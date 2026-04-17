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Movilización Progresista Mundial, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, Lula, Petro y el resto de líderes mundiales en la cumbre de Barcelona

Pedro Sánchez y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una reunión en Brasilia en marzo de 2024.

Pedro Sánchez y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una reunión en Brasilia en marzo de 2024. / FERNANDO CALVO / POOL MONCLOA / EUROPA PRESS

Sara González

Quim Bertomeu

Irene Benedicto

Barcelona
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Barcelona es este viernes 17 y sábado 18 de abril en el gran escaparate de un frente progresista internacional que quiere reivindicar una alternativa al avance de la ultraderecha, al deterioro del multilateralismo y a la agenda política de Donald Trump. La capital catalana acogerá, casi al mismo tiempo, tres citas distintas aunque conectadas entre sí por un mismo clima político: la primera cumbre bilateral entre España y Brasil, la IV Reunión en Defensa de la Democracia y la Global Progressive Mobilisation, esta tercera organizada por el Partido Socialista de España y sus homólogos internacionales.

EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora y todas las claves.

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