La central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la mayor del mundo, vuelve a suministrar electricidad tras más de 14 años
La planta japonesa, con siete reactores, vuelve a suministrar energía a la zona metropolitana de Tokio después de que TEPCO resolviera problemas de seguridad y obtuviera los permisos necesarios
La central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la mayor del mundo por capacidad y operada por la compañía japonesa TEPCO, comenzó este jueves a suministrar electricidad después de más de 14 años parada, ha confirmado la empresa en su página web.
"A las 16:00 hora local (07.00 GMT) del 16 de abril, recibimos el certificado de confirmación de uso previo y el certificado de aprobación de la inspección previa al uso de la Autoridad de Regulación Nuclear, y reanudamos las operaciones comerciales", explica TEPCO, que añade que la planta actualmente opera con una potencia eléctrica de aproximadamente 1.356 megavatios (MW).
La compañía reinició a comienzos de año el reactor número 6 del complejo, que como otras plantas nucleares de Japón se clausuró temporalmente tras el desastre nuclear de 2011 en Fukushima, y tenía previsto retomar las operaciones comerciales en febrero, pero tuvo que retrasar la fecha en varias ocasiones por problemas durante el proceso de arranque.
Es la primera vez en más de 14 años que la planta de Kashiwazaki-Kariwa, que con sus siete reactores combinados puede generar hasta 8.212 MW, suministra energía a la zona metropolitana de Tokio y a la parte este de la prefectura de Shizuoka.
La asamblea de la prefectura de Niigata, donde se encuentra la central, aprobó en diciembre de 2025 la reactivación del reactor número 6, después de que el regulador nuclear nacional diera su visto bueno a encender dos de los siete reactores del complejo.
Los reactores 6 y 7 pasaron las revisiones para su reactivación en 2017, pero posteriormente se ordenó a la central permanecer inoperativa por fallos en la seguridad contra ataques terroristas.
En diciembre de 2023, se dio el visto bueno a las medidas adoptadas y desde entonces TEPCO viene realizando los trámites necesarios para poner ambos en marcha.
Por su capacidad de más de 8.000 MW, la planta de Kashiwazaki-Kariwa es una pieza clave en el plan de suministro energético de TEPCO y va en línea con la estrategia promovida por el Ejecutivo japonés de Sanae Takaichi de impulsar las nucleares con vistas a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones.
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