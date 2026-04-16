La Policía investiga una amenaza de bomba en la casa del hermano del papa León XIV en un suburbio de Chicago

La Policía de New Lenox, en las afueras de Chicago, investiga una amenaza de bomba recibida en la vivienda de John Prevost, hermano mayor del papa León XIV, según informó el propio departamento en un comunicado.

Los agentes acudieron al domicilio hacia las 18.30 horas del miércoles después de recibir el aviso. Tras llegar al lugar, establecieron un perímetro de seguridad y activaron el protocolo previsto para este tipo de incidentes.

Como medida preventiva, los vecinos de la zona fueron avisados y se les pidió que evacuaran sus casas "por extrema precaución", de acuerdo con la versión oficial difundida por la Policía.

Registro del domicilio

Después de un registro exhaustivo de la vivienda y de la propiedad colindante, los investigadores concluyeron que la amenaza era infundada. Las autoridades aseguraron que no se localizaron artefactos explosivos ni materiales peligrosos.

En el operativo participaron también unidades especializadas, entre ellas perros adiestrados para la detección de explosivos de la oficina del sheriff del condado de Will. La investigación sigue abierta.

La Policía de New Lenox subrayó además que presentar denuncias falsas de este tipo constituye "un delito grave" y puede acarrear cargos penales.

Contexto familiar

El hermano del pontífice, John Prevost reside actualmente en New Lenox, un suburbio situado en el área metropolitana de Chicago. Otro de los hermanos del pontífice, Louis Prevost, vive en Florida.

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La familia creció en Dolton, también en la periferia de Chicago. Por el momento, las autoridades no han informado de detenciones ni de sospechosos relacionados con la amenaza.