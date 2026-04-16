Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia ataca a última hora de la tarde con misiles y drones varias regiones de Ucrania

Cinco muertos en Ucrania y Rusia en ataques a ambos lados de la frontera

Tres ucranianos, incluido un menor, y dos niños rusos murieron y varias personas resultaron heridas en una serie de ataques a ambos lados de la frontera, anunciaron el jueves autoridades de los dos países en guerra.

"Dos personas -un niño de 12 años y una mujer de 35- murieron en un ataque del enemigo contra la capital", publicó en Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Agregó que en el distrito de Pokilsky, "donde se derrumbó la planta baja de un edificio residencial privado, se rescató a una niña de entre los escombros".

Otras 10 personas resultaron heridas en Kiev, "entre ellas varios médicos", según el alcalde.