Meloni rehúye el choque directo con Trump tras otro ataque verbal del republicano

Donald Trump vuelve a cargar contra Giorgia Meloni. Después de calificar de "inaceptable" su posición y de revelar que no habla con ella desde hace "mucho tiempo" a raíz de sus discrepancias, el presidente estadounidense ha ahondado este miércoles en su crítica. Esta vez, en una entrevista concedida a la cadena conservadora Fox News, el magnate ha asegurado que ya no mantiene con la primera ministra italiana la misma relación de antes. Pero Meloni, por su parte, ha optado por evitar el choque directo.

"Todos aquellos que nos han dado la espalda y no han ayudado en la situación con Irán ya no tienen la misma relación con nosotros", ha afirmado Trump. Mientras que la jefa del Gobierno italiano, en su única declaración pública de la jornada —al término de una comparecencia sin preguntas junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski—, se ha limitado a advertir del riesgo de un "Occidente dividido", que supondría "el mejor regalo para Moscú", una alusión apenas indirecta a la crisis abierta con Washington.

Quien sí ha tratado de rebajar la tensión ha sido el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani. "Somos aliados de Estados Unidos, creemos en la unidad de Occidente, pero creer en la alianza significa también ser leales, francos y sinceros. Cuando se está de acuerdo, se está de acuerdo; cuando no, hay que decirlo con lealtad. Eso es lo que ha sucedido", ha señalado Tajani.

Rebajar los tonos

En términos parecidos se ha expresado el presidente del Senado, Ignazio La Russa. A su juicio, "no hay nada irreparable" en la relación con Trump, y además Meloni y el Ejecutivo italiano "saben perfectamente que incluso en las relaciones de amistad la claridad es una obligación".

Por su parte, Zelenski ha aprovechado su visita a Roma para reclamar un aumento de la producción de sistemas de defensa antiaérea y el desbloqueo del paquete europeo de ayuda de 90.000 millones de euros.

Drones

"Ahora mismo en los cielos de Ucrania vuelan nuevos Shahed", ha dicho en referencia a los drones suicidas ruso-iraníes. "Estamos sufriendo ataques masivos y necesitamos absolutamente nuevos sistemas de defensa antiaérea. Para nosotros son vitales", ha añadido.

Meloni, en cambio, ha defendido que la posición de Europa y de Italia durante estos cuatro años de guerra ha sido "siempre la misma": del lado de Kiev, de su pueblo y de sus instituciones. Además, la mandataria, quien ha calificado a Zelenski de su "amigo", ha destacado que Italia está "muy interesada" en desarrollar una producción conjunta de tecnología militar, especialmente en el sector de los drones, donde ha reconocido a Ucrania como una "nación guía".

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"La inestabilidad se está volviendo poco a poco nuestra nueva normalidad. Es un escenario que desorienta, que puede asustar, pero yo pienso que, sobre todo en momentos como estos, se comprenda cómo la amistad entre pueblos hermanos, que se han ayudado en los momentos más difíciles de su historia, marca la diferencia", ha concluido la líder derechista.