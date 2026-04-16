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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia ataca a última hora de la tarde con misiles y drones varias regiones de Ucrania

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Kharkiv (Ukraine), 02/04/2026.- Ukrainian communal workers clear debris at the site of a Russian drone strike on a residential building in Kharkiv, northeastern Ukraine, 02 April 2026, amid the Russian invasion. At least two women were injured in the attack, the State Emergency Service of Ukraine reported. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/SERGEY KOZLOV

Kharkiv (Ukraine), 02/04/2026.- Ukrainian communal workers clear debris at the site of a Russian drone strike on a residential building in Kharkiv, northeastern Ukraine, 02 April 2026, amid the Russian invasion. At least two women were injured in the attack, the State Emergency Service of Ukraine reported. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/SERGEY KOZLOV / SERGEY KOZLOV / EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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