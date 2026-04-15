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Guerra en Oriente Medio

EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán y "paralizado por completo" su comercio marítimo

Destructores lanzamisiles de la Armada estadounidense, con marineros altamente entrenados en la realización de operaciones marítimas ofensivas y defensivas, participan en el operativo

Guerra en Irán, en directo: última hora | EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán y "detenido por completo" su comercio

Un barco carguero atraviesa el estrecho de Ormuz, en una imagen tomada desde la costa de Emiratos, el pasado 25 de febrero.

Un barco carguero atraviesa el estrecho de Ormuz, en una imagen tomada desde la costa de Emiratos, el pasado 25 de febrero. / GIUSEPPE CACACE / AFP

Redacción

Barcelona
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El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha asegurado haber bloqueado los puertos de Irán, así como "paralizado por completo" el comercio económico que "entra y sale" del país asiático por mar.

"En menos de 36 horas desde que se aplicó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar", ha subrayado el CENTCOM en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde ha estimado que "el 90% de la economía" de Teherán depende del comercio internacional por mar.

Asimismo, entre los recursos desplegados para este bloqueo "imparcial" contra los buques de todas las naciones que entran o salgan de las zonas costeras o de los puertos de Irán, el CENTCOM ha destacado los destructores lanzamisiles de la Armada estadounidense, buques que cuentan, típicamente, "con una tripulación de más de 300 marineros altamente entrenados en la realización de operaciones marítimas ofensivas y defensivas", según ha manifestado el órgano militar.

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Fue el domingo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que había ordenado a la Armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estratégico estrecho de Ormuz; mientras que este mismo martes, el CENTCOM, que afirma apoyar la "libre navegación" hacia y desde puertos no iraníes, ha asegurado que "ningún buque" ha logrado "pasar el bloqueo estadounidense", cumplidas ya las más de 24 primeras horas del mismo.

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