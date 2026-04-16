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Más de 30 personas son tomadas como rehenes en el atraco a un banco en Nápoles

La Policía italiana ha acordonado la zona tras el asalto a una sucursal del Crédit Agricole, donde los asaltantes se han atrincherado con trabajadores y clientes

Imagen de archivo de los Carabinieri en Italia.

Imagen de archivo de los Carabinieri en Italia. / EP

EP

Madrid
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Las fuerzas de seguridad de Italia han informado este jueves de que alrededor de 30 personas han sido tomadas como rehenes por un grupo de supuestos ladrones durante un atraco en una sucursal del banco Crédit Agricole en la ciudad de Nápoles, en el sur del país.

La sucursal se encuentra en la plaza Medaglie d'oro, en el barrio de Arenella, donde un grupo de personas ha irrumpido esta mañana en el marco de un presunto robo. Los atracadores han procedido a atrincherarse y tomar como rehenes a los presentes dentro del edificio tras la llegada de agentes de Policía a la zona.

Se estima que en el interior había una treintena de personas, aproximadamente, entre trabajadores y clientes. Las fuerzas de seguridad apuntan a que los ladrones podrían ser solo dos, pero no han confirmado esta información ni si los agresores están armados, según informaciones del portal de noticias Napoli Today.

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La zona se encuentra acordonada y, según informaciones de la Policía, los asaltantes no tienen "posibilidad alguna" y huir del lugar de los hechos.

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