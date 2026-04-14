Un divorcio convulso y un vídeo "íntimo" inédito: la vida sentimental de Péter Magyar desluce su victoria ante Orbán

La victoria este domingo de Péter Magyar (Budapest, 1981) en las elecciones legislativas de Hungría se vio desde la Unión Europea como un soplo de aire fresco tras 16 años de gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán. Sin embargo, el foco mediático sobre el futuro primer ministro húngaro ha provocado la recuperación de episodios controvertidos de su pasado reciente. Algunos de ellos con el fin de manchar la imagen de un político apenas conocido hasta 2024, y que pasó de pupilo a verdugo de Orbán.

Criado en el seno de una familia acomodada --su padre era abogado y su madre tuvo varios cargos en el Tribunal Supremo--, Magyar siempre vivió cerca del ámbito del Derecho y la administración pública. De hecho, su tío abuelo era Ferenc Mádl, presidente de Hungría entre 2000 y 2005; y su abuelo fue Pál Eross, un reconocido presentador que daba asesoramiento jurídico en televisión. Dos perfiles que marcaron su herencia política y jurídica, y que permiten entender a la figura de Magyar como un político "urbanita" y conservador. Aunque no en una línea tan radical como la de su antecesor. Son, sin embargo, su historial sentimental, en concreto su matrimonio –ya concluido– con la exministra Judit Varga; y la presunta existencia de un vídeo con contenido sexual, lo que desde el domingo deslucen su victoria en las urnas.

Pareja de moda en la política húngara

Magyar y Varga se conocieron en 2005 y solo un año después se casaron. Una relación en la que tuvieron tres hijos y que se extendió hasta 2024. Durante casi dos décadas ambos formaron una de las parejas políticas más destacadas del panorama húngaro, donde el líder del partido Tisza llegó incluso a dejar en suspenso su trayectoria profesional para cuidar de su hijo menor cuando ambos se trasladaron a Bruselas. Allí Varga trabajó para un diputado del Parlamento Europeo de Fidesz, mientras que Magyar ocupó varios puestos diplomáticos.

Finalmente, en 2018 la pareja regresó a Budapest, donde un año después Varga fue nombrada ministra de Justicia. Mantuvo el cargo hasta 2023, cuando dio un paso al lado para encabezar las listas del partido de Orbán en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Año en el que la pareja acabó por divorciarse y Magyar confirmó un importante giro político y su ruptura definitiva con Orbán.

En concreto, en febrero de 2024, Magyar reaccionó con severidad a un escándalo en torno al indulto firmado por la entonces presidenta de Hungría, Katalin Novak, y por Varga –entonces ministra– a un alto cargo de un hogar infantil condenado por encubrir abusos sexuales a menores. Aquel episodio provocó la caída de Novak y la retirada de Varga de la política, y dio a Magyar una oportunidad para hacer daño al partido de Orbán, Fidesz. Incluso, llegó a enviar una grabación en la que se escuchaba a una voz atribuida a Varga hablando del presunto intento de borrar nombres de documentos de un caso de corrupción.

Entre todo este suceso, su ya exmujer le acusó públicamente de violencia doméstica y chantaje, delitos que el líder de Tisza negó y relacionó como un intento por destruirle y desprestigiarle.

Episodios de chantaje

Aunque su matrimonio con Varga ha sido su relación más mediática. Sus posteriores parejas también recogieron un interés considerable. Tras su divorcio, Magyar comenzó una relación con la diseñadora y empresaria húngara Evelin Vogel, a quien denunció en 2024 por un presunto episodio de chantaje por el que Vogel le exigió 30 millones de florines húngaros (81.000 euros) tanto a él como a otros miembros de su partido. Tras este episodio, Magyar mantuvo un breve noviazgo con Ilona Szabó, quien trabajó como su asistente y sobre la que se comenzó a hablar tras un vídeo en el que el político la definió como la mejor asistente del mundo "sin la cual la vida se detendría".

A todo esto, en febrero de 2026 –cuando Magyar ya se consolidaba como una alternativa más que viable para arrebatarle el poder a Orbán– se sumó un presunto video de contenido sexual que afectaba directamente al líder de Tisza. Una grabación que se anunció a través de una web anónima con una imagen en la que se veía un dormitorio revuelto y se anunciaba la próxima emisión de este vídeo. En él, según los rumores, Magyar aparecía manteniendo relaciones sexuales y consumiendo drogas.

Aunque nunca llegó a emitirse, Magyar reaccionó explicando que en agosto de 2024, tras una fiesta, su pareja, con la que mantuvo relaciones sexuales consentidas, le grabó con métodos "secretos". El político se consideró víctima de una trampa y presentó una denuncia. "Sí, soy un hombre de 45 años; tengo vida sexual. Con una pareja adulta (...) Queridos cobardes de Fidesz, adelante y saquen todo", aseveró.