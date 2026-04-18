Collboni lidera la alianza de alcaldes progresistas y pone la vivienda en el centro de la agenda urbana

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, situó este sábado la vivienda como eje central de la respuesta política de las ciudades y defendió una alianza de alcaldes progresistas capaz de plantar cara a la especulación, la expulsión de vecinos y la crisis de acceso a los pisos en las grandes urbes.

Collboni definió el problema del acceso a la vivienda como "la primera prioridad" de Barcelona y de muchas ciudades del mundo. Reivindicó las medidas impulsadas por el Ayuntamiento para frenar la escalada de precios y puso el foco en los pisos turísticos y en el uso de la vivienda como objeto de negocio. "Los pisos son para vivir", afirmó. Y fue un paso más allá: "La vivienda debe garantizar que la gente se quede a vivir en nuestras ciudades, no servir para especular".

El alcalde defendió el "derecho a quedarse en nuestras ciudades". Collboni reclamó que las clases trabajadoras puedan seguir viviendo en sus barrios y advirtió de que las ciudades no pueden quedar al servicio de los mercados. "Nuestras ciudades son para vivir, no para convertirse en activos financieros", sostuvo. También lanzó un compromiso explícito contra la presión del mercado: "Lucharemos contra la especulación".

Reunión progresista

Collboni fue un paso más allá situando a la política local como bastión de la participación política: "Las ciudades son donde empieza la democracia y donde la democracia cumple su propósito", defendió Collboni. "Necesitamos una respuesta progresista local y estamos preparados para darla", dijo. Frente a los discursos reaccionarios, reivindicó la fuerza de la mayoría social: "Somos muchos más cuando nos movilizamos". Y añadió: "Somos millones de personas progresistas en todo el mundo".

El alcalde contrapuso además esa agenda municipalista a los discursos de confrontación. "Somos más los que decimos no a la guerra. Somos más los que decimos sí a la democracia. Somos más los que decimos no a la tiranía. Somos más los que decimos sí a la cohesión social y no al racismo", proclamó.

Collboni cerró su intervención con una mezcla de mensaje político y arenga final. Barcelona, vino a decir, quiere expresar que tiene "la fuerza", "el poder para hacerlo posible" y también "los valores, el programa, la respuesta y las soluciones" que necesita la gente. Su última frase condensó el tono del discurso y la ambición del encuentro: "Ganaremos".