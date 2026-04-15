Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Zelenski dice que EEUU "no tiene tiempo para Ucrania" por la guerra de Irán

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU. Pero los combates continuan.

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Misiles Precisó que esto suponía sobre todo un problema con los misiles interceptores del sistema Patriot PAC-3, así como los misiles PAC-2, que Ucrania compra principalmente en el marco del programa PURL. Este programa, lanzado el año anterior, permite a Ucrania recibir material estadounidense financiado por países europeos. "Al principio mismo de... (la) guerra en Oriente Medio entendimos que podíamos enfrentarnos a dificultades", dijo Zelenski más tarde en una conferencia de prensa en Noruega. Aseguró que las entregas de armas llegaban "lentamente", y señaló que era "una situación muy difícil" para los ucranianos. El gobierno noruego dijo en un comunicado que los países deseaban "facilitar una cooperación más estrecha entre las industrias de defensa de Noruega y Ucrania" y que "ahora los drones ucranianos se fabricarán en Noruega". Este martes, nuevos ataques rusos dejaron siete muertos, entre ellos un niño, en varios puntos del país, así como decenas de heridos en toda Ucrania, informaron las autoridades regionales.

Zelenski dice que EEUU "no tiene tiempo para Ucrania" por la guerra de Irán El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que los negociadores de paz estadounidenses "no tienen tiempo para Ucrania" debido a la guerra en Irán, en una entrevista a la televisión alemana difundida este martes. El emisario estadounidense, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, que actúan como mediadores en las conversaciones con Rusia para poner fin a la guerra, están "constantemente en conversaciones con Irán", dijo Zelenski a la cadena pública ZDF. Más tarde, Zelenski señaló que la cuestión de las entregas de armas estadounidenses a Ucrania se ha convertido en "un gran problema". "Si la guerra continúa, habrá menos armas para Ucrania. Es crítico, especialmente en lo que respecta a materiales para la defensa aérea", dijo.

Zelenski y Støre firman un acuerdo para fabricar drones ucranianos en Noruega El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmaron este martes en Olso un acuerdo para estrechar la cooperación militar que incluye la fabricación de drones ucranianos en esee país nórdico. "Queremos estudiar cómo la tecnología y la industria de drones ucranianas pueden reforzar la capacidad de defensa de Noruega a largo plazo, por eso es importante establecer la producción de drones ucranianos en Noruega", dijo Støre en una rueda de prensa en Oslo tras reunirse con Zelenski. El acuerdo incluye también un aumento de la producción de equipos de defensa área y de municiones, explicó Støre, que celebrará a continuación una cena de trabajo con el mandatario ucraniano. Støre resaltó que Ucrania sigue siendo una "prioridad" de la política exterior de Noruega, que se ha comprometido a destinar 275.000 millones de coronas (24.740 millones de euros) en ayuda a Kiev hasta 2030.

Alemania y Ucrania firman acuerdos que financiarán cientos de misiles para Patriot Alemania y Ucrania firmaron este martes varios acuerdos militares que servirán, entre otras cosas, para financiar centenares de misiles interceptores GEM-T fabricados por la empresa estadounidense Raytheon para el sistema de defensa antiaérea Patriot. Los acuerdos prevén "el fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa aérea y el desarrollo de sistemas", según un comunicado del Ministerio de Defensa alemán, que precisó que esos entendimientos prevén la financiación de un contrato de Ucrania con Raytheon sobre "varios cientos de misiles Patriot". Además, Alemania y Ucrania acordaron la entrega de más lanzaderas de sistemas de defensa antiaérea IRIS-T, fabricadas por la compañía alemana Diehl Defence, equipos que Berlín financiará para el uso de las Fuerzas Armadas ucranianas.

El Gobierno español habilita que 260.000 refugiados ucranianos mantengan la residencia más allá de 2027 El Gobierno ha incluido una disposición en el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes para habilitar una vía de transición que permita a alrededor de 260.000 refugiados ucranianos continuar en situación regular en España después de que caduque su protección temporal, vigente hasta marzo de 2027. Según han informado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el proceso de regularización extraordinaria no está dirigido a esta población, que ya se beneficia de la protección temporal, un mecanismo excepcional de la Unión Europea que existía desde 2001 pero que nunca se había aplicado hasta la invasión rusa. Pero se ha aprovechado el real decreto que regula esta medida para incluir una vía doméstica, como pedía la Unión Europea, para que los ciudadanos ucranianos que se beneficiaron de esta protección puedan pasar, según vayan caducando sus autorizaciones, al régimen ordinario de extranjería, a través de los diferentes permisos y arraigos.

Cuatro muertos y 10 heridos graves en un ataque ruso con misil contra la ciudad de Dnipró Al menos cuatro personas han muerto en un ataque con misil llevado a cabo por Rusia contra la ciudad ucraniana de Dnipró, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha. El ataque ha dejado además 25 heridos, de los que 21 han sido hospitalizados y 10 se encuentran en estado grave, agregó el gobernador de la región del centro-este de Ucrania de la que es capital Dnipró. El lanzamiento del misil se ha producido a plena luz del día y el primer balance del ataque ha sido publicado por Ganzha alrededor de las 14.00 hora local (11.00 GMT).

Zelenski anuncia "actualizaciones" en el sistema PURL para reforzar la defensa aérea de Ucrania El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado "actualizaciones" en la llamada Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés) --una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania--, para reforzar la defensa aérea de su país. Así lo ha detallado el mandatario ucraniano después de mantener este martes una llamada con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien ha abordado la necesidad de "proteger los cielos" ucranianos de los ataques de Rusia y de hacerlo a través de la iniciativa PURL, que permite a Ucrania recibir misiles para sus sistemas Patriot.

Zelenski dice que cooperará con sus socios para fabricar misiles antibalísticos en Europa El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que su país cooperará con sus socios para fabricar en Europa sistemas de defensa contra misiles balísticos ante el déficit existente de este armamento en el Viejo Continente, dependiente en este ámbito de Estados Unidos. "En Europa no hay suficiente capacidad de producción y se trata de que Ucrania, junto con la Unión Europea, produzca este tipo de armas antibalísticas", dijo Zelenski en una rueda de prensa en Berlín junto con el canciller alemán, Friedrich Merz. "Debemos hacer todo lo posible para que aquí en Europa puedan producirse los bienes que son críticamente importantes para nuestra defensa y necesitamos una base tecnológica. Nuestra fuerza militar debe ser suficiente para garantizar a todos los pueblos y a todos los estados de Europa su seguridad y la defensa de sus vidas", añadió.

Merz recalca que la adhesión de Ucrania a la UE es "estratégicamente importante" para la seguridad europea El canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado este martes que Alemania seguirá brindando apoyo a Ucrania en su camino en la adhesión a la Unión Europea, que ha considerado "estratégicamente importante" para la seguridad de Europa. En declaraciones durante la visita a Berlín del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para la cumbre bilateral entre ambos mandatarios, Merz ha incidido en que Alemania apoya "este objetivo", en referencia a la adhesión europea, aunque ha reconocido que la entrada no será posible en el corto plazo. "Ambos sabemos que no podremos llevarlo a cabo en su totalidad a corto plazo", ha declarado el canciller alemán antes de la reunión en Berlín, donde ha señalado que la adhesión "sería un paso estratégicamente importante para una mayor seguridad y una mayor prosperidad en Europa".