israel está intensificando su ocupación de Cisjordania".

EFE EEUU extiende un mes el permiso para comerciar petróleo ruso ya cargado en buques El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó este viernes una licencia que extiende hasta el 16 de mayo la autorización para realizar transacciones relacionadas con petróleo ruso ya cargado en buques antes de la entrada en vigor de sanciones. La medida permite completar operaciones de crudo que ya estaban en tránsito, pese a las restricciones impuestas a Moscú por la guerra en Ucrania, y busca evitar disrupciones inmediatas en el mercado energético global. Según el documento oficial, la extensión no levanta las sanciones sobre el petróleo ruso, sino que mantiene una excepción limitada para cargas ya embarcadas, en un contexto de alta volatilidad en los precios internacionales del crudo.

EFE Trump dice que podría no prorrogar el alto al fuego si no hay acuerdo antes del miércoles Donald Trump advirtió este viernes que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz para poner fin al conflicto, que entra en su octava semana. Trump dijo que no sabía concretamente qué haría si no hay un acuerdo antes del fin del cese al fuego pero que "quizá no lo prorrogue", cuando fue consultado por periodistas en su regreso a la Casa Blanca esta noche. "Quizá no lo prorrogue. Así que tenemos el bloqueo y, por desgracia, tendremos que volver a lanzar bombas", concluyó el republicano. Además, el mandatario aclaró que el alto al fuego entre Líbano e Israel no está condicionado con el progreso de las conversaciones con Irán.

Trump dice sobre España: "¡No estuvieron ahí para nosotros!" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este viernes que el Gobierno de España "no estuvo ahí" cuando Washington lo necesitó para la guerra en Irán, en referencia al veto al uso de las bases en territorio español para aviones que participaban en la ofensiva. "¡No estuvieron ahí para nosotros!", publicó el mandatario en su red Truth Social, junto a una captura de pantalla de una noticia de la cadena estadounidense CBS News del pasado 30 de marzo que informaba sobre la posición del Gobierno español. El titular del artículo señalaba que "el Gobierno izquierdista de España ha cerrado el espacio aéreo español a los aviones estadounidenses que realizan misiones contra Irán, además de denegar a Washington el uso de sus bases, dijo la ministra de Defensa el lunes", acompañado por una fotografía de la ministra, Margarita Robles.

No quedan "puntos confictivos" para un acuerdo de paz con Irán, dice Trump a la AFP Donald Trump aseguró el viernes a la AFP que no quedan "puntos conflictivos" para concluir un acuerdo de paz, poco después del anuncio de Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. El conflicto en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero, con ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió con lanzamientos de misiles y drones en el Golfo y el cierre de ese estrecho clave para el transporte de hidrocarburos. "Estamos muy cerca de lograr un acuerdo", declaró el presidente estadounidense contactado por teléfono. A la pregunta de si quedaban diferencias por resolver entre ambos países, Trump respondió: "No hay puntos conflictivos, en absoluto". Irán declaró este viernes "totalmente abierto" el estrecho de Ormuz, tras el inicio de una tregua en Líbano entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá. Cuestionado sobre por qué no podía anunciar formalmente el acuerdo con Irán en este momento, Trump respondió: "Yo no procedo de esa manera; yo lo quiero por escrito".

Slim capitaliza el auge petrolero de EEUU con ventas de acciones por 500 millones de dólares Carlos Slim y su familia están obteniendo beneficios importantes de las empresas petroleras estadounidenses, cuyas acciones se han disparado recientemente debido al aumento de los precios de la gasolina provocado por las tensiones geopolíticas. Control Empresarial de Capitales, el vehículo de inversión de la familia Slim, ha vendido este año acciones de PBF Energy Inc. por valor de unos 497 millones de dólares. Ha reducido su participación en más de un tercio, mientras que las acciones de la refinería de petróleo casi se duplicaban en medio del conflicto entre EEUU e Irán, según datos recopilados por Bloomberg.