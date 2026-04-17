Mensaje en la red Truth Social
Trump carga de nuevo contra el Gobierno de Sánchez: "¡No estuvieron ahí para nosotros!"
En un comentario en su red Truth Social, el presidente de EEUU volvió a arremeter contra el Ejecutivo aludiendo al rechazo al uso de Rota y Morón y del espacio aéreo español para la guerra de Irán
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este viernes que el Gobierno de España "no estuvo ahí" cuando Washington lo necesitó para la guerra en Irán, en referencia al veto al uso de las bases en territorio español para aviones que participaban en la ofensiva.
"¡No estuvieron ahí para nosotros!", publicó el mandatario en su red Truth Social, junto a una captura de pantalla de una noticia de la cadena estadounidense CBS News del pasado 30 de marzo que informaba sobre la posición del Gobierno español.
El titular del artículo señalaba que "el Gobierno izquierdista de España ha cerrado el espacio aéreo español a los aviones estadounidenses que realizan misiones contra Irán, además de denegar a Washington el uso de sus bases, dijo la ministra de Defensa el lunes", acompañado por una fotografía de la ministra, Margarita Robles.
El Gobierno de Pedro Sánchez fue de los primeros en Europa en condenar la ofensiva estadounidense e israelí en Irán, una posición a la que se han sumado otros países debido a las disrupciones económicas derivadas del conflicto, en particular por el cierre del estrecho de Ormuz.
Irán anunció este viernes la reapertura total de esta vía marítima, clave para el comercio de crudo, mientras dure la actual tregua en los combates, pero Trump dijo que Estados Unidos mantiene el bloqueo naval para buques iraníes hasta que se llegue a un acuerdo que ponga fin al conflicto.
Trump, que ha sido muy crítico con los aliados de la OTAN por su negativa a involucrarse en el conflicto, recomendó este viernes a los miembros de la Alianza Atlántica que se mantengan "alejados" del estrecho "a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo".
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