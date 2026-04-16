Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización migrantesTendón AquilesFlorentino PérezSant JordiAP-7Bayern - MadridVariantes genéticasDevolución HaciendaFuncionariosGuerra IránGoldenSant Jordi
instagramlinkedin

Guerra en Irán

España participará en la reunión convocada por Macron y Starmer para desbloquear Ormuz

El presidente francés y el primer ministro británico copresidirán esta conferencia que reunirá por videoconferencia a países "no beligerantes" dispuestos a colaborar en una misión "puramente defensiva"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa. / Matias Chiofalo - Europa Press

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

España participará este viernes en una reunión por videoconferencia convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, para desbloquear el estrecho de Ormuz, según han avanzado fuentes del Gobierno.

Macron y Starmer copresidirán esta conferencia que reunirá por videoconferencia a países "no beligerantes" dispuestos a colaborar en una misión "puramente defensiva" para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz cuando las condiciones de seguridad lo permitan", según indicaron fuentes del Palacio del Elíseo.

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un acto en Madrid para homenajear a los españoles desaparecidos durante la dictadura argentina, ha vuelto a hacer un llamamiento este jueves a Israel a "acudir de buena fe al diálogo con Líbano, a cesar esa guerra contra un Estado soberano".

Albares, que ha insistido en que el Líbano tiene que ser parte del alto el fuego, ha hecho referencia también a la guerra en Ucrania, que ayer sufrió uno de los mayores ataques desde el inicio de la invasión rusa, ha condenado el ministro, que ha considerado que demuestra que Rusia "no tiene ninguna intención de darle una oportunidad a la paz".

Noticias relacionadas

Y ha recordado que en todos los escenarios la política exterior de España es animar a la negociación y al alto el fuego.

TEMAS

  1. Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
  2. El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
  3. Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
  4. Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
  5. La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental
  6. Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
  7. Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
  8. Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición

Hegseth asegura que el Ejército de EEUU está listo para reiniciar los ataques si Irán "no accede a un acuerdo"

Hegseth asegura que el Ejército de EEUU está listo para reiniciar los ataques si Irán "no accede a un acuerdo"

Más de 30 personas son tomadas como rehenes en el atraco a un banco en Nápoles

Más de 30 personas son tomadas como rehenes en el atraco a un banco en Nápoles

Trump anuncia que los líderes de Israel y el Líbano hablarán este jueves y medios israelíes informan de que el alto el fuego empezaría esta tarde

Trump anuncia que los líderes de Israel y el Líbano hablarán este jueves y medios israelíes informan de que el alto el fuego empezaría esta tarde

Desaparece un helicóptero con ocho personas a bordo en Indonesia

Desaparece un helicóptero con ocho personas a bordo en Indonesia

España participará en la reunión convocada por Macron y Starmer para desbloquear Ormuz

España participará en la reunión convocada por Macron y Starmer para desbloquear Ormuz

Confirmado por la UE: así funcionará la nueva app para verificar la edad en redes sociales

Confirmado por la UE: así funcionará la nueva app para verificar la edad en redes sociales

Las 'cruzadas' de Trump ahondan el cisma entre Estados Unidos y el papa León XIV

Las 'cruzadas' de Trump ahondan el cisma entre Estados Unidos y el papa León XIV

Guerra Ucrania | Al menos 15 muertos y casi un centenar de heridos en ataques rusos contra Kiev y otras dos ciudades ucranianas

Guerra Ucrania | Al menos 15 muertos y casi un centenar de heridos en ataques rusos contra Kiev y otras dos ciudades ucranianas