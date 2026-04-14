Trump desata la indignación de la derecha religiosa y se ve obligado a retirar la imagen en la que representa a Jesucristo

La derecha religiosa estadounidense, parte importante de la base electoral del presidente Trump, ha puesto el grito en el cielo por la imagen generada por inteligencia artificial en la que el mandatario aparece en su red Truth Social como si fuera Jesucristo atendiendo a personas desvalidas. La indignación ha sido de tal envergadura que el republicano se ha visto obligado a retirarla y a dar explicaciones, por incoherentes que sean: "No era una representación, era yo", dijo el presidente para añadir: "Se supone que soy yo como médico, curando a la gente. Yo curo a la gente, los curo mucho”, abundó. La imagen fue publicada poco después de un mensaje del presidente estadounidense contra el papa León XIV, crítico con la guerra en Irán. El Pontífice respondió que no tenía miedo del presidente estadounidense.

Pero a pesar de rectificar y tratar de argumentar el sentido de la fotografía, Trump no rebajó las andanadas contra el Pontífice. Al contrario, abundo en el encontronazo: "Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo en Irán y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final". "Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)", afirmó el mandatario ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca. Inicialmente, le había calificado de "débil en materia de delincuencia" y "pésimo en política exterior".

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance, salió a apuntalar las críticas de su jefe y dijo quelo mejor sería que el Vaticano se limitara a "cuestiones de moralidad". "Ciertamente creo que en algunos casos lo mejor sería que el Vaticano se limite a cuestiones de moralidad", dijo Vance durante una entrevista con la cadena Fox. El vicepresidente afirmó que el papa debería enfocarse en "lo que sucede en la iglesia Católica y dejar que el presidente dicte la política pública estadounidense".

"Bajo la influencia de sustancias"

La controvertida imagen muestra a Donald Trump envuelto en una toga roja y blanca, con un halo de luz en las manos, posando su palma sobre la frente de un hombre postrado en cama, rodeado de personas que lo observan. La escena incluye elementos patrióticos estadounidenses como águilas, la bandera de estrellas, un soldado uniformado, un avión de combate o la Estatua de la Libertad.

"Es más que una blasfemia. Es un espíritu anticristo", se indignó en X la exelecta trumpista Marjorie Taylor Greene, ahora distanciada del presidente. “Trump atacó al papa porque este se opone, con razón, a la guerra impulsada por Trump en Irán. Luego publicó una foto de sí mismo como si estuviera ocupando el lugar de Jesús”, continuó.

Noticias relacionadas

"No sé si el presidente intentaba hacer humor, si está bajo la influencia de sustancias o qué otra explicación podría dar a esta blasfemia escandalosa. Debe retirar este mensaje inmediatamente", declaró también en X Megan Basham, escritora y podcaster conservadora, habitualmente cercana a Donald Trump.