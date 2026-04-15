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Visita a España

María Corina Machado no se reunirá con Sánchez: "En determinados momentos no conviene"

La líder opositora venezolana sí será recibida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y también está previsto que mantenga un encuentro con Santiago Abascal (Vox)

Archivo - 12 March 2026, Chile, Santiago: Venezuelan Nobel Peace Prize winner Maria Corina Machado greets people during her visit to Santiago. Photo: Cristobal Basaure Araya/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Archivo - 12 March 2026, Chile, Santiago: Venezuelan Nobel Peace Prize winner Maria Corina Machado greets people during her visit to Santiago. Photo: Cristobal Basaure Araya/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa / Cristobal Basaure Araya/SOPA Ima / DPA - Archivo

EP

MADRID
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La líder opositora venezolana María Corina Machado ha confirmado este miércoles que no tiene previsto reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a España este fin de semana, donde sí será recibida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y también está previsto que mantenga un encuentro con Santiago Abascal (Vox).

En una entrevista en la 'Cadena Cope', Machado ha defendido que "el objetivo superior" es la libertad de Venezuela y, ahora, "lo que conviene a los efectos" es "acelerar una transición y el retorno de los venezolanos a la libertad".

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"Y en determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones para tal objetivo y, por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista", ha respondido la líder opositora.

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