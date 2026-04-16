Las 'cruzadas' de Trump ahondan el cisma entre Estados Unidos y el papa León XIV

En los pasillos del Palacio Apostólico, el silencio a menudo es un instrumento de poder. Pero en los últimos días, ese silencio se ha roto con una contundencia casi inimaginable. La Santa Sede y la Casa Blanca atraviesan su momento más gélido en décadas, una crisis diplomática que ha escalado al ritmo de los tambores de guerra en Oriente Próximo. Mientras Donald Trump, flanqueado por líderes del influyente movimiento evangélico estadounidense, enmarca el conflicto con Irán en una épica de bien contra el mal, el papa León XIV ha respondido con ráfagas de condenas contra los "delirios de omnipotencia" de los gobernantes propensos a las armas. "¡Paren!", les ha gritado una y otra vez. "Dios no bendice ninguna guerra", sostiene el Pontífice.

Este enfrentamiento no es solo un roce protocolario; es el síntoma de una mutación profunda de cómo la fe interactúa con la política en el siglo XXI. La brecha ya no es solo entre estados, sino entre dos visiones del cristianismo que luchan entre sí. El detonante más reciente ha sido la amplificación del discurso religioso en la política exterior de Washington. Como apuntaba la agencia Reuters en un reciente análisis, los sectores evangélicos conservadores —entre las bases más leales de Trump— han comenzado a presentar la confrontación con Teherán no como una disputa geopolítica por el control nuclear o regional, sino como una misión bíblica. Para estos grupos, la defensa de Israel y la contención de Irán son prácticamente piezas de un rompecabezas ideológico.

Imagen que representa diversas religiones.

A diferencia del catolicismo, que primero bajo Francisco y ahora con León se ha desplazado hacia una crítica feroz del belicismo, el evangelicalismo de corte neopentecostal ha abrazado la "Teología de la Prosperidad" y un nacionalismo cristiano que ve en el poderío militar de EEUU una extensión de la voluntad divina. Y Trump ahí ha buscado un escudo moral. Tanto que ha llegado incluso a dejarse fotografiar en el Despacho Oval rezando con pastores evangélicos en plena escalada con Irán.

Una pelea global

Esta tensión también importa porque el mapa religioso del mundo se está redibujando ya desde hace algunas décadas. Durante siglos, América Latina y partes de Europa fueron bastiones inexpugnables del catolicismo. Hoy, esa hegemonía en parte se desmorona.

En Brasil, el país con más católicos del mundo, el crecimiento de las iglesias evangélicas es evidente. Se estima que para la próxima década los evangélicos podrían ser mayoría. Este cambio tiene consecuencias políticas directas: la bancada evangélica en el Congreso brasileño es ya una fuerza capaz de poner y quitar presidentes, como se vio con Jair Bolsonaro. En Estados Unidos, aunque el catolicismo mantiene su peso gracias a la inmigración hispana, el poder de movilización y la capacidad de financiación de las megaiglesias protestantes mantienen alta la pugna con la influencia de la jerarquía católica, a menudo fragmentada y sumida en crisis internas.

Visualización de tarjetas.

Por ello también el Vaticano observa con preocupación cómo este cristianismo más individualista, emocional y políticamente agresivo podría desplazar a la doctrina social de la Iglesia católica, que aboga por el multilateralismo, la protección de los refugiados —dos enfoques que Trump desprecia abiertamente— y el fin del belicismo. Como explicaba en estos días el pensador y sacerdote jesuita Antonio Spadaro: "León se encuentra ahora en una posición extremadamente crítica, porque ve la religión instrumentalizada para la guerra, para el combate". Algo cuyo único precedente en la historia reciente son quizá los popes ortodoxos que bendecían los aviones rusos destinados a la guerra en Ucrania.

Dos sacerdotes ortodoxos bendicen un avión de combate ruso en Sebastopol, en la península de Crimea. / YURI LASHOV / AFP

Riñas viejas

La enemistad entre Trump y los dos últimos Papas viene de lejos. En 2016, antes de que el magnate ganara las elecciones, el difunto Francisco ya había cuestionado el cristianismo de quien "solo piensa en construir muros". Trump respondió calificando las palabras del pontífice de "vergonzosas". Desde entonces, los choques han sido constantes: desde la salida de EEUU de los acuerdos climáticos de París hasta la reciente política de deportaciones masivas y el trato a los migrantes en la frontera sur, que el Vaticano ha calificado de "contrarios a la dignidad humana".

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Con León XIV, las cosas no han ido de manera diferente. Pese a las formas prudentes del Papa estadounidense, la situación ha escalado antes incluso que el nuevo Pontífice cumpla un año de pontificado. El último choque ha sido el más duro de la historia reciente de la relación entre los dos países, dirigido por Trump directamente al Papa. Algo que no se atrevió a hacer ni George W. Bush cuando el papa polaco Juan Pablo II calificó la invasión de Irak una "derrota para la humanidad". Ni Richard Nixon pese a las discrepancias de Pablo VI sobre la guerra de Vietnam.