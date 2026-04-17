Guerra en Irán, en directo: última hora | Francia y Gran Bretaña lideran hoy la cumbre para la seguridad del estrecho de Ormuz

La negociación entre Estados Unidos e Irán ha quedado interrumpida este domingo después de 21 horas de diálogo cara a cara en Pakistán, algo que no ocurría desde hace décadas entre ambos países. La negociación y el frágil alto el fuego están tocados. Los contactos diplomáticos se habían iniciado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Sánchez y Lula aúnan hoy voces en favor del progresismo ante políticas como las de Trump El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezarán este viernes en Barcelona la primera cumbre entre sus respectivos países, en la que reivindicarán las políticas progresistas frente a las que practican dirigentes como el presidente estadounidense, Donald Trump. El Palacio de Pedralbes acogerá este encuentro bilateral en el que está previsto que participen una decena de ministros por cada parte y en la que se firmarán una serie de acuerdos que aumentarán la colaboración entre España y Brasil. Entre otros ámbitos, habrá algunos centrados en cuestiones económicas y comerciales (España es el segundo inversor en Brasil), minerales críticos o lucha contra la violencia contra las mujeres. Sánchez y Lula vienen evidenciando una gran sintonía que les ha llevado a impulsar de forma conjunta una iniciativa que tendrá también reflejo el sábado en Barcelona, la denominada Cumbre en Defensa de la Democracia.

Misión defensiva Esta misión, "estrictamente defensiva", presupone en todo caso un cese efectivo de las hostilidades entre, por una parte Estados Unidos e Israel, y por otra Irán, insistió París. "Necesitamos estar seguros de que contamos con un compromiso iraní de no disparar contra los barcos que transiten, y con un compromiso de Estados Unidos de no bloquear ningún barco que salga o entre en el estrecho de Ormuz", aseguró el Palacio del Elíseo. Cada país candidato a la misión se comprometerá "según sus medios". Francia dispone de un portaaviones, una decena de buques y medio centenar de aviones en la región, informó el Elíseo. Berlín podría contribuir, por su lado, a "las labores de desminado o al reconocimiento marítimo de largo alcance", según una fuente gubernamental alemana.

Francia y Gran Bretaña lideran hoy la cumbre para la seguridad del estrecho de Ormuz Francia y Gran Bretaña liderarán el viernes una conferencia en París con una "treintena de participantes" para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, una vez se consolide el frágil cese el fuego entre Estados Unidos e Irán. Además del presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, la conferencia reunirá en el Elíseo al canciller alemán, Friedrich Merz, y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El resto de los participantes, "europeos, de Oriente Medio, asiáticos e incluso latinoamericanos", se sumarán por videoconferencia, precisó la Presidencia francesa. La reunión debe comenzar a las 14H00 locales (12H00 GMT). Habrá una declaración conjunta del presidente francés y del primer ministro británico. Estados Unidos no se asociará a esta misión y, de hecho, no participará en la conferencia del viernes, subrayó la presidencia francesa.

Trump espera que haya negociaciones con Irán "a lo largo del fin de semana" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que es "probable" que haya negociaciones con Irán "a lo largo del fin de semana" tras los recientes contactos llevados a cabo por el principal negociador, Pakistán, con el lado iraní. "Si no se llega a un acuerdo, se reanudarán los combates", ha advertido el mandatario en declaraciones a la prensa, agregando que el bloqueo en el estrecho de Ormuz está siendo "increíble" porque Teherán "no puede hacer negocio". El inquilino de la Casa Blanca ha afirmado además que Estados Unidos tiene "muy buena relación con Irán en este momento, por difícil que sea de creer". "Creo que es una combinación de unas cuatro semanas de bombardeos y un bloqueo muy poderoso", ha dicho.

