Guerra en Irán, en directo: última hora | EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán y "detenido por completo" su comercio

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El bloqueo de Trump al estrecho de Ormuz, afecta a todos los navíos que partan o salgan de puertos iraníes

El bloqueo de Trump al estrecho de Ormuz, afecta a todos los navíos que partan o salgan de puertos iraníes

Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP // Video: EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

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La negociación entre Estados Unidos e Irán ha quedado interrumpida este domingo después de 21 horas de diálogo cara a cara en Pakistán, algo que no ocurría desde hace décadas entre ambos países. La negociación y el frágil alto el fuego están tocados. Los contactos diplomáticos se habían iniciado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran, el pasado 28 de febrero, un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán respondió lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo. La guerra también volvió al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ha visto amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo. Un precario alto al fuego y el bloqueo de Ormuz complican la situación.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

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