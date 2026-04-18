Crónica desde Roma: centuriones y gladiadores con iphone en mano

Roma es una ciudad que siempre está de celebración porque, básicamente, la fiesta nunca ha terminado de irse. En estos días, la capital italiana vuelve a sacar el disfraz de las grandes ocasiones para celebrar su cumpleaños número 2.779, que se festejará hasta el 21 de abril -día de la creación de Roma en el año 753 antes de Cristo, según la tradición- con una recreación histórica mayúscula. Pero esta vez, entre el sudor de las sandalias y el brillo de los cascos de latón, hay algo que huele a mensaje en una botella lanzado desde el pasado.

La Asociación del Grupo Histórico Romano, organizadora principal del evento, ha decidido que basta de desfilar por desfilar y ha plantado este año un lema que es, a la vez, una lección de historia y un reproche de actualidad. "Roma, ciudad de derecho y de acogida", han escrito.

El festival de la antigua Roma más grande del mundo / Alfredo Gasparini

SergioLacomoni, organizador y conocido en estos círculos como Nerón, lo explica con la lógica de quien ha visto pasar a los bárbaros. "Roma era sinónimo de acogida y tolerancia étnica y religiosa. Tuvimos emperadores negros. Y del Derecho Romano mejor ni hablamos, porque es el andamiaje que todavía sostiene las leyes de medio mundo", dice a este diario, en marcado acento romano. La tesis de Lacomoni es clara: Roma no fue eterna o grande por sus espadas, sino por su capacidad para engullirlo todo —dioses, pueblos, costumbres— y devolverlo ordenado en un código legal.

Centuriones y gladiadores

La idea es sencilla pero punzante. La edición de este año cuenta con 1.300 recreadores históricos —gente que se toma muy en serio lo de ser antiguo en un mundo que no sabe qué hizo ayer—, llegados de 16 países europeos e incluso una delegación de Taiwán. Todos ellos participan vestidos de centuriones, legionarios, patricios, vestales e incluso gladiadores preparados para la lucha, en algunos lugares icónicos de la ciudad, entre ellos el Panteón, el Circo Máximo, los Foros Imperiales, el Museo de las Civilizaciones y el Museo Nacional Romano.

El evento destaca por su alto perfil institucional e internacional, avalado por siete Medallas del Presidente de la República y los patrocinios del Ministerio de Cultura, la Región de Lacio y las embajadas de Rumanía, Bélgica y la República Checa, además del visto bueno de la Comisión de Cultura de la Cámara de los Diputados. Por eso todos los espectáculos son gratuitos y se puede acceder libremente.

Por su parte, el Panteón funcionará como un gran reloj de sol esférico, con la espectacular iluminación del Arco de Luz que se podrá ver a mediodía del 21 de abril. Al reflejarse sobre el bronce, los rayos del sol se irradiarán creando un efecto escenográfico y teatral; un juego de luces diseñado específicamente para la fecha de fundación. Este arco de luz, que todavía hoy fascina a ciudadanos y turistas, fue ideado por Agripa, el yerno de Augusto, en el año 27 d.C..

El festival de la antigua Roma más grande del mundo / Alfredo Gasparini

El turismo de la coraza

El fervor por las calzas y las túnicas no es solo una cuestión de arqueología romántica; es la cara visible de una Roma que ha aprendido a vender su pasado. Caminar hoy por la Vía de los Foros Imperiales es cruzarse con señores de Dusseldorf o de Taipéi que han pagado de su bolsillo el viaje y el equipo —a veces de un realismo que asusta— solo para sentir, por un fin de semana, que pertenecen a algo más sólido que un presente líquido. Es el triunfo del peplum sobre la realidad: una ciudad que se disfraza de sí misma para recordarnos que, antes de ser este caos de tráfico y baches, fue el centro del mundo.

Para el romano medio, sin embargo, el Natale di Roma es esa mezcla tan local de orgullo y resignación. Mientras el turista busca la foto con el centurión, el vecino de Testaccio mira el despliegue con la distancia de quien sabe que los imperios pasan, pero la burocracia y el precio del café se quedan. Hay algo profundamente poético en ver a un legionario con un iPhone en la mano esperando el autobús 64: es la síntesis perfecta de una ciudad donde la eternidad es solo una capa más de pintura sobre el asfalto.

Bronca académica

Por eso, claro, en Roma el pasado nunca está lo suficientemente muerto también como para no pelearse por él. Quizá por ello la fiesta ha coincidido con una bronca académica de las que hacen época. Mientras los recreadores se ajustaban las correas, al historiador Luciano Canfora se le ha ocurrido llamar a Julio César de "genocida", una palabra hoy lamentablemente tan oída. Y la trifulca ha sido inmediata.

El festival de la antigua Roma más grande del mundo / Alfredo Gasparini

El profesor Carlo Simone ha salido al paso para pedir un poco de calma y menos anacronismos. Ha recordado Simone que la palabra "genocidio" es un invento moderno, de 1944 —acuñada por el jurista polaco Raphael Lemkin—, y que aplicársela a Julio César es como ponerle un reloj digital a una estatua de mármol. Es cierto que César dejó "montañas de muertos" en las Galias, como escribió Plinio, pero Simone recalca que los romanos no mataban por odio étnico o raza, algo que ni siquiera alcanzaban a concebir. Mataban por eficacia imperial.

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"No les atribuyamos hazañas nefastas que son, en realidad, todas nuestras", ha insistido el profesor. La invitación es a que, mientras el presente ensaya nuevas formas de odio, los romanos de este fin de semana nos recuerden que ellos preferían la integración y las leyes. Aunque fuera a base de leyes y un buen pilum. A fin de cuentas, a Roma no se viene a ser juzgado, sino a intentar que el presente no se nos caiga encima.