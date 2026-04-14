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Guerra en Oriente Medio

Macron y Starmer encabezarán una conferencia para desplegar una "misión multinacional pacífica" en Ormuz

Ambos dirigentes copresidirán un encuentro con "países no beligerantes" voluntarios el próximo 17 de abril en París

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Imagen de archivo del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico Keir Starmer en el Elíseo.

Imagen de archivo del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico Keir Starmer en el Elíseo. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Leticia Fuentes

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París
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Francia continúa con sus esfuerzos diplomáticos para desbloquear el estrecho de Ormuz. Tal como había anticipado el presidente francés, este martes el Palacio del Elíseo confirmó que el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente frances, Emmanuel Macron, liderarán una conferencia este viernes, 17 de abril, con "países no beligerantes" para "contribuir en una misión multilateral y puramente defensiva", destinada a restaurar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz

El primer ministro británico viajará hasta París para copresidir esta reunión, mientras que el resto de participantes lo harán a través de vídeoconferencia. Por el momento, el Elíseo no ha dado detalles sobre la lista de participantes en esta reunión.

Respecto del objetivo de esta "misión multilateral", Macron quiso matizar la víspera que será "estrictamente defensiva y al margen de los países beligerantes", y que se desplegará en cuanto "la situación lo permita".

Cuestiones de fondo

Como ya avanzó el jefe de Estado francés, durante la conferencia se abordarán "todas las cuestiones de fondo”, tanto en lo que respecta a las "actividades nucleares y balísticas de Irán como a sus acciones desestabilizadoras en la región", que permitan la reanudación, lo más rápidamente posible, de una navegación libre en el estrecho de Ormuz. Además de devolver al Líbano la paz y "su soberanía e integridad territorial". 

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Starmer, por su lado, informó de que ha reunido a "más de 40 naciones" que comparten el objetivo de restaurar la libertad de navegación. "El cierre continuo del Estrecho de Ormuz es profundamente perjudicial. Poner en marcha el transporte marítimo global es vital para aliviar las presiones sobre el costo de vida", afirmó el británico en un comunicado publicado en su perfil de X. 

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