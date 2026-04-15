Guerra en Irán, en directo: última hora | EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán y "detenido por completo" su comercio

La negociación entre Estados Unidos e Irán ha quedado interrumpida este domingo después de 21 horas de diálogo cara a cara en Pakistán, algo que no ocurría desde hace décadas entre ambos países. La negociación y el frágil alto el fuego están tocados. Los contactos diplomáticos se habían iniciado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán y "detenido por completo" su comercio El Comando Central de Estados Unidos anunció este martes que ha implementado un bloqueo total de los puertos de Irán y "detenido por completo" su comercio que entra y sale por vía marítima hacia la república islámica. Por medio de un comunicado difundido en X, el almirante Brad Cooper, a cargo del Comando Central, anunció que las fuerzas armadas de Estados Unidos lograron bloquear por completo los puertos de Irán. Cooper agregó que el 90% del comercio del país entra y sale por vía marítima por lo que consideran haber "detenido por completo" la actividad económica del país, una medida de presión que ya había sido anunciada por la Administración de Donald Trump. El bloqueo a los puertos iraníes suceden dos días después de las negociaciones en Isalamabad, donde las delegaciones de ambos países no lograron concretar acuerdos para poner un cierre a la guerra que se ha extendido durante las últimas siete semanas en Oriente Medio. La nueva medida estadounidense había sido adelantada por Trump, quien ha criticado a Teherán por supuestamente no haber reabierto el estrecho de Ormuz bajo los términos acordados cuando se llegó a un alto al fuego de dos semanas que inició ocho días atrás.

Israel y Líbano acuerdan iniciar conversaciones directas hacia un acuerdo de paz Israel y Líbano acordaron iniciar negociaciones directas sobre un acuerdo de paz integral tras unas reuniones cara a cara poco habituales en las que participaron Marco Rubio y diplomáticos de ambas partes. Un comunicado conjunto indicó que Estados Unidos espera que las discusiones puedan ampliarse más allá del acuerdo de 2024. El embajador de Israel, Yechiel Leiter, dijo que ambas partes comparten el objetivo de eliminar a Hezbolá. Los funcionarios libaneses mantienen un alto el fuego como condición previa, mientras que el líder de Hezbollah, Naim Qassem, calificó las conversaciones de "inútiles".

El crudo brent cae un 4,6% y cede los 95 dólares ante posibles conversaciones EEUU-Irán El barril de petróleo brent para entrega en junio bajó este martes un 4,60%, hasta situarse en los 94,79 dólares, ante las perspectivas de nuevas rondas de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán después del intento fallido del pasado fin de semana en Pakistán. El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se redujo 4,57 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al término de la sesión anterior, cuando finalizó en 99,36 dólares.

Demócratas presentarán cada semana una votación en el Senado en protesta por la guerra de Irán Representantes demócratas presentarán cada semana en el Senado una resolución de poderes de guerra sobre Irán para frenar la ofensiva ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras continúe abierta la operación en Oriente Próximo. El senador demócrata por Virginia Tim Kaine encabeza la propuesta sobre una guerra que considera "ilegal, que no es popular y que está resultando un desastre para los estadounidenses y sus familias", explicó a EFE. Kaine, que fue candidato a la vicepresidencia en 2016 junto a Hillary Clinton, afirma que es "tiempo para acabar la guerra", que empezó "sin autorización del Congreso ni del pueblo de Estados Unidos ni de otras naciones y sin un plan y una razón claras". Esta misma semana el Senado afronta una votación para detener la ofensiva en Irán si no cuenta con la autorización del Congreso.

Europa elabora un plan de posguerra para gestionar Ormuz sin EEUU Según publica 'The Wall Street Journal', Europa están elaborando un plan para una amplia coalición de países que ayude a facilitar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, incluyendo el envío de buques desminadores y otros buques militares. Pero el plan solo se implementaría después de la guerra y podría excluir a un país en particular: Estados Unidos. El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró el martes que el plan consiste en una misión defensiva internacional que no incluye a las partes "beligerantes", es decir, Estados Unidos, Israel e Irán. Diplomáticos europeos familiarizados con el plan afirman que los buques europeos no estarían bajo mando estadounidense.

Compás de espera en la guerra de Irán La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán parece haber entrado en un compás de espera tras las conversaciones del pasado fin de semana en Pakistán, que pese a haber fracasado parecen haber abierto un canal de comunicación entre Washington y Teherán. Trump prevé que haya negociaciones este jueves, principalmente centradas en el programa nuclear iraní y la seguridad del tráfico de buques en el estrecho de Ormuz.

El embajador israelí tilda de "maravilloso intercambio" el diálogo con el Líbano en Washington El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, elogió el "maravilloso intercambio" con el Líbano en el primer diálogo directo en décadas entre ambos países este martes Washington. "Tuvimos un maravilloso intercambio de más de dos horas", dijo Leiter a periodistas al término del diálogo con la embajadora libanesa en el Departamento de Estado. "Hoy descubrimos que estamos del mismo lado", añadió. "Ambos estamos unidos en nuestra voluntad de liberar al Líbano de una potencia de ocupación dominada por Irán llamada Hezbolá", dijo, en alusión al movimiento libanés proiraní que combate a las fuerzas israelíes en el sur del Líbano y que ha rechazado las conversaciones.

Hamás aplaude la suspensión del acuerdo de defensa entre Israel e Italia El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aplaudido este martes la decisión anunciada durante la jornada por el Gobierno de Italia de suspender su acuerdo en materia de defensa con Israel, al considerar que contribuye a "aislar" a este país y "exigirle responsabilidades por sus crímenes" en la región. "Celebramos la decisión del Gobierno italiano de suspender su acuerdo de cooperación militar con la ocupación y la consideramos un paso en la dirección correcta para aislarla y exigirle responsabilidades por sus crímenes", ha declarado en un breve comunicado difundido por el diario 'Filastin', vinculado al grupo.

Balance del día en la guerra de Irán | A la espera de negociaciones La jornada se ha debatido este martes entre una tensa tregua y la expectativa de apertura de nuevas negociaciones, apuntada desde ayer y que se presumía para este jueves. Pakistán prepara esa negociación, que se centrará presumiblemente en el compromiso temporal de moratoria nuclear y los mecanismos para la reconstrucción. Mientras tanto, comenzó el diálogo entre Israel y Líbano en Washington para alcanzar una paz que arrincone a Hezbolá. El control estadounidense de Ormuz ha sido efectivo para animar las negociaciones. El FMI ha rebajado su previsión de crecimiento para 2026 por la guerra y ha advertido de que la economía podría verse afectada por un incremento de la inflación y la escasa efectividad de las subidas de tipos de interés.