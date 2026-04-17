Movilización Progresista Mundial, en directo | Última hora de Pedro Sánchez, Lula, Petro y el resto de líderes mundiales en la cumbre de Barcelona

Barcelona es este viernes 17 y sábado 18 de abril en el gran escaparate de un frente progresista internacional que quiere reivindicar una alternativa al avance de la ultraderecha, al deterioro del multilateralismo y a la agenda política de Donald Trump. La capital catalana acogerá, casi al mismo tiempo, tres citas distintas aunque conectadas entre sí por un mismo clima político: la primera cumbre bilateral entre España y Brasil, la IV Reunión en Defensa de la Democracia y la Global Progressive Mobilisation, esta tercera organizada por el Partido Socialista de España y sus homólogos internacionales.

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Irene Benedicto Un dique ante Trump y los ultras Aunque las tres citas son distintas, comparten un mismo telón de fondo: la voluntad de articular una respuesta coordinada al avance de los autoritarismos, al auge de las fuerzas ultras y a la erosión del sistema internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. En ese relato, la referencia a Trump es constante, tanto por su revisión del orden multilateral como por el impulso global que ha dado a una nueva derecha radicalizada.

Tercera cita La tercera cita es la Global Progressive Mobilisation, que se celebrará también en Barcelona durante esos dos días y que tendrá un perfil claramente distinto. No se trata de una cumbre estrictamente gubernamental, sino de una gran plataforma de coordinación entre partidos – el Partido Socialista en España y sus equivalentes alrededor del mundo – fundaciones, sindicatos, think tanks, ONG y responsables institucionales de signo progresista. La previsión es reunir a más de 3.000 asistentes y a más de 100 partidos políticos de todo el mundo.

¿Qué líderes vendrán? En la lista de dirigentes confirmados para esta IV Reunión en Defensa de la Democracia figuran, junto a Sánchez y Lula, el colombiano Gustavo Petro, el uruguayo Yamandú Orsi, el sudafricano Cyril Ramaphosa, el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, y la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiené, entre otros. Una de las presencias más destacadas será la de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que participará por primera vez en esta iniciativa y protagonizará además su primera visita a España tras años de fricción diplomática entre ambos países por la controversia histórica sobre la conquista de América. También asistirán representantes de la ONU y delegaciones de Europa, África, Asia, América Latina y el Caribe.

Está previsto que la reunión se articule alrededor de tres grandes ejes: la defensa de las instituciones y del multilateralismo; la lucha contra la desinformación y el impacto de las tecnologías digitales; y el combate contra el extremismo y la desigualdad. El encuentro quiere dar continuidad al trabajo desarrollado en las tres cumbres anteriores, celebradas durante las Asambleas Generales de la ONU de 2024 y 2025 y en Santiago de Chile en julio de 2025.

El sábado, segunda jornada La segunda gran cita llegará el sábado con la IV Reunión en Defensa de la Democracia, impulsada por España y Brasil desde 2024. Se trata de un foro de carácter intergubernamental, con presencia de jefes de Estado y de Gobierno, vicepresidentes, vicecancilleres, ministros, embajadores y representantes de organismos internacionales. Su objetivo, según el Ejecutivo, es reforzar una respuesta común frente al extremismo, la polarización y la desinformación, fenómenos que "erosionan la cohesión social y amenazan las instituciones democráticas y el multilateralismo".

Sara González Sánchez y Lula sellan hoy un acuerdo sobre minerales críticos Barcelona ejercerá este fin de semana de capital del progresismo internacional, una cita que se inaugurará con la cumbre que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebran este viernes en el Palacio de Pedralbes como antesala de la IV Reunión por la Democracia y la Global Progressive Mobilisation, y con el president de la Generalitat, Salvador Illa, de anfitrión. No se trata solo de un encuentro para estrechar lazos transoceánicos entre los dos países, sino también de, en términos geopolíticos, de intentar ganar autonomía frente a Estados Unidos y China y, al mismo tiempo, exhibir que existen liderazgos dispuestos a plantar cara a las políticas capitaneadas por Donald Trump con una agenda compartida basada en la diplomacia, el 'no' a la guerra, la defensa de la democracia y el respeto al derecho internacional.

Primero, la cumbre bilateral con Brasil La primera de esas reuniones será el viernes, en el palacio de Pedralbes, con la cumbre bilateral entre España y Brasil. Será la primera de este tipo que ambos países celebran entre sí y también la primera de España con un país latinoamericano. Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva estarán acompañados por una decena de ministros de cada Gobierno, en una cita en la que está previsto que firmen acuerdos de carácter económico, de agenda social, de innovación y del ámbito tecnológico y digital. En la Moncloa subrayan que esta reunión se produce en un contexto de "gran sintonía política progresista" entre ambos dirigentes. Ese es el sentido de esta primera parada: una cita institucional y bilateral, centrada en la relación entre los dos países y en la voluntad de reforzarla con compromisos concretos.