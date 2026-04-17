Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ascienden a 19 los muertos y a más de 100 los heridos en el peor ataque ruso de 2026 sobre Ucrania

Ascienden a 19 los muertos y a más de cien los heridos en el peor ataque ruso de 2026 sobre Ucrania

Las autoridades ucranianas han informado de la muerte de 19 personas, así como de más de cien heridos, como consecuencia del ataque rusos de este jueves sobre varias ciudades, entre ellas Odesa, donde han sido nueve los fallecidos, en el que es ya el peor en lo que va de año 2026. "Lamentablemente, como consecuencia del bombardeo nocturno contra infraestructura civil en Odesa, se han confirmado 9 fallecidos y 23 heridos", ha comunicado el gobernador de la provincia, Oleg Kiper. Hasta Odesa se ha trasladado el ministro del Interior, Igor Klimenko, quien ha denunciado que los ataques han seguido cayendo en zonas en las que ya estaban trabajando los rescatistas. "En Kiev, los invasores atacaron nuevamente cuando los servicios de emergencia llegaron para ayudar a los heridos", ha censurado. "Kiev, Odesa y Dnipró fueron las ciudades más afectadas esta noche", ha contado el ministro del Interior en sus redes sociales. En la capital, se han registrado cuatro muertos, entre ellos un menor de edad, y 60 heridos. Su alcalde, Vitali Klitschko, ha alertado de que este viernes Rusia volverá a atacar la ciudad.