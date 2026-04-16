En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia ataca a última hora de la tarde con misiles y drones varias regiones de Ucrania
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Al menos 15 muertos y casi un centenar de heridos en ataques rusos contra Kiev y otras dos ciudades ucranianas
Una nueva noche de bombardeos del Ejército ruso contra territorio ucraniano ha dejado un total de al menos 15 muertos, más de la mitad en Odesa -en el sur del país-, y 98 heridos, de los cuales la mayoría han sido en Kiev, según han informado las autoridades de las distintas ciudades atacadas, entre las que también está Dnipro, en la parte oriental del Estado. La Policía Nacional Ucraniana (PNU) ha informado en la mañana de este jueves del balance de víctimas de la capital del país: "Cuatro muertos, entre ellos un niño, y 48 heridos", reza el comunicado compartido por el cuerpo. Entre las víctimas mortales, la policía ha destacado la presencia de un niño de 12 años, al que se han sumado una mujer y dos hombres. Entre los heridos también hay un niño de 9 años, así como tres policías y "cuatro sanitarios que acudieron a socorrer a los damnificados".
Cinco muertos en Ucrania y Rusia en ataques a ambos lados de la frontera
Tres ucranianos, incluido un menor, y dos niños rusos murieron y varias personas resultaron heridas en una serie de ataques a ambos lados de la frontera, anunciaron el jueves autoridades de los dos países en guerra.
"Dos personas -un niño de 12 años y una mujer de 35- murieron en un ataque del enemigo contra la capital", publicó en Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.
Agregó que en el distrito de Pokilsky, "donde se derrumbó la planta baja de un edificio residencial privado, se rescató a una niña de entre los escombros".
Otras 10 personas resultaron heridas en Kiev, "entre ellas varios médicos", según el alcalde.
Rusia ataca a última hora de la tarde con misiles y drones varias regiones de Ucrania
Rusia lanzó a última hora de la tarde del miércoles un ataque con numerosos misiles y drones contra varias regiones de Ucrania, según informa en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea ucraniana, que da cuenta en tiempo real de los lugares a los que se dirigen los misiles y los grupos de drones. Una de las primeras ciudades a las que llegaron los proyectiles rusos fue el puerto de Odesa, en el sur de Ucrania, donde la administración militar de la ciudad, ha informado de la muerte de una mujer por el impacto de un aparato no tripulado en un edificio de viviendas. El bombardeo de este miércoles por la tarde se produce a una hora poco habitual para los ataques de Rusia, suele lanzar sus misiles y drones de noche y de madrugada, si bien en las últimas semanas ha bombardeado masivamente la retaguardia ucraniana a plena luz del día en varias ocasiones.
EEUU no prorrogará la exención de las sanciones al petróleo ruso
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el miércoles que Washington no tiene previsto extender una exención temporal de sanciones que permitía la venta de petróleo ruso ya en tránsito por mar. "No renovaremos la licencia general sobre el petróleo ruso", afirmó en una rueda de prensa, un día después de que el Departamento del Tesoro anunciara que tampoco prorrogaría una medida similar para el petróleo iraní. Ambas medidas tenían como objetivo amortiguar los shocks de oferta global derivados de la guerra desatada en Oriente Medio por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. También apuntaban a cortar los ingresos de las autoridades de ambos países.
La OTAN y aliados de Ucrania instan a no flaquear en apoyo militar pese a guerra de Irán
La OTAN y varios países aliados de Ucrania como Reino Unido y Alemania urgieron este miércoles, tras una reunión del Grupo de Contacto en Defensa de Ucrania, a no flaquear en el apoyo con material militar frente a la invasión rusa pese a la guerra en Irán. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, aseguró que tanto EE.UU. como los países europeos comprenden que es preciso equilibrar el reabastecimiento de las reservas de material militar, vaciadas por la guerra en Oriente Medio, con la necesidad de seguir suministrando equipos y munición a Ucrania.
