Situación en el país sudamericano
EEUU dice que hay "progreso en la reconciliación política de Venezuela" pero aun no es el tiempo de llamar a elecciones
El FMI, en tanto, normaliza sus relaciones con Venezuela tras siete años de ruptura
"Vemos progreso en la reconciliación política de Venezuela", dijo Michael Kozak, un hombre clave del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano. Las declaraciones ante la Subcomisión de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, coincidieron con otra "reconciliación" autorizada principalmente por Washington. El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó este jueves que se normalizan las relaciones con Caracas después de siete años de suspensión y varios intentos del Gobierno de Nicolás Maduro por recomponer los vínculos. El FMI, señaló un comunicado firmado por su principal autoridad, Kristalina Georgieva, ha obrado "de conformidad con la opinión de los países miembros" del organismo financiero. El anuncio había sido precedido esta semana por otro hecho de importancia: el levantamiento de las sanciones que pesaban contra el Banco Central de Venezuela (BCV) que le permitirá normalizar la situación cambiaria y acceder al mercado crediticio.
Según Kozak, EEUU respalda con firmeza la conversión de Venezuela en un "socio responsable" de la administración de Donald Trump. Los pasos dados en las últimas horas confirman ese apoyo. Durante la audiencia llamada "América Latina después de la caída de Maduro", Kozak destacó los avances que han tenido lugar desde el 3 de enero en el país sudamericano y en especial a partir del momento en que Delcy Rodríguez asumió como "presidenta encargada". EEUU también levantó las sanciones que pesaban en su contra.
A criterio de Kozak, la primera fase del plan de estabilización "se ha alcanzado". En cuanto a la "reconciliación política", el funcionario valoró la aprobación de la Ley de Amnistía que "liberó a cientos de presos políticos, incluyendo estadounidenses detenidos injustamente". Figuras de la oposición en el exilio, añadió, "están reincorporándose a la vida pública y la sociedad civil se está reconstruyendo". Estos pasos "son esenciales para crear las condiciones para una transición hacia un gobierno democráticamente elegido". Y añadió: "esperamos que María Corina Machado pueda regresar y participar libremente en una elección", que por ahora no tiene fecha. En ese sentido remarcó que es indispensable crear las "condiciones necesarias" para que se lleven a cabo "comicios claros", lo que significa una depuración del Registro Electoral, un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), que validó en julio de 2024 la victoria en las urnas de Maduro sin presentar las actas, y Sala Electoral del Tribunal Supremo.
Kozak resaltó por último la aprobación por parte de la Asamblea Nacional (AN) de una "reforma significativa" de la ley de Hidrocarburos. Aseguró que mantendrá la custodia de las ganancias obtenidas por la venta de petróleo "para que beneficien al pueblo venezolano".
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