La industria petrolera de EEUU insta a Trump a rechazar la propuesta de peaje iraní en el estrecho de Ormuz Los ejecutivos petroleros de EEUU están presionando a Donald Trump para oponerse a cualquier acuerdo que permita a Irán imponer peajes en el estrecho de Ormuz, advirtiendo que establecería un precedente peligroso para el transporte marítimo mundial. Los líderes de la industria y el American Petroleum Institute afirman que la reapertura de la vía, que maneja aproximadamente una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y GNL, es crucial. Argumentan que el control iraní perturbaría los mercados, elevaría los costes y alentaría a otros estados a tomar medidas semejantes. Algunos consideran complejo establecer peajes selectivos por empresas o países, dado que es difícil determinar la nacionalidad de la carga, el arrendatario del servicio, el propietario del buque o su nacionalidad.

Los servicios de inteligencia admiten que Irán conserva armamento temible La planificación previa a la guerra permitió al ejército iraní mitigar el impacto de los ataques estadounidenses e israelíes en su arsenal y liderazgo, según evaluaciones de inteligencia militar occidentales, que también señalan que Irán conserva la capacidad de responder si el alto el fuego fracasa, informa Bloomberg. El país ha sufrido daños masivos en su infraestructura y sus líderes de mayor rango han muerto. Sin embargo, la planificación operativa realizada en previsión del conflicto fue eficaz para evitar la destrucción de sus capacidades de misiles y drones, así como para maximizar el impacto de su respuesta militar, según fuentes familiarizadas con las evaluaciones, que solicitaron el anonimato al hablar de informes privados. Irán podría aprovechar el alto al fuego actual para prepararse ante una posible reanudación de las hostilidades.

Guterres celebra el alto el fuego entre Israel y el Líbano y pide a Hezbolá que lo respete El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró este jueves el alto el fuego entre Israel y el Líbano anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le pidió a la milicia chií Hezbolá que lo respete. Así lo explicó el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria, después de hablar con el secretario general, que se encuentra en La Haya para celebrar el 80 aniversario de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). "Acogemos con satisfacción cualquier medida que ponga fin a las hostilidades y al sufrimiento a ambos lados de la Línea Azul", dijo Haq en referencia a la demarcación entre ambos países aprobada por la ONU en el año 2000. Trump anunció este jueves que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

Balance de la jornada en Oriente Próximo a estas horas El alto al fuego en el Líbano de 10 días se da por hecho a partir de medianoche tras una jornada sangrienta. Generalmente, tras preverse un alto al fuego inminente se llevan a cabo los últimos ataques planificados, y este jueves no ha sido una excepción. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que el alto al fuego con el Líbano es una oportunidad para alcanzar un "acuerdo de paz histórico". Hezbolá ha asegurado que respetará ese alto al fuego si cesan los ataques contra la organización. Las fuerzas armadas israelíes "permanecerán" en una franja del sur del país vecino de 10 kilómetros desde la frontera. Con respecto a Irán, Trump ha dicho que Teherán ha acordado entregar sus reservas de uranio enriquecido y que las dos partes están "cerca" de un acuerdo. Sin embargo, sigue la tensión. Tanto el Pentágono como Israel han advertido de que si Irán rechaza plan de EEUU habrá ataques "aún más dolorosos". El bloqueo de Ormuz por parte de EEUU parece haber sido sido un arma más efectiva que cualquier bombardeo y Washington ha asegurado que impedirá que cualquier embarcación entre o salga de los puertos iraníes hasta que se llegue a un acuerdo. Irán mantiene que si sigue ese bloqueo el conflicto se extenderá al mar Rojo.

Trump dice que podría recibir a líderes de Israel y Líbano en los "próximos 4 ó 5 días" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que en los "próximos cuatro o cinco días" podría recibir en la Casa Blanca a los líderes de Israel, Benjamín Netanyahu, y del Líbano, Joseph Aoun, para las primeras conversaciones de alto nivel en décadas entre ambos países, que hoy acordaron un alto el fuego. "Habrá un alto el fuego entre Israel y el Líbano, lo cual será estupendo, y se reunirán, probablemente vendrán a la Casa Blanca en los próximos cuatro o cinco días", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, poco después de anunciar que las dos naciones pactaron una tregua de diez días, que comenzará a las 17:00 hora de Washington (21.00 GMT).