Japón prohíbe el uso de baterías portátiles en vuelos a partir del 24 de abril tras incidentes en Asia

Japón prohibirá a partir del próximo 24 de abril el uso de baterías portátiles en los aviones, anunció este martes el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo nipón, después de registrar varios incidentes relacionados en el continente asiático.

La nueva restricción prohíbe específicamente el uso de estos dispositivos para cargar teléfonos inteligentes u otros aparatos electrónicos durante el vuelo, según un comunicado, y los usuarios tampoco podrán utilizar los enchufes de los asientos para cargar estas baterías.

La legislación, a la que ahora se suma Japón, fue puesta en marcha por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que estableció que los pasajeros solo pueden llevar dos baterías como máximo de equipaje de mano.

Esta norma sigue la tendencia de otras aerolíneas asiáticas como Thai Airways o Singapore Airlines, que también limitaron el número de baterías en el equipaje y prohibieron el uso de cargadores portátiles durante el vuelo.

Normativa japonesa

La medida se suma a la actual normativa japonesa, que prohíbe facturar baterías de iones de litio en la bodega del avión, ya que cualquier incendio en dicha zona dificultaría su detección por parte de la tripulación a bordo.

Pese a las restricciones, las aerolíneas niponas detectaron el año pasado al menos 17.000 baterías de litio en controles de seguridad de vuelos nacionales solo en el aeropuerto de Haneda, según datos recogidos por la cadena de televisión NHK.

La puesta en marcha de esta medida responde a la necesidad de regulación en los aviones del archipiélago, tras el accidente ocurrido el pasado enero en el aeropuerto surcoreano de Busan, donde una batería se incendió en la parte superior de las cabinas, dejando siete heridos leves y 176 personas evacuadas.

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