Ucrania dice a sus aliados que Rusia tiene por primera vez más bajas que nuevos reclutas
El ministro ucraniano de Defensa, Mijailo Fedórov, participó este miércoles en Berlín en una nueva reunión del llamado grupo Ramstein, que agrupa a los países que envían ayuda militar a Kiev, a los que aseguró que Rusia pierde por primera vez en el frente un número mayor de soldados del que es capaz de reclutar. "Marzo fue un mes récord en lo que se refiere a rusos heridos graves o eliminados", dijo Fedórov tras la reunión del grupo de Ramstein, que debe su nombre a la base militar en Alemania donde empezó a trabajar la coalición. El ministro ucraniano compareció en rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y el ministro del ramo británico, John Healey. Fedórov, que a principios de este mes había cifrado el número de bajas rusas en marzo en 35.000 hombres, dijo que este número es superior al de nuevos soldados que Rusia despliega en el frente cada mes y también a la cantidad de nuevos reclutas que se alistan en este mismo plazo en el Ejército ruso.
Zelenski reclama ante Meloni más defensa antiaérea y los fondos europeos vetados por Orbán
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este miércoles en Roma ante la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la producción de más defensas antiaéreas y el desbloqueo un paquete de ayuda europeo de 90.000 millones de euros. "Ahora mismo en los cielos de Ucrania hay nuevos 'Shahed' (drones suicidas ruso-iraníes), sufrimos ataques masivos y necesitamos absolutamente nuevos sistemas de defensa antiaérea. Para nosotros son vitales", dijo el mandatario ucraniano en una declaración junto a Meloni traducida al italiano y sin preguntas. En el encuentro en el romano Palacio Chigi, sede de la presidencia del Gobierno italiano, Zelenski informó a Meloni sobre la situación en el campo de batalla y acerca de unos ataques rusos que, aseguró, no han cesado ni siquiera durante la Pascua.
Cazas rumanos de la OTAN interceptan un avión espía ruso que se acercó a Lituania
Cazas rumanos de la misión de la OTAN en el Báltico interceptaron este miércoles un avión espía ruso que se acercó al espacio aéreo de Lituania, un país miembro de la Alianza y de la Unión Europea (UE), y lo escoltaron hasta el espacio aéreo internacional. Los aviones F-16 de la Fuerza Aérea rumana "identificaron y escoltaron la aeronave hasta que abandonó la zona de operaciones" de la OTAN, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado. El avión ruso volaba en el espacio aéreo internacional y no respondió a los mensajes de radio. El pasado día 9 dos cazas polacos interceptaron a un avión de reconocimiento ruso que volaba el espacio aéreo internacional sobre el Báltico sin haber presentado un plan de vuelo y con el traspondedor desactivado. Rumanía tiene desplegados cien militares y seis cazas F-16 Fighting Falcon en Lituania, donde prestarán servicios de vigilancia aérea hasta julio de 2026, según el Ministerio de Defensa. Ese contingente forma parte de la misión de policía aérea de la OTAN para proteger la integridad del espacio aéreo de los Estados Bálticos.
Putin admite el debilitamiento de la economía rusa por la guerra de Ucrania y las sanciones occidentales
El presidente ruso Vladimir Putin advirtió el miércoles de una desaceleración de la economía del país y pidió medidas para impulsar el crecimiento, frenado por la ofensiva de cuatro años en Ucrania y las sanciones occidentales. El enorme gasto del Kremlin en el esfuerzo bélico impulsó el crecimiento tras el inicio de la ofensiva a gran escala en 2022 y ayudó a Rusia a evitar el colapso económico. Sin embargo ese aumento del gasto elevó la inflación, afectó a sectores de la economía no vinculados al conflicto y llevó la deuda externa rusa a su nivel más alto en 20 años. El año pasado el producto interior bruto de Rusia creció solo 1%, y las autoridades ya preveían una expansión débil en 2026, incluso cuando la economía se contrajo a principios de año. El miércoles Putin declaró en una reunión gubernamental sobre asuntos económicos que la "trayectoria" del crecimiento estaba "actualmente por debajo de las expectativas".
La Eurocámara pide elevar un 10% el presupuesto de la UE para reforzar defensa y competitividad
La comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha reclamado elevar un 10% el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 con el objetivo de reforzar nuevas prioridades como la defensa, la competitividad o la transición verde y digital, sin recortar otros fondos como la política agrícola común o la cohesión. El texto, aprobado por 26 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, fija el volumen del marco financiero en el 1,27% de la renta nacional bruta de la UE, frente a la propuesta inicial de la Comisión, y defiende excluir del techo presupuestario los costes de devolución de la deuda del fondo de recuperación NextGenerationEU.
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
- La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
- Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
- Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
- Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental