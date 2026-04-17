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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ascienden a 19 los muertos y a más de 100 los heridos en el peor ataque ruso de 2026 sobre Ucrania
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rutte insiste en mantener la ayuda a Ucrania para que pueda "intimidar" a Rusia
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó este jueves a los miembros de la alianza para que ayuden a Ucrania y que esta sea capaz de "intimidar" a Rusia, con la que libra una guerra desde que la invadió en 2022. "Ucrania necesita nuestra ayuda para intimidar a Rusia, para repeler el ataque de Rusia", declaró Rutte en Praga tras un encuentro con el primer ministro checo, el populista Andrej Babis. Rutte recordó que la ayuda a Ucrania fue uno de los grandes temas de la agenda en la pasada cumbre aliada de La Haya, y avanzó que volverá a serlo en la de Ankara, de julio próximo. Para Rutte, la ayuda a Kiev es para "garantizar la seguridad de Europa" y también requiere proveerle de medios de "intimidación a Rusia contra cualquier futura agresión".
Balance resumen de la situación de la guerra de Ucrania a estas horas
Las fuerzas rusas llevaron a cabo una serie de ataques potentes con misiles y drones contra Ucrania durante la noche del 14 al 15 de abril, y tambien este jueves. Pero la atención informativa está en el apoyo de los aliados occidentales en capacidades militares para apoyar a Ucrania. Las fuerzas ucranianas avanzaron recientemente en las direcciones de Sloviansk y Kostyantynivka y necesitan consolidar las posiciones. Las fuerzas ucranianas continuaron su campaña de ataques de largo alcance contra la infraestructura industrial de defensa rusa. Las fuerzas rusas lanzaron tres misiles y 324 drones hacia Ucrania, pero la sangría económica que supone para Rusia la guerra podría abrir esperanzas para buscar una nueva ronda de negociaciones.
Rusia señala como "potencial objetivo" a la empresa española Oesía por equipar drones ucranianos
El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado una lista con una veintena de empresas, entre ellas la española UAV Navigation, del grupo Oesía, que colaboran en la fabricación de drones ucranianos, lo que las sitúa, según Dimitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, como "potenciales objetivos". "La declaración del Ministerio de Defensa ruso debe tomarse literalmente: la lista de instalaciones europeas que fabrican drones y otros equipos es una lista de objetivos potenciales para las Fuerzas Armadas rusas", ha advertido. "Que los ataques se hagan realidad depende de lo que venga después. ¡Que duerman bien, socios europeos!", ha escrito en sus redes sociales el expresidente ruso.
Ucrania y Países Bajos firman un acuerdo de producción conjunta de drones
Ucrania y los Países Bajos firmaron este jueves en Middelburg una declaración de cooperación en producción de drones, en el marco de la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para recibir el premio Internacional Cuatro Libertades, según informó el Gobierno neerlandés. El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, afirmó que los Países Bajos mantendrán el apoyo militar a Ucrania "de forma plurianual e incondicional" y que la nueva declaración busca "entrelazar cada vez más" las industrias de defensa de ambos países, construyendo "sobre el conocimiento y la experiencia ucraniana con armas que han demostrado su valor".
Zelenski busca en Países Bajos más misiles antibalísticos ante déficit de su Ejército
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a reconocer durante su visita este jueves a Países Bajos que su ejército tiene un déficit de misiles antiaéreos capaces de derribar misiles balísticos rusos, y habló con el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, de la posibilidad de organizar una reunión de gobiernos con capacidad y disposición de hacer llegar a Ucrania misiles adicionales para sistemas Patriot. "Tenemos un problema con el déficit en misiles antibalísticos", dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta con Jetten celebrada horas después de que Ucrania sufriera otro ataque masivo en el que sus defensas aéreas consiguieron derribar 8 de los 19 misiles balísticos lanzados por Rusia contra su territorio. El presidente ucraniano dijo antes de la rueda de prensa al condenar el ataque -que según Rusia iba dirigido contra infraestructuras de la industria militar ucraniana y ha dejado 17 muertos y más de cien heridos- que algunos socios de Ucrania no han cumplido sus compromisos de dotarla de más medios de defensa antiaérea.
