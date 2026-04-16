Guerra en Irán, en directo: última hora | La Casa Blanca ve "muy probable" otra ronda de negociaciones con Irán en Islamabad

La negociación entre Estados Unidos e Irán ha quedado interrumpida este domingo después de 21 horas de diálogo cara a cara en Pakistán, algo que no ocurría desde hace décadas entre ambos países. La negociación y el frágil alto el fuego están tocados. Los contactos diplomáticos se habían iniciado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Irene Savio Las 'cruzadas' de Trump ahondan el cisma entre Estados Unidos y el papa León XIV Las 'cruzadas' de Trump ahondan el cisma entre Estados Unidos y el papa León XIV, por Irene Savio.

Trump dice que este jueves hablarán "los líderes" de Israel y Líbano El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que "los líderes" de Israel y Líbano hablarán este jueves, en medio de las conversaciones entre los dos países para alcanzar un alto el fuego, mediadas por EE.UU. "Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Irán hace ronda de consultas con China, Pakistán, Japón ante posibles nuevas negociaciones El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, mantuvo en las últimas horas contactos con sus homólogos de China y Japón, así como con el jefe del Ejército de Pakistán, a pocos días de que expire el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán y en medio de crecientes expectativas sobre nuevas negociaciones, impulsadas por Islamabad. El canciller de la República Islámica habló este miércoles con su par chino, Wang Yi, quien, en una conversación telefónica, destacó que "la situación actual ha alcanzado una etapa crítica de transición de la guerra a la paz, y se abre una ventana para la paz". Wang indicó que "China apoya el mantenimiento del impulso del alto el fuego y las negociaciones, lo cual redunda en el interés fundamental del pueblo iraní y es también la expectativa común de los países de la región y la comunidad internacional", según un comunicado publicado por la Cancillería china.

Irán anuncia el arresto de cuatro agentes ligados al servicio de inteligencia israelí Autoridades iraníes arrestaron a cuatro "agentes ligados a la Mosad", el servicio de inteligencia israelí, anunció el jueves la agencia noticiosa oficial IRNA. Los detenidos fueron acusados de haber "suministrado a los agentes de la Mosad, por internet, imágenes y la ubicación de sitios militares y de seguridad estratégicos", durante la guerra que desataron Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero.

Washington y Teherán evalúan extender tregua por dos semanas EEUU e Irán están considerando extender su alto al fuego, que vence el martes, por otras dos semanas para tener más tiempo para negociar un acuerdo de paz, según una persona familiarizada con el asunto. Los mediadores entre las partes en conflicto están tratando de organizar conversaciones técnicas para resolver los temas más controvertidos, dijo la fuente, que pidió no ser identificada por tratarse de asuntos sensibles. Entre ellos se encuentran la reapertura del estrecho de Ormuz y el enriquecimiento nuclear de Irán. Si tienen éxito, esas conversaciones podrían allanar el camino para una próxima ronda de negociaciones entre altos funcionarios de ambos países, agregó la persona, informa Bloomberg.

La Casa Blanca prepara una segunda ronda de conversaciones con Irán La Casa Blanca anunció el miércoles que está considerando una segunda ronda de negociaciones con Irán, expresando optimismo sobre las posibilidades de un acuerdo después de que Teherán amenazara con bloquear el tráfico marítimo en el mar Rojo en respuesta al bloqueo naval estadounidense de sus puertos. Por su parte, Irán reafirmó su voluntad de continuar las negociaciones, mientras el mundo espera una extensión del alto el fuego, vigente desde el 8 de abril, y el fin de una guerra que está sacudiendo la economía global. Se están llevando a cabo conversaciones en Islamabad sobre la reanudación de las conversaciones, "pero aún no hay nada oficial", declaró Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. "Pero somos optimistas sobre la posibilidad de un acuerdo", agregó, mientras el mediador pakistaní continuaba sus esfuerzos tras el fracaso de la primera ronda de conversaciones en Islamabad. El influyente jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, fue recibido este por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Emiratos convoca a encargado de negocios de Irak por ataques de milicias "leales" a Irán Emiratos Árabes Unidos (EAU) convocó este miércoles al encargado de negocios de la embajada de Irak, Omar Abdulmajid, en protesta por los "atroces ataques terroristas" lanzados desde suelo iraquí por milicias "leales" a Irán pese al alto el fuego entre Estados Unidos y la República Islámica. El Ministerio de Exteriores emiratí dijo en un comunicado que entregó una carta de protesta a Abdulmajid para expresar el "absoluto rechazo a los continuos y atroces ataques terroristas lanzados desde territorio iraquí, perpetrados por facciones terroristas, milicias y grupos armados leales a la República Islámica de Irán". Estos ataques han sucedido "a pesar de la declaración de alto el fuego" entre Washington y Teherán de dos semanas, que entró en vigor el pasado día 8.

Netanyahu dice que "desmantelamiento de Hezbolá" es el primer objetivo de negociación con Líbano El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que el primer objetivo de la negociación con Líbano es garantizar el "desmantelamiento" del movimiento islamista Hezbolá. "En las negociaciones con el Líbano hay dos objetivos fundamentales: en primer lugar, el desmantelamiento de Hezbolá; en segundo lugar, una paz sostenible (...) lograda mediante la fuerza", declaró el primer ministro después de que ambos países sostuvieran las primeras conversaciones directas en décadas.

El S&P 500 vuelve a sobrepasar los 7.000 puntos a las puertas de su máximo histórico Guerra en Irán y bolsas en máximos. El S&P 500, índice de los 500 gigantes estadounidenses, volvió a sobrepasar este miércoles en la media sesión los 7.000 puntos y rozó la mejor marca de su historia en Wall Street. A las 12:23 hora local (16:23 GMT), el selectivo índice de la bolsa de Nueva York llegó a cotizar en 7.001 puntos, superando la barrera de los 7.000 puntos por segunda vez en su historia.