Rusia amenaza a Finlandia y países Bálticos si permiten el paso de drones ucranianos contra su territorio
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y exministro de Defensa, Serguéi Shoigú, advirtió este jueves a Finlandia y a los países bálticos de que Moscú puede invocar su derecho a la legítima defensa si ceden su espacio aéreo a los drones ucranianos que atacan territorio ruso. "O los sistemas de defensa antiaérea occidentales son extremadamente ineficaces, como ya sucedió durante los sucesos en Oriente Próximo, o bien estos países ceden deliberadamente su espacio aéreo, convirtiéndose así en cómplices de la agresión contra Rusia", comentó Shoigú a la prensa local, citado por TASS. Shoigú recordó el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, "que estipula el derecho inalienable de los Estados a la legítima defensa en caso de ataque armado". Asimismo, Shoigú, quien anteriormente fue ministro de Defensa, subrayó que Rusia está registrando un aumento de ataques de drones ucranianos a través de Finlandia y los países bálticos.
Un grupo de eurodiputados se reúne este viernes con diputados de la Duma rusa en Estambul
Un grupo de diputados del Parlamento Europeo se reunirá este viernes a título individual en Estambul (Turquía) con una delegación de miembros del comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal de la Federación de Rusia para debatir "cuestiones importantes de interés común" ante la ausencia de diálogo entre Bruselas y Moscú desde la invasión de Ucrania. El eurodiputado luxemburgués Fernand Kartheiser, que informó del desplazamiento en un comunicado, señaló que el viaje forma parte de un diálogo informal establecido en 2025 y bajo el cual ya se han celebrado varias reuniones en línea.
Eslovaquia amenaza con bloquear un nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia
El ministro de Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanar, ha informado este jueves de que el país está preparado para bloquear un nuevo paquete de sanciones europeas contra Rusia en el marco de la invasión de Ucrania, una medida que está relacionada con los daños causados al oleoducto Druzhba, que sirve para transportar crudo ruso a países del este de Europa. Este asunto, que ha provocado un aumento de la tensión en el seno del bloque comunitario, ha llevado a países como Hungría y Eslovaquia a poner sobre la mesa la posibilidad de bloquear sanciones y ayudas durante la guerra "si no recibe garantías de la reparación y reanudación" del suministro.
Ascienden a 19 los muertos y a más de cien los heridos en el peor ataque ruso de 2026 sobre Ucrania
Las autoridades ucranianas han informado de la muerte de 19 personas, así como de más de cien heridos, como consecuencia del ataque rusos de este jueves sobre varias ciudades, entre ellas Odesa, donde han sido nueve los fallecidos, en el que es ya el peor en lo que va de año 2026. "Lamentablemente, como consecuencia del bombardeo nocturno contra infraestructura civil en Odesa, se han confirmado 9 fallecidos y 23 heridos", ha comunicado el gobernador de la provincia, Oleg Kiper. Hasta Odesa se ha trasladado el ministro del Interior, Igor Klimenko, quien ha denunciado que los ataques han seguido cayendo en zonas en las que ya estaban trabajando los rescatistas. "En Kiev, los invasores atacaron nuevamente cuando los servicios de emergencia llegaron para ayudar a los heridos", ha censurado. "Kiev, Odesa y Dnipró fueron las ciudades más afectadas esta noche", ha contado el ministro del Interior en sus redes sociales. En la capital, se han registrado cuatro muertos, entre ellos un menor de edad, y 60 heridos. Su alcalde, Vitali Klitschko, ha alertado de que este viernes Rusia volverá a atacar la ciudad.
La UE supera las 5.000 evacuaciones de pacientes ucranianos a países europeos desde la invasión rusa
Más de 5.000 pacientes de Ucrania han sido desplazados a hospitales de 22 países de Europa desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE, para ofrecerles atención especializada en centros europeos con un traslado seguro facilitado por la Comisión Europea. Según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, la cifra se alcanzó la semana pasada, con los últimos vuelos trasladando pacientes siendo a Finlandia, Alemania, Países Bajos y Noruega. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la UE ha trabajado junto a los Estados miembro y sus socios para garantizar que los pacientes ucranianos con necesidades urgentes de tratamiento puedan acceder a atención más allá de las fronteras del país.
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